scorecardresearch
Trending

जानिए आपके शहर में लक्ष्मी पूजा का सही मुहूर्त कब है.

दीपावली में लक्ष्मी पूजा घर में समृद्धि और खुशहाली लाने का शुभ अवसर है. शहरवार मुहूर्त अलग हैं. प्रादोष काल और महानिशिता काल पूजा के लिए सबसे शुभ समय माने जाते हैं. सही समय पर पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और संपन्नता का स्वागत होता है.

Written byPallavi Mehra

दीपावली में लक्ष्मी पूजा घर में समृद्धि और खुशहाली लाने का शुभ अवसर है. शहरवार मुहूर्त अलग हैं. प्रादोष काल और महानिशिता काल पूजा के लिए सबसे शुभ समय माने जाते हैं. सही समय पर पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और संपन्नता का स्वागत होता है.

author-image
Pallavi Mehra
New Update
Lakshmi Ganesh Poojan

सही समय पर पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और संपन्नता का स्वागत होता है. Photograph: (Pexels)

Diwali 2025: दीपों का त्योहार दिवाली आखिर आ ही गया. त्योहार का जोश, उत्साह चारों ओर महसूस किया जा सकता है. धनतेरस की खरीदारी से लेकर घरों को दीपों से सजाने और मिठाइयाँ तथा सजावट तैयार करने तक, त्योहार का माहौल पहले ही शुरू हो चुका है. लेकिन इस चमक-दमक के बीच, एक खास रिवाज है जो हर घर में बहुत मायने रखता है — लक्ष्मी-गणेश पूजा, जिसमें हम माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से आशीर्वाद माँगते हैं.

इस साल, द्रिक पंचांग के अनुसार, दीपावली और लक्ष्मी पूजा सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी.

Advertisment

Also Read: Gold Supersonic Speed : क्‍या अगले धनतेरस तक 50% महंगा हो जाएगा सोना?

लक्ष्मी पूजा 2025 की तारीख और समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, लक्ष्मी पूजाप्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है. प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है. यह समय देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 7:08 बजे से 8:18 बजे तक रहेगा, जिससे भक्तों के पास पूजा-अर्चना करने के लिए लगभग 1 घंटा 11 मिनट का समय होगा. प्रदोष काल, जिसे पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, शाम 5:46 बजे से 8:18 बजे तक रहेगा, जबकि वृषभ काल शाम 7:08 बजे से रात 9:03 बजे तक रहेगा. अमावस्या तिथि, जो नई चंद्रमा और दीपावली के दिन का संकेत देती है, 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 बजे तक रहेगी.

ये समय, भक्तों को अपने अनुष्ठानों को सबसे अनुकूल ग्रह स्थिति के अनुसार करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी धन और समृद्धि के लिए की गई प्रार्थनाएँ अधिक प्रभावशाली और स्वीकृत होती हैं.

Also Read: बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस ने घोषित किए पहले चरण के 48 उम्मीदवार

अलग- अलग शहर में लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त हर एक शहर में थोड़ा अलग हो सकता है. प्रमुख भारतीय शहरों में शुभ समय इस प्रकार है:

पंचांग के अनुसार, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त प्रमुख शहरों में इस प्रकार है:

  • नई दिल्ली: 07:08 pm – 08:18 pm

  • मुंबई: 07:41 pm – 08:41 pm

  • पुणे: 07:38 pm – 08:37 pm

  • चेन्नई: 07:20 pm – 08:14 pm

  • हैदराबाद: 07:21 pm – 08:19 pm

  • जयपुर: 07:17 pm – 08:25 pm

  • अहमदाबाद: 07:36 pm – 08:40 pm

  • बेंगलुरु: 07:31 pm – 08:25 pm

  • कोलकाता: 21 अक्टूबर को 05:06 pm – 05:54 pm

  • गुरुग्राम: 07:09 pm – 08:19 pm

  • चंडीगढ़: 07:06 pm – 08:19 pm

  • नोएडा: 07:07 pm – 08:18 pm

इसके अलावा, दृक पंचांग के अनुसार, महानिशीथ काल, जो पूजा के लिए एक और आध्यात्मिक रूप से शुभ समय माना जाता है, 21 अक्टूबर 2025 को रात 11:41 बजे से 12:31 बजे तक रहेगा.

Also Read: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संपत्तियों का खुलासा, 10 करोड़ की संपत्ति ने बढ़ाई सियासी हलचल!

दीपावली में लक्ष्मी पूजा का महत्व

दीपावली के दौरान लक्ष्मी पूजा को घर में समृद्धि, सुख और सद्भाव लाने वाला माना जाता है. पांच दिवसीय दीपावली उत्सव शुरू होने से पहले, भक्त अपने घरों की सफाई करते हैं, दरवाजों को रंगोली और दीयों से सजाते हैं, और देवी लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को मिठाई, फूल और प्रार्थनाएँ अर्पित करते हैं. यह अनुष्ठान अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.

इसलिए, इस दीपावली जब आपके घर में दीयों की रौशनी फैले, तो लक्ष्मी-गणेश पूजा सही मुहूर्त में अवश्य करें ताकि आपके जीवन में संपन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत हो सके.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Diwali