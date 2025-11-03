scorecardresearch
कारोबार बाजार

Maruti Suzuki : नतीजों के बाद शेयरों में बड़ी बिकवाली, लेकिन ब्रोकरेज दे रहे हैं BUY रेटिंग, क्‍या है वजह

Maruti Suzuki stock news today : मारुति सुजुकी इंडिया के तिमाही नतीजों ने लगता है बाजार और निवेशकों को निराश किया है. आज कंपनी के शेयरों में बड़ी बिकवाली है और यह टूटकर 15,676 रुपये तक कमजोर हुआ.

Written bySushil Tripathi

Maruti Suzuki stock news today : मारुति सुजुकी इंडिया के तिमाही नतीजों ने लगता है बाजार और निवेशकों को निराश किया है. आज कंपनी के शेयरों में बड़ी बिकवाली है और यह टूटकर 15,676 रुपये तक कमजोर हुआ.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Maruti Suzuki stock forecast 2025–2026 : मारुति सुजुकी का स्टॉक आगे 16 से 18 फीसदी रिटर्न दे सकता है.

Maruti Suzuki New Rates : ग्रैंड विटारा की कीमत 1.07 लाख रुपये, जिम्नी की कीमत 51,900 रुपये, अर्टिगा की कीमत 46,400 रुपये तक कम हुई है. (PTI)

Why analysts are bullish on Maruti Suzuki : मारुति सुजुकी इंडिया के तिमाही नतीजों ने लगता है बाजार और निवेशकों को निराश किया है. आज कंपनी के शेयरों में बड़ी बिकवाली है और यह टूटकर 15,676 रुपये तक कमजोर हुआ. जबकि शुक्रवार को स्‍टॉक 16,186 रुपये पर बंद हुआ था. हालांकि तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं. उनका कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद छोटी कारों की डिमांड बढ़ी है. वहीं न्‍यू लॉन्चिंग से कंपनी को अपना एक्‍सपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. बैटरी प्लांट शुरू होने से कई नई हाइब्रिड कारें लॉन्च होंगी, बैटरी इन-हाउस बनने से लागत घटेगी और मार्जिन बेहतर होंगे.

Orkla India IPO : शेयर अलॉटमेंट पर आज रखें नजर, 49 गुना सब्सक्राइब होने के बाद ग्रे मार्केट में बढ़ा प्रीमियम

Advertisment

मोतीलाल ओसवाल : BUY रेटिंग

मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि GST में कटौती से छोटी कारों की मांग फिर से बढ़ी है, क्योंकि अब किफायती दामों पर गाड़ियां मिल रही हैं. इसके साथ ही नई Victoris और e-Vitara के लॉन्च से कंपनी (MSIL) का मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है. कंपनी का 2QFY26 में PAT उम्‍मीद के अनुसार रहा, जबकि EBITDA मार्जिन उम्‍मीद से बेहतर. GST रेट कट से छोटी गाडि़यों की मांग बढ़ी है, जिसका सबसे ज्‍यादा फायदा मारुति सुजुकी को होगा. 

कंपनी को भरोसा है कि FY26 में 4 लाख यूनिट (20% YoY बढ़ोतरी) के एक्सपोर्ट लक्ष्य को भी पार कर लेगी. वहीं, अगर सरकार हाइब्रिड कारों के लिए अनुकूल नीति लाती है, तो मारुति सुजुकी को इसका सबसे अधिक फायदा होगा और कंपनी का वैल्यूशन भी बेहतर हो सकता है.

NMDC : 100 रुपये से सस्ते इस नवरत्‍न पीएसयू स्टॉक में क्यों दिख रहा है हाई पोटेंशियल, रखें नजर

कुल मिलाकर, FY25 से FY28 के बीच कंपनी की कमाई में लगभग 17.5% सालाना ग्रोथ होने की उम्मीद है, जो नए मॉडल लॉन्च और मजबूत एक्सपोर्ट ग्रोथ के कारण होगी. ब्रोकरेज ने स्टॉक पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है और 18,712 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो करंट प्राइस 16,186 रुपये से 16% अधिक है. 

जेएम फाइनेंशियल : BUY रेटिंग

ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि Q2FY26 में मारुति सुजुकी का EBITDA मार्जिन 10.5% रहा, जो पिछले साल से 1.30% कम है, वहीं पिछली तिमाही से 0.10% अधिक हैत्र यह अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा (20 bps ज्यादा). 

कंपनी का रियलाइजेशन पिछले साल से 11% बढ़ी, और पिछली तिमाही से 5% बढ़ी. इसका कारण था CNG गाड़ियों की ज्यादा बिक्री, एक्सपोर्ट्स में बढ़त. हालांकि, मुनाफे पर थोड़ा दबाव पड़ा क्योंकि नए प्लांट के खर्चे बढ़े, कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं और ज्यादा सेल्स प्रमोशन (छूट आदि) देने पड़े.

NFO : LIC म्‍यूचुअल फंड ने लॉन्‍च की नई इक्विटी स्‍कीम, निवेश की 6 खास स्‍ट्रैटेजी दिला सकती है हाई रिटर्न

एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे रहे, वॉल्यूम 42% बढ़ा. GST में बदलाव के बाद भारत में भी मांग तेजी से वापस आई, खासकर एंट्री-लेवल कारों में. आगे की उम्मीदों की बात करें तो  e-Vitara लॉन्च और Jimny व Fronx की अच्छी बिक्री की वजह से एक्सपोर्ट्स मजबूत रहने की उम्मीद है. मैनेजमेंट को भरोसा है कि 20% एक्सपोर्ट ग्रोथ का लक्ष्य भी पार कर लेंगे.

ITC : सिगरेट और FMCG बिजनेस में ग्रोथ ने बढ़ाया भरोसा, ब्रोकरेज ने दी शेयर खरीदने की सलाह

नई लॉन्च हुई e-Vitara और Victoris कंपनी की मजबूत स्थिति और बढ़ाएंगी. नया प्लांट धीरे-धीरे पूरी क्षमता पर आने लगेगा, जिससे आने वाली तिमाही (Q3FY26 के बाद) में खर्च कम होगा. SUV सेगमेंट में CNG गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ने से कमाई और मार्जिन बेहतर होंगे. 

MSIL का बैटरी प्लांट शुरू होने से कई नई हाइब्रिड कारें लॉन्च होंगी, बैटरी इन-हाउस बनने से लागत घटेगी और मार्जिन बेहतर होंगे. ब्रोकरेज ने अपने वित्तीय अनुमान आगे बढ़ाए हैं और FY27-FY28 की औसत कमाई (EPS) पर 27x PE मल्टीपल लगाया है. इस आधार पर टारगेट प्राइस (TP) 19,000 रुपये तय किया है.

(Disclaimer: स्‍टॉक को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Maruti Suzuki