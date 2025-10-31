‘किंग’ में शाहरुख़ ख़ान का किरदार कैसा होगा? निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने फैन को दी दिलचस्प 'हिंट'

‘पठान’ और ‘जवान’लगातार दो सुपरहिट फिल्मों की अपार सफलता के बाद शाहरुख़ ख़ान (Shahrukh Khan) एक बार फिर अपने करियर के शिखर पर हैं. उन्होंने न सिर्फ अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, बल्कि वे अरबपति क्लब में भी शामिल हो चुके हैं. यह सिलसिला यहीं नहीं थमता, बेटे आर्यन ख़ान की डेब्यू वेब सीरीज़ ‘Ba*ds of Bollywood’** की सफलता ने मानो इस जीत के कारवां में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है.

अपने जन्मदिन से ठीक पहले, शाहरुख़ ख़ान ने अपने प्रशंसकों के लिए एक मज़ेदार #AskSRK सत्र आयोजित किया. इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें वे दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रानी मुखर्जी के साथ नज़र आने वाले हैं.

Advertisment

Also Read: Bihar Elections 2025 Live Updates: पीएम और उनकी टीम का रोजगार पर रिकॉर्ड जीरो, एनडीए मेनिफिस्टो पर बोले RJD सांसद

जहाँ एक ओर प्रशंसक 2 नवंबर को उनके जन्मदिन पर फिल्म ‘किंग’ का पहला लुक टीज़र देखने की उम्मीद कर रहे थे, वहीं शाहरुख़ ख़ान के जवाब से लगता है कि ऐसा फिलहाल होने वाला नहीं है.

जब एक प्रशंसक ने मज़ाक में शाहरुख़ से कहा कि वह उन्हें ‘किंग’ का टीज़र डीएम कर दें, तो अभिनेता ने हँसते हुए जवाब दिया- “अभी टाइटल तो अनाउंस किया नहीं ऑफिशियली… तुम टीज़र पर कैसे पहुँच गए!!!”

इस जवाब ने प्रशंसकों को थोड़ा सुकून दिया, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया कि फिल्म का टीज़र उनके जन्मदिन पर जारी नहीं होने वाला है और अब वे इस बारे में गलतफहमी या निराशा से बच सकते हैं.

Also Read: रणनीति के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर: दूसरों को जिताने वाले “किंगमेकर” की नज़र अब खुद बिहार की गद्दी पर

‘किंग’ पर सस्पेंस बरकरार

इस बीच, एक प्रशंसक ने शाहरुख़ से उनकी आने वाली फिल्म ‘किंग’ के किरदार के बारे में एक छोटा-सा हिंट माँगा. इस पर अभिनेता ने मज़ाकिया अंदाज़ में फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को भी बातचीत में शामिल कर लिया.

फैन ने एक्स (X) पर लिखा- “सर, आपकी अगली फिल्म के लिए सुपर एक्साइटेड हैं! कोई एक शब्द में हिंट दीजिए कि अगला किरदार कैसा होगा? लव यू! @iamsrk”. शाहरुख़ ने जवाब दिया- “हम्म्म… @justSidAnand सुन रहे हो भाई? बोल दूँ…?”

इस पर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने रहस्यमय अंदाज़ में प्रतिक्रिया दी- “आप जानते हैं सर, लोग कहते हैं- एक ‘किंग’ तब आता है जब वह आना चाहता है, न कि जब उससे उम्मीद की जाती है.”

शाहरुख़ ने मज़ाकिया अंदाज़ में निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को छेड़ते हुए कहा- “तुम तो अब मेरे जैसे ही होते जा रहे हो सीधे सवालों के भी घुमावदार जवाब देने लगे हो! ठीक है बॉस, जब चाहो… जैसा चाहो… और जब मन करे, तब ही करो. फैंस!!! जाओ, उस पर हमला करो! कम से कम टाइटल रिवील तो कर दो… बस इतना ही प्लीज़!”

Also Read: Aadhaar : आधार कार्ड किन किन कामों के लिए है जरूरी? दूर करें इसे लेकर हर कनफ्यूजन

‘किंग’ कब रिलीज़ होगी?

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘किंग’ में शाहरुख़ ख़ान, दीपिका पादुकोण, राघव जुयाल, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी और अनिल कपूर जैसे सितारे नज़र आने वाले हैं.

हालाँकि मेकर्स ने अब तक आधिकारिक रिलीज़ डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिल्म दीवाली 2026 के आसपास सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.