Groww IPO : प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर, साइज 6,632 करोड़, 4 नवंबर को खुलेगा आईपीओ

Billionbrains Garage Ventures IPO : Groww की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेंस गैरेज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures) अपना IPO मंगलवार, 4 नवंबर को लॉन्च कर रही है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है. आईपीओ का साइज 6,632.3 करोड़ रुपये है. लॉट साइज की बात करें तो निवेशकों को कम से कम 150 शेयर खरीदने होंगे और इसके बाद 150 के मल्टीपल में ही और शेयर लिए जा सकते हैं. यह IPO शुक्रवार, 7 नवंबर को बंद होगा. कंपनी के शेयर NSE और BSE दोनों पर शुक्रवार, 14 नवंबर को लिस्ट होंगे.
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस दे सकता है 22% रिटर्न, 5 प्रमुख वजह जिसके चलते शेयर पर लगा सकते हैं दांव
Groww क्या करती है?
Groww की शुरुआत 2017 में हुई थी. यह बेंगलुरु की एक फिनटेक कंपनी है जो लोगों को मोबाइल ऐप/ऑनलाइन के जरिए निवेश करने का प्लेटफॉर्म देती है. Groww यूजर संख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है. यह प्लेटफॉर्म इन चीजों में निवेश की सुविधा देता है:
म्यूचुअल फंड
शेयर (स्टॉक्स)
F&O
ETF
IPO
डिजिटल गोल्ड
अमेरिकी स्टॉक्स
Orkla India का आईपीओ खुला, सब्सक्राइब करें या दूर रहें? GMP, प्राइस बैंड और ब्रोकरेज व्यू
IPO से कंपनी का प्लान
Groww इस IPO से कुल 6,632.3 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें से 1,060 करोड़ रुपये कंपनी नई शेयर जारी करके जुटाएगी. जबकि 5,572.30 करोड़ रुपये मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचकर यानी ओएफएस के जरिए निकालेंगे. IPO का एंकर निवेश (Anchor investors) वाला हिस्सा सोमवार, 3 नवंबर को खुलेगा.
OFS में कौन ले रहा है हिस्सा
Peak VI Partners Investments, YC Holdings II, Ribbit Capital V, GW-E Ribbit Opportunity V, Internet Fund VI, Kauffman Fellows Fund, Alkeon Innovation Master Fund, Propel Venture Partners और Sequoia Capital Global Growth Fund III जैसे बड़े निवेशक इस ऑफर-फॉर-सेल में हिस्सा ले रहे हैं.
झुनझुनवाला का पसंदीदा स्टॉक Jubilant Ingrevia दे सकता है 43% रिटर्न, नुवामा का भी बना फेवरेट
कंपनी के फाइनेंशियल
30 जून 2025 तक 3 महीने यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में कंपनी ने 378.37 करोड़ का मुनाफा कमाया था. जबकि इस दौरान कंपनी की आय 948.47 करोड़ रुपये रही. वित्त वर्ष 2024–25 (31 मार्च 2025 तक) में कंपनी का मुनाफा 1,824.37 करोड़ रुपये था और आय 4,061.65 करोड़ रुपये रही. हालांकि कंपनी ने FY24 में घाटे में थी.
IPO : किसके लिए कितना रिजर्व
75% हिस्सा : बड़े संस्थागत निवेशकों (QIBs) के लिए
15% हिस्सा : अन्य बड़े/गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए
10% हिस्सा : रिटेल निवेशकों के लिए
SBI Life पर ज्यादातर ब्रोकरेज हुए बुलिश, इस इंश्योरेंस स्टॉक में तेज रैली का अनुमान, कितना है टारगेट
ग्रे मार्केट में क्या है हाल
ग्रे मार्केट में आईपीओ को लेकर हलचल शुरू हो गई है. कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में करीब 10 रुपये के प्रीमियम चल रहा है, यानी अपर प्राइस बैंड 100 रुपये से लगभग 10% प्रीमियम पर. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 100 रुपये आईपीओ प्राइस के मुकाबले 110 रुपये पर लिस्ट हो सकता है.
बुक रनिंग लीड मैनेजर्स
IPO को मैनेज कर रही हैं: Kotak Mahindra Capital Company, JP Morgan India, Citigroup Global, Axis Capital, Motilal Oswal Financial Services
इश्यू का रजिस्ट्रार: MUFG Intime India
(Disclaimer: यहां आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए दिया गया है. यह निवेश की किसी भी तरह से सलाह नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)