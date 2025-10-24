Upcoming IPO : Orkla India ने 695 से 730 रुपये प्रति शेयर तय किया प्राइस बैंड, 29 अक्टूबर से निवेश का मौका

Orkla India IPO : मल्टी-कैटेगरी भारतीय फूड कंपनी ओर्कला इंडिया, ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 29 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करने का एलान किया है. यह MTR और Eastern ब्रांड की पैरेंट कंपनी है. यह IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा. IPO की अलॉटमेंट प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 को पूरी होने की उम्मीद है. कंपनी के शेयर 6 नवंबर को BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे.
Orkla India IPO की डिटेल
कुल इश्यू साइज: 1,667.54 करोड़ रुपये
इश्यू का प्रकार: पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS), 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर (1 रुपये फेस वैल्यू प्रति शेयर)
प्राइस बैंड: 695 से 730 रुपये प्रति शेयर
लॉट साइज: 20 शेयर
न्यूनतम निवेश: 14,600 रुपये (20 शेयरों के लिए, अपर प्राइस बैंड)
Orkla India IPO : किसके लिए कितना रिजर्व
आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है. 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. जबकि 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है.
Orkla India IPO : GMP
कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में 60 से 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. अपर प्राइस बैंड 730 रुपये के लिहाज से यह प्रीमियम 10 फीसदी के बराबर है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 730 रुपये अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 800 रुपये पर लिस्ट हो सकता है.
Orkla India के फाइनेंशियल
Orkla India की कुल आय 30 जून 2025 तक समाप्त तिमाही में 605.38 करोड़ रही. कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) इस दौरान 78.92 करोड़ रुपये रहा. इस मल्टी-कैटेगरी फूड कंपनी का नेट वर्थ 1,931.12 करोड़ रुपये इस तिमाही में दर्ज किया गया.
31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष (FY25) में, कंपनी की कुल आय सालाना बेसिस पर करीब 3% बढ़कर 2,455.24 करोड़ रुपये हो गई, जो FY24 में 2,387.99 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने इस दौरान 255.69 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया.
Orkla India Ltd के बारे में
Orkla India Ltd अपने ब्रांड्स MTR Foods, Eastern Condiments और Rasoi Magic के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स बेचती है. कंपनी संपूर्ण भारत में ग्राहकों को सेवा देती है और इसका प्रभावी बाजार कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है. Orkla India Ltd अपने उत्पाद 42 देशों में भी निर्यात करती है. इस मल्टी-कैटेगरी फूड रिटेलर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत, UAE, थाईलैंड और मलेशिया में स्थित हैं.