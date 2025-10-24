सुनील गावस्कर ने कहा- कोहली का रिटायरमेंट होगा शानदार, डबल डक पर नहीं

एडिलेड में भारत के कप्तान विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैच में निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने गुरुवार को लगातार दूसरा 50-ओवर का शून्य (डबल डक) बनाया. कोहली को ज़ेवियर बार्टलेट (Xavier Bartlett) की गेंद पर कैच आउट किया गया. मैदान छोड़ते समय कोहली ने दर्शकों का अभिवादन करने के लिए अपने ग्लव्स उठाए, जिससे कई लोगों ने उनके संभावित रिटायरमेंट की अटकलें लगाई.

गावस्कर का बयान

हालांकि, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोहली के इस इशारे को लेकर ज्यादा मत सोचें. उन्होंने कहा कि कोहली निकट भविष्य में खेलना जारी रखेंगे.

गावस्कर ने स्पोर्ट्स टॉक से बात करते हुए कहा, “नही..नहीं.... नहीं. उस इशारे को लेकर ज्यादा मत सोचिए. जब वह बल्लेबाजी के लिए आए तो उन्हें शानदार ओवेशन मिला. भारतीय समर्थकों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों ने भी उनका बेहतरीन स्वागत किया. खासकर ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने उन्हें ज़बरदस्त ओवेशन दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया. जहां से खिलाड़ी मैदान में आते हैं, वहां मेंबर्स का एंक्लोज़र होता है. मेंबर्स का मतलब है वे लोग जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं. इसलिए उन्होंने उनका अभिवादन किया. उनके जेस्चर को लेकर ज्यादा बातें मत बनाइए."

उन्होंने आगे कहा, “वह निश्चित रूप से सिडनी में खेलेंगे. कोहली ऐसा खिलाड़ी नहीं हैं जो आसानी से हार मान लें. क्या आपको लगता है कि वह दो बार 0,0 रन बनाकर रिटायरमेंट ले लेंगे? बिलकुल नहीं. वह हाई नोट पर रिटायरमेंट लेंगे. उनके जेस्चर में कोई छिपा हुआ संकेत नहीं था. सिडनी के बाद दक्षिण अफ़्रीका (South Africa) के खिलाफ ODI सीरीज भी हैं. और भी कई ODI हैं. मैं तो कहूँगा कि 2027 के वर्ल्ड कप पर विराट कोहली और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की नज़र होगी."

ODI दौरे में धीमी शुरुआत

विराट कोहली मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार भारत के लिए खेल रहे हैं. उस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था. इसके बाद कोहली ने इंग्लैंड सीरीज़ से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इसके अलावा, उन्होंने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से भी संन्यास लिया था.

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी एकदिवसीय दौरे में भारत की जर्सी में अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी की, और उनका ध्यान 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलते रहने पर है. लेकिन शुरुआत में वह थोड़े कमजोर दिखे और पहले दो मैचों में लगातार शून्य (डबल डक) बनाए, जिससे भारत को एक मैच रहते सीरीज़ गंवानी पड़ी.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express