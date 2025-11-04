Adani Enterprises Q2 Results: अडानी एंटरप्राइज का मुनाफा 84% बढ़ा, 25,000 करोड़ जुटाने की तैयारी, नतीजों की 5 बड़ी बातें

Adani Enterprises Q2 FY26 Results : अडानी एंटरप्राइजेज ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 84% बढ़कर 3,199 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,742 करोड़ रुपये था. हालांकि, यह उछाल एक बार मिलने वाले फायदे (One-time Gain) से आया है. दरअसल इसी अवधि में कंपनी की कोर अर्निंग्स (Core Earnings) में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके लिए कोल ट्रेडिंग (Coal Trading) बिजनेस में कमजोरी एक बड़ी वजह मानी जा रही है.
1. वन टाइम गेन से बढ़ा मुनाफा
अडानी ग्रुप (Adani Group) की प्रमुख कंपनी को इस तिमाही में 3,583 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ (Exceptional Gain) हुआ, जो उसकी सहायक कंपनी पहले अडानी विल्मर (Adani Wilmar Ltd) कही जाने वाली एडब्लूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (AWL Agri Business Ltd) में 13.51% हिस्सेदारी बेचने से आया है. इस वन टाइम गेन को छोड़ दें, तो कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा (Adjusted Profit) घटकर 814 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2,408 करोड़ रुपये था.
इसका मतलब है कि अडानी एंटरप्राइजेज की असली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमजोर रही. कंपनी की (Revenue from Operations) 6% घटकर 21,844 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल 23,196 करोड़ रुपये थी.
2. कोल ट्रेडिंग और माइनिंग सर्विस में गिरावट
अडानी एंटरप्राइज (Adani Enterprises) की मुख्य आय का बड़ा हिस्सा कोयले की ट्रेडिंग (Coal Trading) के बिजनेस से आता है. इस तिमाही में कोयले की कीमतों और वॉल्यूम दोनों में गिरावट आई, जिससे इस सेगमेंट की आय 29% घटकर 6,843 करोड़ रुपये रह गई.
कोल ट्रेडिंग का प्री-टैक्स प्रॉफिट (Pre-Tax Profit) भी 22% गिरकर 726 करोड़ रुपये रहा. मानसून और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के बढ़ते उत्पादन की वजह से कोयले की मांग में कमी आना इसकी मुख्य वजह रही.
हालांकि कंपनी के माइनिंग सर्विसेज (Mining Services) बिजनेस में 27% की ग्रोथ देखने को मिली, जहां डिस्पैच वॉल्यूम 10.5 मिलियन टन रहा.
3. एयरपोर्ट और न्यू एनर्जी सेगमेंट में तेज ग्रोथ
अडानी एंटरप्राइज का एयरपोर्ट डिविजन (Airport Division) कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर साबित हुआ. इस सेगमेंट की आय 39% बढ़कर 3,167 करोड़ रुपये हो गई, जबकि प्री-टैक्स प्रॉफिट 43% की छलांग लगकर 99 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
कंपनी की न्यू एनर्जी यूनिट (New Energy Unit) की आय, जिसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग और विंड टर्बाइन का बिजनेस शामिल है, 3% बढ़ी. इस यूनिट का प्री-टैक्स प्रॉफिट 5% बढ़कर 876 करोड़ रुपये रहा. अडानी एयरपोर्ट्स ने इस तिमाही में 2.26 करोड़ यात्रियों को हैंडल किया और मुंबई एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिजिटाइजेशन (Best Airport for Digitization) का अवॉर्ड मिला.
4. राइट्स इश्यू से 25,000 करोड़ रुपये जुटाने का एलान
अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने बोर्ड की मंजूरी के बाद मौजूदा शेयरधारकों से राइट्स इश्यू (Rights Issue) के जरिये 25,000 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की है. यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी फंडरेजिंग है, जो उसकी अगली ग्रोथ फेज को मजबूत करेगी, जिसमें एयरपोर्ट, ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स खास हैं.
इससे पहले 2023 में कंपनी को हिन्डनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) के बाद अपने 20,000 करोड़ रुपये के FPO को रद्द करना पड़ा था.
5. कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में तेज ग्रोथ
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) ने कहा, “डिसिप्लिन्ड एक्ज़िक्यूशन और स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन के जरिये अडानी एंटरप्राइजेज देश की अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी (Infrastructure and Energy) कंपनियों में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Navi Mumbai International Airport) का उद्घाटन भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी में एक मील का पत्थर है.” उन्होंने आगे कहा, “एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और रोड प्रोजेक्ट्स में हमारी मजबूत परफॉर्मेंस हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो की बढ़त को दिखाती है. गूगल (Google) जैसी साझेदारियों और ग्रीन एनर्जी (Green Energy) में तेज ग्रोथ से हम भारत के तकनीक-आधारित और सस्टेनेबल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.”
लंबी दौड़ की तैयारी में अडानी एंटरप्राइज
हालांकि इस तिमाही में कंपनी की कोर अर्निंग्स में गिरावट दिखी है, लेकिन एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी जैसे नए बिजनेस उसकी लंबी अवधि की ग्रोथ को मजबूत कर रहे हैं. कंपनी का फोकस (Infrastructure Expansion) पर है, और आने वाले समय में नवी मुंबई एयरपोर्ट और कॉपर प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से मुनाफे में सुधार देखने को मिल सकता है.