जानिए आपके शहर में लक्ष्मी पूजा का सही मुहूर्त कब है.

Diwali 2025: दीपों का त्योहार दिवाली आखिर आ ही गया. त्योहार का जोश, उत्साह चारों ओर महसूस किया जा सकता है. धनतेरस की खरीदारी से लेकर घरों को दीपों से सजाने और मिठाइयाँ तथा सजावट तैयार करने तक, त्योहार का माहौल पहले ही शुरू हो चुका है. लेकिन इस चमक-दमक के बीच, एक खास रिवाज है जो हर घर में बहुत मायने रखता है — लक्ष्मी-गणेश पूजा, जिसमें हम माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से आशीर्वाद माँगते हैं.

इस साल, द्रिक पंचांग के अनुसार, दीपावली और लक्ष्मी पूजा सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी.

Advertisment

Also Read: Gold Supersonic Speed : क्‍या अगले धनतेरस तक 50% महंगा हो जाएगा सोना?

लक्ष्मी पूजा 2025 की तारीख और समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, लक्ष्मी पूजाप्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है. प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है. यह समय देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 7:08 बजे से 8:18 बजे तक रहेगा, जिससे भक्तों के पास पूजा-अर्चना करने के लिए लगभग 1 घंटा 11 मिनट का समय होगा. प्रदोष काल, जिसे पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, शाम 5:46 बजे से 8:18 बजे तक रहेगा, जबकि वृषभ काल शाम 7:08 बजे से रात 9:03 बजे तक रहेगा. अमावस्या तिथि, जो नई चंद्रमा और दीपावली के दिन का संकेत देती है, 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 बजे तक रहेगी.

ये समय, भक्तों को अपने अनुष्ठानों को सबसे अनुकूल ग्रह स्थिति के अनुसार करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी धन और समृद्धि के लिए की गई प्रार्थनाएँ अधिक प्रभावशाली और स्वीकृत होती हैं.

Also Read: बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किए पहले चरण के 48 उम्मीदवार

अलग- अलग शहर में लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त हर एक शहर में थोड़ा अलग हो सकता है. प्रमुख भारतीय शहरों में शुभ समय इस प्रकार है: