Canara Robeco AMC के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू, लिस्टिंग पर निवेश को मिला 5% रिटर्न

Canara Robeco AMC Stock Market Listing : केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के शेयरों में आज से ट्रेडिंग शुरू हो गई. कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग पॉजिटिव रही है. बीएसई पर कंपनी के स्टॉक ने 280 रुपये पर डेब्यू किया, जबकि आईपीओ (Canara Robeco AMC IPO) प्राइस 266 रुपये था. इस लिहाज से लिस्टिंग पर निवेशकों को 5 फीसदी रिटर्न मिल गया. आईपीओ को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्पांस मिला था और यह करीब 10 गुना सब्सक्राइब हुआ था. वहीं ब्रोकरेज का व्यू भी कंपनी के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव है.

कैसा मिला था सब्‍सक्रिप्‍शन

केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईीओ ओवरआल 9.74गुना सब्‍सक्राइब हुआ था.

QIB के लिए रिर्ज हिस्‍सा : 25.92 गुना

NII के लिए रिजर्व हिस्‍सा: 6.45 गुना

रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हस्‍सा : 1.91 गुना

ओवरआल : 9.74 गुना

कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस ....

रिलायंस सिक्योरिटीज

रिलायंस सिक्योरिटीज के अनुसार, केनरा रोबेको एएमसी (Canara Robeco AMC) भारत की सबसे तेजी से बढ़ती और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है. कंपनी के पास मजबूत पैरेंट कंपनियों का समर्थन, रिटेल निवेशकों पर केंद्रित बड़ा डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क, और हाई रिटर्न देने वाला इक्विटी-आधारित AUM है. इसके अलावा, कंपनी के फंड का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है, B30 शहरों (टॉप 30 शहरों के बाहर वाले शहर) में इसकी मौजूदगी बढ़ रही है, और इसका टेक्नोलॉजी-आधारित डिस्‍ट्रीब्‍यूशन मॉडल लंबे समय में स्थिर और लगातार बढ़ोतरी की क्षमता दिखाता है.

कमजोरियां या जोखिम : ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि कंपनी का प्रदर्शन शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव, फंड के प्रदर्शन, और नियमों में बदलाव पर निर्भर करता है. साथ ही, पैसिव फंड्स (ETF आदि) से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मार्जिन पर दबाव जैसी चुनौतियां भी हैं. इसके बावजूद, कंपनी का मजबूत ब्रांड और अनुशासित प्रबंधन इसे लंबे समय तक इंडस्‍ट्री से बेहतर ग्रोथ की संभावना देता है. फिलहाल यह आईपीओ भारत में बढ़ते वित्तीय निवेश और रिटेल निवेश की लहर का फायदा उठाने का अच्छा मौका है.

अरिहंत कैपिटल

अरिहंत कैपिटल का कहना है कि केनरा रोबेको एएमसी के पास केनरा बैंक और ओरिक्स ग्रुप जैसी मजबूत पैरेंट कंपनियों का सपोर्ट है. इसके अलावा, कंपनी के पास 52,000 से अधिक रिटेल पार्टनर्स वाला बड़ा डिस्‍ट्रीब्‍यूशन नेटवर्क है और वह छोटे शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, जिससे वह भविष्य में और अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की अच्छी स्थिति में है.

ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी की लगातार मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी (PAT मार्जिन 47% से अधिक), हाई रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE 32%), और डेट व हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने पर फोकस से यह अपने अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रही है.

कंपनी की टेक्नोलॉजी आधारित पहल जैसे, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, मोबाइल ऐप के जरिए निवेशकों से जुड़ाव, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल्स, साथ ही रिसर्च पर आधारित निवेश रणनीति, भारत में बढ़ते म्यूचुअल फंड निवेश से कंपनी को बड़ा फायदा दिला सकती हैं.

