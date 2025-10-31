विश्व मंच के बाद अब X पर भी मोदी का जलवा, जस्टिन बीबर और रिहाना को पछाड़ते हुए दुनिया के टॉप 5 में पहुंचे

X पर दुनिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट्स

एलन मस्क (Elon Musk) – 228.5 मिलियन (22.85 करोड़) बराक ओबामा (Barack Obama) – 129 मिलियन (12.9 करोड़) क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) – 114.2 मिलियन (11.42 करोड़) डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) – 110 मिलियन (11 करोड़) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) – 108.6 मिलियन (10.86 करोड़) रिहाना (Rihanna) – 105.8 मिलियन (10.58 करोड़) जस्टिन बीबर (Justin Bieber) – 105.7 मिलियन (10.57 करोड़) कैटी पेरी (Katy Perry) – 101.3 मिलियन (10.13 करोड़) टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) – 92.1 मिलियन (9.21 करोड़) नासा (NASA) – 88.1 मिलियन (8.81 करोड़)

सोशल मीडिया के बदलते रुझान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया आंकड़ों में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है. 2024 में उन्होंने एक तब बड़ा X माइलस्टोन पार किया जब उनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन (10 करोड़) पहुंच गई. यह 2021 की तुलना में करीब 30 मिलियन (3 करोड़) की बढ़ोतरी थी. यह बढ़ोतरी 2025 में भी जारी रही, जब उन्होंने लाखों नए फॉलोअर्स जोड़े और जस्टिन बीबर व रिहाना, जिनके फॉलोअर्स की संख्या लगभग बराबर है- दोनों को पीछे छोड़ दिया. 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया:

“एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स! इस जीवंत मंच पर होना खुशी की बात है. यहां होने वाली चर्चाओं, बहसों, विचारों, जनता के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ को मैं बेहद महत्व देता हूं. आने वाले समय में भी इसी तरह सक्रिय और सार्थक जुड़ाव की उम्मीद करता हूं.”

अब नरेंद्र मोदी X पर भारत के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं, साथ ही वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्तमान नेता हैं. सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट्स की यह सूची सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के बदलते रुझानों को दिखाती है. वो समय अब बीत चुका है जब इन सूचियों में सेलेब्रिटीज़ सबसे ऊपर हुआ करते थे. अब उनका फॉलोअर्स बेस घट रहा है, जबकि एलन मस्क, बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं और उद्यमियों के अकाउंट्स तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी X का उपयोग महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय साझा करने और वैश्विक स्तर पर संवाद करने के लिए करते हैं. इस मंच के माध्यम से वे न केवल दुनिया भर के नेताओं से, बल्कि सामान्य जनता से भी सीधे जुड़ते हैं. X उन्हें प्रेस रिलीज़ और चुनावी अभियानों से आगे जाकर लोगों तक पहुँचने का मौका देता है. इस के ज़रिए उनके फॉलोअर्स को उनके ज़्यादा सहज और व्यक्तिगत पक्ष की झलक भी देखने को मिलती है.