Orkla India का आईपीओ खुला, सब्सक्राइब करें या दूर रहें? GMP, प्राइस बैंड और ब्रोकरेज व्यू

Orkla India IPO review : strengths and risks : मल्टी-कैटेगरी भारतीय फूड कंपनी ओर्कला इंडिया का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज 29 अक्टूबर 2025 को पब्लिक सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए खुल गया है. यह MTR और Eastern ब्रांड की पैरेंट कंपनी है. आईपीओ में 31 अक्टूबर 2025 तक सब्‍सक्राइब किया जा सकता है. कंपनी ने प्राइस बैंड प्राइस बैंड 695 से 730 रुपये प्रति शेयर तय किया है. आईपीओ की अलॉटमेंट प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 को पूरी होने की उम्मीद है. कंपनी के शेयर 6 नवंबर को BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे. आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज हाउस की राय मिली जुली है. अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं तो पहले इससे जुड़े हर पॉजिटिव और निगेटिव फैक्‍टर को समझ लें.

Orkla India IPO की डिटेल

कुल इश्यू साइज: 1,667.54 करोड़ रुपये

इश्यू का प्रकार: पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS), 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर (1 रुपये फेस वैल्यू प्रति शेयर)

प्राइस बैंड: 695 से 730 रुपये प्रति शेयर

लॉट साइज: 20 शेयर

न्यूनतम निवेश: 14,600 रुपये (20 शेयरों के लिए, अपर प्राइस बैंड)

ब्रोकरेज की क्या है सलाह?

SBI Securities ने आईपीओ पर 'Neutral' रेटिंग दी है. ब्रोकरेज के अनुसार यह दक्षिण भारत में पैक्ड मसालों और चटनी/कंडिमेंट्स के मार्केट में लीडर कंपनी है. इसकी ब्रांड्स MTR और Eastern ग्राहकों में काफी लोकप्रिय हैं.

कंपनी के पास विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इसकी पैरेंट कंपनी Orkla ASA (नॉर्वे की बड़ी FMCG कंपनी) का समर्थन है, जो 100 से ज्यादा देशों में काम करती हैत्र

कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में मुख्य बाजारों में घर-घर तक पहुंच बढ़ाना, विदेशों में भारतीय समुदाय के बीच विस्तार करना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, बिजनेस को और मजबूत बनाना और जरूरत पड़ने पर दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करना शामिल है.

हालांकि इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे : सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें, संचालन से जुड़े मुद्दे, कुछ सप्लायर्स पर ज्यादा निर्भरता और संभावित लीगल चुनौतियां.

वहीं ब्रोकरेज हाउस एंजल वन ने इस आईपीओ को ‘Subscribe’ रेटिंग दी है. ब्रोकरेज के अनुसार 730 रुपये प्रति शेयर के अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का P/E रेशियो 31.68x है, जो इसके: विविध प्रोडक्ट्स, मजबूत FMCG मार्केट उपस्थिति, अच्छी वित्तीय स्थिति, और लंबे समय की ग्रोथ संभावनाओं को देखते हुए ठीक-ठाक वैल्यूएशन है.

पॉजिटिव फैक्‍टर्स

मजबूत ब्रांड वैल्यू और लोकल फ्लेवर की पकड़

मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क

एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन

मल्टी-कैटेगरी फूड कंपनी

रिस्क फैक्टर्स

कच्चे माल के दाम बढ़ने का खतरा

प्रोडक्ट क्वालिटी या कंटैमिनेशन का रिस्क

सप्लायर्स पर निर्भरता

थर्ड-पार्टी रेस्टोरेंट ऑपरेशन से जुड़ा रिस्क

संभावित लीगल चुनौतियां

Orkla India IPO : किसके लिए कितना रिजर्व

आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है. 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. जबकि 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है.

Orkla India IPO : GMP

कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में 105 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. अपर प्राइस बैंड 730 रुपये के लिहाज से यह प्रीमियम 14.50 फीसदी के बराबर है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 730 रुपये अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 835 रुपये पर लिस्ट हो सकता है.

Orkla India के फाइनेंशियल

Orkla India की कुल आय 30 जून 2025 तक समाप्त तिमाही में 605.38 करोड़ रही. कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) इस दौरान 78.92 करोड़ रुपये रहा. इस मल्टी-कैटेगरी फूड कंपनी का नेट वर्थ 1,931.12 करोड़ रुपये इस तिमाही में दर्ज किया गया.

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष (FY25) में, कंपनी की कुल आय सालाना बेसिस पर करीब 3% बढ़कर 2,455.24 करोड़ रुपये हो गई, जो FY24 में 2,387.99 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने इस दौरान 255.69 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया.

Orkla India Ltd के बारे में

Orkla India Ltd अपने ब्रांड्स MTR Foods, Eastern Condiments और Rasoi Magic के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स बेचती है. कंपनी संपूर्ण भारत में ग्राहकों को सेवा देती है और इसका प्रभावी बाजार कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है. Orkla India Ltd अपने उत्पाद 42 देशों में भी निर्यात करती है. इस मल्टी-कैटेगरी फूड रिटेलर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत, UAE, थाईलैंड और मलेशिया में स्थित हैं.