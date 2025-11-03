scorecardresearch
जन्मदिन पर क्यों नहीं दिखे मन्नत की बालकनी में शाहरुख खान? सामने आई वजह

Written by

शाहरुख खान ने 60वें जन्मदिन पर सुरक्षा कारणों से फैंस से मुलाकात रद्द की। फैंस ने निराशा जताई, पर सुरक्षा को अहम माना। फिल्म ‘किंग’ के टीज़र की सराहना की गई. मन्नत के रिनोवेशन के दौरान परिवार अस्थायी रूप से पाली हिल में शिफ्ट हुआ है.

Shahruk khan 1

इस साल सुरक्षा कारणों से ‘किंग खान’ अपने घर मन्नत की बालकनी से फैंस का अभिवादन नहीं कर सके.

बॉलीवुड (Bollywood) सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने रविवार को अपने 60वें जन्मदिन पर अपने घर मन्नत के बाहर फैंस से मुलाकात न कर पाने की घोषणा की. हर साल की तरह इस बार भी हजारों फैंस सुबह से ही अपने चहेते अभिनेता की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन शाहरुख का संदेश सामने आते ही उन्हें निराशा हाथ लगी.

अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मुझे प्रशासन की ओर से सलाह दी गई है कि मैं बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों से नहीं मिल सकता. इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि यह सबकी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए ज़रूरी है.”

उन्होंने आगे कहा, “आप सभी के समझने के लिए धन्यवाद और यकीन मानिए... मुझे आप सबको न देख पाने का अफ़सोस आपसे ज़्यादा होगा. मैं आप सबसे मिलने और प्यार बाँटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. आप सबको बहुत सारा प्यार…”

शाहरुख के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दीं. कई लोगों ने अभिनेता की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के फैसले का समर्थन किया, वहीं कुछ फैंस ने यह भी कहा कि वे सुबह से ही धूप में खड़े थे और अभिनेता की एक झलक न मिल पाने से उन्हें निराशा हुई. गौरतलब है कि हर साल शाहरुख खान अपने जन्मदिन पर मन्नत की बालकनी से बाहर आकर हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन करते हैं. लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों से यह परंपरा टूट गई. बावजूद इसके अभिनेता ने अपने संदेश के ज़रिए फैंस के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता ज़ाहिर की.

फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया

एक यूज़र ने एक्स (X) पर शाहरुख खान की इस पोस्ट पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “इस पोस्ट में एक खामोशी सी महसूस होती है जो गुस्से की नहीं, बल्कि थोड़ा दुख और निराशा की है. फैंस पूरे दिन धूप में उम्मीद लगाए खड़े थे और फिर ये खबर आई. मशहूर होना ताकतवर होने जैसा लगता है, लेकिन कभी-कभी सबकी सुरक्षा के लिए खुद को रोकना पड़ता है. फिर भी, प्यार अपनी राह ढूंढ ही लेता है.”

घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, फैंस ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘किंग’ के टीज़र की तारीफ़ भी की.

एक यूज़र ने लिखा, “यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आपकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है. अपना जन्मदिन अच्छे से मनाइए और सुरक्षित रहिए. इस खास दिन पर हमें इतना शानदार तोहफ़ा देने के लिए धन्यवाद, फिल्म का टाइटल रिवील सच में बहुत पसंद आया.”

मन्नत में चल रहा है रिनोवेशन

इस बीच, शाहरुख खान और उनका परिवार इन दिनों मुंबई स्थित अपने घर ‘मन्नत’ में बड़े स्तर पर रिनोवेशन करवा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस काम के तहत इमारत में दो और मंज़िलें जोड़ी जा रही हैं. चूंकि मन्नत एक ग्रेड-III हेरिटेज स्ट्रक्चर है, इसलिए किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए कोर्ट और संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना ज़रूरी होता है. शाहरुख को इसके लिए अदालत की मंज़ूरी मिली है, जिसके बाद काम शुरू किया गया है.

यह प्रोजेक्ट कई चुनौतियों का सामना करने के बाद अब कानूनी मंज़ूरी हासिल कर चुका है. बताया जा रहा है कि पूरे रिनोवेशन कार्य को पूरा होने में लगभग दो साल का समय लगेगा. रिनोवेशन के दौरान शाहरुख खान और उनका परिवार अस्थायी रूप से मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल इलाके में एक किराए के डुप्लेक्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मन्नत के काम को बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके.

