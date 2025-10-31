Orkla India के आईपीओ को बंपर रिस्पांस, 49 गुना भरा, 4 नवंबर को शेयर अलॉटमेंट पर रहेगी नजर

Orkla India IPO subscription status allotment and listing date : मल्टी-कैटेगरी भारतीय फूड कंपनी ओर्कला इंडिया का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज 31 अक्टूबर 2025 को बंद हो गया है. आईपीओ को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्पांस मिला है और यह ओवरआल 49 गुना के करीब सब्सक्राइब हो गया. ग्रे मार्केट में भी इसे लेकर हलचल है. ऐसे में अब निवेशकों की नजर अब 3 नवंबर को शेयर अलॉटमेंट और 6 नवंबर को बाजार में लिस्टिंग पर रहेगी. पब्लिक सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए खुल गया है. यह MTR और Eastern ब्रांड की पैरेंट कंपनी है.

Orkla India : सब्सक्रिप्शन स्टेटस

आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व था और यह 117.60 गुना भरा है.

आईपीओ (Orkla India) में 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व था और यह 54.24 गुना भरा है.

आईपीओ में 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व था और यह 6.53 गुना भरा है.

कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से को 14.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है.

Orkla India IPO : GMP

कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में 75 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. अपर प्राइस बैंड 730 रुपये के लिहाज से यह प्रीमियम 10 फीसदी से ज्यादा है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 730 रुपये अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 805 रुपये पर लिस्ट हो सकता है.

पॉजिटिव फैक्‍टर्स

मजबूत ब्रांड वैल्यू और लोकल फ्लेवर की पकड़

मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क

एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन

मल्टी-कैटेगरी फूड कंपनी

रिस्क फैक्टर्स

कच्चे माल के दाम बढ़ने का खतरा

प्रोडक्ट क्वालिटी या कंटैमिनेशन का रिस्क

सप्लायर्स पर निर्भरता

थर्ड-पार्टी रेस्टोरेंट ऑपरेशन से जुड़ा रिस्क

संभावित लीगल चुनौतियां

ब्रोकरेज का क्या है नजरिया?

SBI Securities के अनुसार यह दक्षिण भारत में पैक्ड मसालों और चटनी/कंडिमेंट्स के मार्केट में लीडर कंपनी है. इसकी ब्रांड्स MTR और Eastern ग्राहकों में काफी लोकप्रिय हैं. कंपनी के पास विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इसकी पैरेंट कंपनी Orkla ASA (नॉर्वे की बड़ी FMCG कंपनी) का समर्थन है, जो 100 से ज्यादा देशों में काम करती है.

कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में मुख्य बाजारों में घर-घर तक पहुंच बढ़ाना, विदेशों में भारतीय समुदाय के बीच विस्तार करना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, बिजनेस को और मजबूत बनाना और जरूरत पड़ने पर दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करना शामिल है.

हालांकि इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे : सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें, संचालन से जुड़े मुद्दे, कुछ सप्लायर्स पर ज्यादा निर्भरता और संभावित लीगल चुनौतियां.

