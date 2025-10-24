‘थामा’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: आयुष्मान खुराना–रश्मिका मंदाना की फिल्म ने पार किया ₹50 करोड़ का आंकड़ा

Thamma Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस (Box Office)पर तहलका मचा दिया है. मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 'स्त्री 2' के बाद की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है.

फिल्म में सोशल मीडिया ट्रेंड्स के मज़ेदार संदर्भ, वायरल गाना ‘पॉइजन बेबी’ और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने खून के प्यासे वैम्पायर का मज़ेदार और अजीबो-गरीब रोल निभाया है जो दर्शकों को खूब भा रहा है. क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों की तरफ से फिल्म को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे यह फिल्म त्योहारों के सीज़न की बड़ी हिट बन गई है.

आयुष्मान खुराना फिल्म थामा में आलोक गुप्ता का रोल निभा रहे है. रश्मिका मंदाना ताड़का का किरदार निभा रही हैं जिन्हें आलोक से प्यार हो जाता है. फिल्म में ये दोनों किरदार अलौकिक शक्तियों और पारिवारिक ड्रामे से जूझते दिखते हैं, साथ ही खाई से कूदने और अज्जेबो गरीब क्रीचर्स से लड़ने जैसे रोमांचक सीन भी फिल्म में हैं. फिल्म में हास्य और हॉरर का मज़ेदार मिश्रण है, और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को भी बड़े ही मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है.

‘थामा’ कलेक्शन डे 2: Box Office Collections

दिवाली 2025 पर रिलीज़ हुई थामा ने पहले दिन ही धमाकेदार शुरुआत करते हुए ₹24 करोड़ की कमाई की. त्योहारों के सीजन का फायदा उठाते हुए फिल्म ने दूसरे दिन भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और ₹18 करोड़ कमाए.

फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही ₹10 करोड़ की एडवांस बुकिंग कलेक्शन और तीसरे दिन ₹12.5 करोड़ की कमाई के साथ इस फिल्म का घरेलू नेट टोटल अब ₹50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है.

‘थामा’ मूवी रिव्यू: फैंस का क्या कहना है?

त्योहारों में फिल्म की सीटें अब सिर्फ 20% ही भर रही हैं. IMDb पर 'थामा' को 6.5 रेटिंग मिली है. दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म “सिर्फ तभी देखें जब आप स्त्री यूनिवर्स से जुड़े रहना चाहते हों.”

कई लोगों ने कहानी को कमजोर बताया और कहा कि फिल्म में कोई नया ट्विस्ट, मज़ेदार सीन या कॉमेडी नहीं है.

दूसरे रिव्यूज़ ( movie reviews) में फिल्म थामा को “महत्वाकांक्षी लेकिन असमान फिल्म” कहा गया. वहीं, कुछ ने इसके दृश्य (विज़ुअल्स) को “काफी शानदार” बताया और फिल्म को कुल मिलाकर मनोरंजक बताया. कई लोगों ने यह भी कहा कि रश्मिका मंदाना जो ताड़का का रोल निभा रही हैं, उनके किरदार के लिए बेहतर कहानी लिखी जा सकती थी.

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ी कमजोर कहानी वाला है, लेकिन दूसरा हिस्सा शानदार है. एक यूज़र ने लिखा, “फिल्म का दूसरा हिस्सा सच में नया और मज़ेदार है,” और उन्होंने मैडॉक फिल्म्स के दूसरे किरदारों के छोटे-छोटे कैमियो की भी तारीफ की.

