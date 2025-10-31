scorecardresearch
कारोबार बाजार

Orkla India के आईपीओ को बंपर रिस्पांस, 49 गुना भरा, 4 नवंबर को शेयर अलॉटमेंट पर रहेगी नजर

Orkla India strengths and risks : यह दक्षिण भारत में पैक्ड मसालों और चटनी/कंडिमेंट्स के मार्केट में लीडर कंपनी है. इसकी ब्रांड्स MTR और Eastern ग्राहकों में काफी लोकप्रिय हैं. हालांकि इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं.

Written bySushil Tripathi

Orkla India strengths and risks : यह दक्षिण भारत में पैक्ड मसालों और चटनी/कंडिमेंट्स के मार्केट में लीडर कंपनी है. इसकी ब्रांड्स MTR और Eastern ग्राहकों में काफी लोकप्रिय हैं. हालांकि इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Orkla India IPO Listing, Orkla India stock market listing today, Orkla India stock price, buy or sell Orkla India, Orkla India strengths and risks, Orkla India vs peers FMCG companies, Orkla India IPO subscription status, Brokerage on Orkla India, Orkla India Outlook, Orkla India food & spices market share South India

Orkla India IPO company profile : ओर्कला इंडिया दक्षिण भारत में पैक्ड मसालों और चटनी के मार्केट में लीडर कंपनी है. ((Image: Orkla))

Orkla India IPO subscription status allotment and listing date  : मल्टी-कैटेगरी भारतीय फूड कंपनी ओर्कला इंडिया का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज 31 अक्टूबर 2025 को बंद हो गया है. आईपीओ को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्पांस मिला है और यह ओवरआल 49 गुना के करीब सब्सक्राइब हो गया. ग्रे मार्केट में भी इसे लेकर हलचल है. ऐसे में अब निवेशकों की नजर अब 3 नवंबर को शेयर अलॉटमेंट और 6 नवंबर को बाजार में लिस्टिंग पर रहेगी. पब्लिक सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए खुल गया है. यह MTR और Eastern ब्रांड की पैरेंट कंपनी है. 

Lenskart Solutions IPO : ग्रोथ स्टोरी मजबूत, लेकिन प्रीमियम वैल्युएशन ने बढ़ाई चिंता, क्या सब्सक्राइब करें?

Advertisment

Orkla India : सब्सक्रिप्शन स्टेटस 

आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व था और यह 117.60 गुना भरा है.

आईपीओ (Orkla India) में 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व था और यह 54.24 गुना भरा है.

आईपीओ में 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व था और यह 6.53 गुना भरा है. 

कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से को 14.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. 

NMDC : 100 रुपये से सस्ते इस नवरत्‍न पीएसयू स्टॉक में क्यों दिख रहा है हाई पोटेंशियल, रखें नजर

Orkla India IPO : GMP

कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में 75 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. अपर प्राइस बैंड 730 रुपये के लिहाज से यह प्रीमियम 10 फीसदी से ज्यादा है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 730 रुपये अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 805 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. 

पॉजिटिव फैक्‍टर्स

मजबूत ब्रांड वैल्यू और लोकल फ्लेवर की पकड़
मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क
एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन
मल्टी-कैटेगरी फूड कंपनी

ITC : सिगरेट और FMCG बिजनेस में ग्रोथ ने बढ़ाया भरोसा, ब्रोकरेज ने दी शेयर खरीदने की सलाह

रिस्क फैक्टर्स

कच्चे माल के दाम बढ़ने का खतरा
प्रोडक्ट क्वालिटी या कंटैमिनेशन का रिस्क
सप्लायर्स पर निर्भरता
थर्ड-पार्टी रेस्टोरेंट ऑपरेशन से जुड़ा रिस्क
संभावित लीगल चुनौतियां

Groww IPO : प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर, साइज 6,632 करोड़, 4 नवंबर को खुलेगा आईपीओ

ब्रोकरेज का क्या है नजरिया?

SBI Securities के अनुसार यह दक्षिण भारत में पैक्ड मसालों और चटनी/कंडिमेंट्स के मार्केट में लीडर कंपनी है. इसकी ब्रांड्स MTR और Eastern ग्राहकों में काफी लोकप्रिय हैं. कंपनी के पास विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इसकी पैरेंट कंपनी Orkla ASA (नॉर्वे की बड़ी FMCG कंपनी) का समर्थन है, जो 100 से ज्यादा देशों में काम करती है.

कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में मुख्य बाजारों में घर-घर तक पहुंच बढ़ाना, विदेशों में भारतीय समुदाय के बीच विस्तार करना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, बिजनेस को और मजबूत बनाना और जरूरत पड़ने पर दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करना शामिल है. 

हालांकि इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे : सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें, संचालन से जुड़े मुद्दे, कुछ सप्लायर्स पर ज्यादा निर्भरता और संभावित लीगल चुनौतियां.

(Disclaimer: आईपीओ को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Orkla India IPO