कारोबार बाजार

Groww IPO : प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर, साइज 6,632 करोड़, 4 नवंबर को खुलेगा आईपीओ

Groww IPO price band : कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है. आईपीओ का साइज 6,632.3 करोड़ रुपये है. लॉट साइज की बात करें तो निवेशकों को कम से कम 150 शेयर खरीदने होंगे.

Written bySushil Tripathi

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Groww IPO, Groww IPO price band, Groww IPO date, Groww IPO issue size, Groww IPO November 4, Groww IPO ₹95 to ₹100, Groww IPO subscription, Groww IPO lot size, Groww stock market listing, Groww IPO 2025 news, Groww IPO review, Groww IPO GMP

Groww IPO 2025 news : ग्रो इस IPO से कुल 6,632.3 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें से 1,060 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है. (AI Image)

Billionbrains Garage Ventures IPO : Groww की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेंस गैरेज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures) अपना IPO मंगलवार, 4 नवंबर को लॉन्च कर रही है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है. आईपीओ का साइज 6,632.3 करोड़ रुपये है. लॉट साइज की बात करें तो निवेशकों को कम से कम 150 शेयर खरीदने होंगे और इसके बाद 150 के मल्टीपल में ही और शेयर लिए जा सकते हैं. यह IPO शुक्रवार, 7 नवंबर को बंद होगा. कंपनी के शेयर NSE और BSE दोनों पर शुक्रवार, 14 नवंबर को लिस्ट होंगे.

Groww क्या करती है?

Groww की शुरुआत 2017 में हुई थी. यह बेंगलुरु की एक फिनटेक कंपनी है जो लोगों को मोबाइल ऐप/ऑनलाइन के जरिए निवेश करने का प्लेटफॉर्म देती है. Groww यूजर संख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है. यह प्लेटफॉर्म इन चीजों में निवेश की सुविधा देता है:

म्यूचुअल फंड

शेयर (स्टॉक्स)

F&O

ETF

IPO

डिजिटल गोल्ड

अमेरिकी स्टॉक्स

IPO से कंपनी का प्लान

Groww इस IPO से कुल 6,632.3 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें से 1,060 करोड़ रुपये कंपनी नई शेयर जारी करके जुटाएगी. जबकि 5,572.30 करोड़ रुपये मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचकर यानी ओएफएस के जरिए निकालेंगे. IPO का एंकर निवेश (Anchor investors) वाला हिस्सा सोमवार, 3 नवंबर को खुलेगा.

OFS में कौन ले रहा है हिस्सा 

Peak VI Partners Investments, YC Holdings II, Ribbit Capital V, GW-E Ribbit Opportunity V, Internet Fund VI, Kauffman Fellows Fund, Alkeon Innovation Master Fund, Propel Venture Partners और Sequoia Capital Global Growth Fund III जैसे बड़े निवेशक इस ऑफर-फॉर-सेल में हिस्सा ले रहे हैं.

कंपनी के फाइनेंशियल 

30 जून 2025 तक 3 महीने यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में कंपनी ने 378.37 करोड़ का मुनाफा कमाया था. जबकि इस दौरान कंपनी की आय 948.47 करोड़ रुपये रही. वित्त वर्ष 2024–25 (31 मार्च 2025 तक) में कंपनी का मुनाफा 1,824.37 करोड़ रुपये था और आय 4,061.65 करोड़ रुपये रही. हालांकि कंपनी ने FY24 में घाटे में थी. 

IPO : किसके लिए कितना रिजर्व 

75% हिस्सा : बड़े संस्थागत निवेशकों (QIBs) के लिए

15% हिस्सा : अन्य बड़े/गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए

10% हिस्सा : रिटेल निवेशकों के लिए

ग्रे मार्केट में क्या है हाल 

ग्रे मार्केट में आईपीओ को लेकर हलचल शुरू हो गई है. कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में करीब 10 रुपये के प्रीमियम चल रहा है, यानी अपर प्राइस बैंड 100 रुपये से लगभग 10% प्रीमियम पर. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 100 रुपये आईपीओ प्राइस के मुकाबले 110 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. 

बुक रनिंग लीड मैनेजर्स 

IPO को मैनेज कर रही हैं: Kotak Mahindra Capital Company, JP Morgan India, Citigroup Global, Axis Capital, Motilal Oswal Financial Services

इश्यू का रजिस्ट्रार: MUFG Intime India

Ipo Groww