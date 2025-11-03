‘किंग’ टीज़र ने मचाया धमाल, शाहरुख़ के नए लुक पर फैंस हुए फिदा

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ ख़ान (Shahrukh Khan) एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. अपने जन्मदिन के खास मौके पर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इंस्टाग्राम पर उनकी नई फिल्म ‘किंग’ का टीज़र जारी किया. टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. टीज़र की शुरुआत एक गहरे और रोमांचक माहौल से होती है. इसमें शाहरुख़ ख़ान को एक अलग ही रूप में देखा जा सकता है. उनके बाल सफेद हैं, चेहरा खून से सना हुआ है और उनके चेहरे पर एक गहरी, खलनायक जैसी झलक दिखाई देती है. शाहरुख़ को पहले कभी इस अंदाज़ में नहीं देखा गया है. टीज़र के अंत में शाहरुख़ के हाथ में ‘किंग ऑफ हार्ट्स’ का कार्ड दिखाई देता है जो फिल्म के नाम को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है. फैंस इस नए अवतार में शाहरुख़ को देखकर बेहद उत्साहित हैं और अब फिल्म के ट्रेलर और रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

कैमरे की ओर कार्ड को पलटते हुए, शाहरुख़ ख़ान एक दमदार और सिहरन पैदा करने वाला डायलॉग बोलते हैं, जो तुरंत दर्शकों का ध्यान खींच लेता है, “कितने खून किए ये याद नहीं. अच्छे लोग थे या बुरे, कभी पूछा नहीं... हज़ार जुर्म, सौ देशों में बदनाम... डर नहीं, दहशत हूँ.” (I don’t remember how many I’ve killed. Were they good or bad? I never asked. A thousand crimes, infamous across a hundred countries. I am not fear, I am chaos.)

टीज़र देखकर साफ पता चलता है कि इस बार शाहरुख़ ख़ान कुछ बिलकुल नया लेकर आ रहे हैं जबरदस्त इमोशन्स, धमाकेदार एक्शन, और उनका ऐसा डार्क लुक, जो फैंस ने पहले कभी नहीं देखा. फिल्म रहस्य और रोमांच से भरी है, जिससे लगता है कि शाहरुख़ इस बार अपने किरदार से सबको चौंका देने वाले हैं.

सोशल मीडिया पर छाया शाहरुख़ का नया अंदाज़, ‘किंग’ बना ट्रेंडिंग सेंसेशन

टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. कुछ ही मिनटों में X (पहले जिसे ट्विटर कहा जाता था) और इंस्टाग्राम पर ‘किंग’ ट्रेंड करने लगा. फैंस शाहरुख़ ख़ान के खूंखार लुक और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करते नहीं थक रहे.

एक यूज़र ने लिखा, “माय लॉर्ड… ही इज़ बैक एंड हाउ!” वहीं दूसरे ने कहा, “बॉक्स ऑफिस गॉना ब्लास्ट!”

कई फैंस ने तब राहत की सांस ली जब टीज़र ने फिल्म की 2026 रिलीज़ डेट की पुष्टि की, जिससे यह अफवाह खत्म हो गई कि फिल्म 2027 तक टल गई है.

एक और फैन ने उत्साह से लिखा, “बैंग ऑन! अनदर 1000 करोड़ लोडिंग!” जबकि किसी ने बस इतना ही कहा, “इट्स शो टाइम… 2026 कम सूनर...रर !”

‘किंग’ में पहली बार साथ दिखेंगे शाहरुख़ और सुहाना ख़ान

फिल्म ‘किंग’ में मुख्य भूमिका में शाहरुख़ ख़ान नज़र आएंगे. उनके साथ उनकी बेटी सुहाना ख़ान भी फिल्म में दिखाई देंगी. यह पहली बार होगा जब दोनों बड़े पर्दे पर साथ काम करेंगे. फिल्म की स्टारकास्ट में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, और अनिल कपूर जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है. यह फिल्म रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है और इसके 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है.

‘जवान’ के बाद अब ‘किंग’ से फैंस को बड़ी उम्मीदें

शाहरुख़ ख़ान की 2023 में आई फिल्म ‘जवान’ सुपरहिट रही थी और इसके लिए उन्हें नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड भी मिला था. फैंस को उनकी अगली फिल्म ‘किंग’ से और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह फिल्म शाहरुख़ के करियर का एक नया मोड़ साबित हो सकती है. माना जा रहा है कि ‘किंग’ बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और फिर साबित कर देगी कि शाहरुख़ ख़ान ही बॉलीवुड (bollywood) के सच्चे बादशाह हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.