Adani Energy Solutions Stock Price : ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और 1,127 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह करंट प्राइस 921 रुपये की तुलना में 22 फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने सितंबर तिमाही में 63,000 करोड़ रुपये की इनकम दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 2 फीसदी अधिक है. कंपनी (Adani Energy Solutions) का EBITDA 19,500 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 14% की बढ़त रही. एडजस्‍टेड मुनाफा 5,300 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना बेसिस पर 20% ज्यादा है.

असल ऑपरेटिंग रेवेन्यू और EBITDA 45,000 करोड़ रुपये और 18,000 करोड़ रुपये रहे, यानी 8% और 10% की बढ़ोतरी. यह बढ़त नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स से मिले रेवेन्यू और स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन बढ़ने की वजह से हुई. डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस की कमाई पर मुंबई में लंबी चली बारिश और Q2 FY25 में दहानू प्लांट की बिक्री का असर पड़ा.

प्रोजेक्ट पाइपलाइन मजबूत

कंपनी की प्रोजेक्ट पाइपलाइन मजबूत है. ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर पाइपलाइन 60,000 करोड़ रुपये (सालाना बेसिस पर 3.5 गुना) पर है. ट्रांसमिशन बिडिंग पाइपलाइन करीब 1 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. इसमें खवड़ा-ओल्पाड HVDC प्रोजेक्ट शामिल नहीं है, जिसके लिए AESL सबसे आगे (L1) है, जिसकी अनुमानित कीमत 18,000 से 20,000 करोड़ रुपये है. कंपनी के पास 2.46 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के ऑर्डर हैं, जिनसे 2,550 करोड़ रुपये का EBITDA संभावित है. Q2 में कंपनी ने 18 लाख मीटर लगाए, जिससे कुल इंस्टॉल्ड बेस 74 लाख मीटर हो गया.

निवेशकों के लिए 5 प्रमुख फैक्‍टर

रेवेन्यू और मुनाफे में बढ़त नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट मीटर बिजनेस से हुई.

स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन में तेजी. Q2 FY26 में मजबूत नतीजे.

2.46 करोड़ मीटर का ऑर्डर बुक, जिससे 2,550 करोड़ रुपये EBITDA संभावित है.

बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट पाइपलाइन 60,000 करोड़ और बिडिंग पाइपलाइन करीब 1 लाख करोड़ रुपये है.

कैपेक्स और ग्रोथ प्लान, FY26 में 4 और प्रोजेक्ट कमीशन करने की योजना, जिनमें मुंबई HVDC भी शामिल है.

Q2 FY26 रिजल्ट : मजबूत प्रदर्शन

कंपनी की तिमाही आय सालाना बेसिस पर 2% बढ़कर 63,000 करोड़ रुपये रही. हालांकि, असल ऑपरेटिंग रेवेन्यू (सर्विस कंसेशन अकाउंटिंग के चलते कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू निकालकर) 8% बढ़कर 45,000 करोड़ रुपये रहा.

ट्रांसमिशन रेवेन्यू 9% बढ़ा है, जो नए प्रोजेक्ट्स से योगदान के कारण हुआ है. डिस्ट्रिब्यूशन रेवेन्यू सिर्फ 4% बढ़ा — मुंबई में लंबा मानसून रहने से बिजली की मांग सिर्फ 2% बढ़ी और पिछले साल दहानू प्लांट की बिक्री का असर भी दिखा है.

Q2 FY26 में EBITDA सालाना बेसिस पर 14% बढ़ा (अगर पिछले साल दहानू नहीं माना जाए तो ग्रोथ 20%). सितंबर तिमाही का नेट प्रॉफिट 5,300 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना बेसिस पर 20% ग्रोथ (टैक्स एडजस्टमेंट के बाद) है.

एग्जीक्यूशन : स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन तेज गति पर

अडानी एनर्जी ने सितंबर तिमाही में 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाए. कुल इंस्टॉल्ड मीटर अब 74 लाख हो गए हैं, जिसमें से 67 लाख चालू हो चुके हैं. कंपनी का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 1 करोड़ मीटर इंस्टॉल कर दे.

इसके अलावा, कंपनी ने इस तिमाही में 190 सर्किट-किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन शुरू की. FY26 में 4 और प्रोजेक्ट पूरी करने की योजना है, जिसमें मुंबई HVDC प्रोजेक्ट भी शामिल है. FY26 में कंपनी करीब 17,000 से 18,000 करोड़ रुपये का कैपेक्स करेगी, जिससे लगभग 3,100 करोड़ रुपये रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है.