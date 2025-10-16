सुनील मित्तल का रियल एस्टेट साम्राज्य ‘बिलियनेयर्स रो’ से 5000 करोड़ के निवेश तक

गूगल से 1 अरब डॉलर का निवेश हासिल करके भारती एयरटेल ने टेलीकॉम क्षेत्र में अपनी स्थिति और भी मज़बूत कर ली है. मित्तल की कंपनी भारती ग्लोबल ने UK के BT ग्रुप में 24.5% हिस्सेदारी के साथ एक बड़ा और रणनीतिक निवेश किया है. फोर्ब्स के अनुसार, सुनील मित्तल भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया के शीर्ष 140 अरबपतियों में शामिल हैं.

टेलीकॉम टायकून का रियल एस्टेट साम्राज्य

भारती ग्रुप का बड़ा रियल एस्टेट कारोबार, सुनील भारती मित्तल और उनके परिवार द्वारा, भारती एंटरप्राइजेज के तहत चलाया जाता है. भारती ग्रुप की रियल एस्टेट शाखा के पास 5.5 मिलियन वर्ग फुट से ज्यादा प्रीमियम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं. इसमें वर्ल्डमार्क एरोसिटी, वर्ल्डमार्क 65, एयरटेल सेंटर और पैविलियन मॉल में 51% हिस्सेदारी शामिल है.

ग्रुप के उपाध्यक्ष, राजन भारती मित्तल ने 2022 में दिल्ली के वसंत विहार में अपनी 500 वर्ग फुट की प्रॉपर्टी 45 करोड़ रुपये में बेची. वहीं, सुनील मित्तल के पास लुटियंस दिल्ली में एक शानदार मेंशन है, जिसकी अनुमानित कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है.

भारत के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से एक जगह बना यह बंगला कॉलोनियल शैली में बना है. भारत के सबसे एक्सक्लूसिव और महंगे पते में से एक माना जाने वाला 19, अमृता शेरगिल मार्ग, सुनील मित्तल ने 2002 में 38 करोड़ रुपये में खरीदा था. सुनील मित्तल के पास दुनिया भर में रियल एस्टेट है, जिसमें लंदन में कई घर शामिल हैं. उनके परिवार ने गुरुग्राम में लग्जरी घर और प्राइवेट क्लब में भी निवेश किया है. लेकिन उनका मुख्य घर 2 एकड़ में फैला ‘बिलियनेयर्स रो’ वाला प्राइवेट मेंशन है.