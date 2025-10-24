Buy or Sell HUL : एचयूएल के शेयरों में 3% से अधिक गिरावट, क्या यहां से ​बड़े कमबैक की है उम्मीद?

HUL Stock Price Today : आज एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर फोकस में हैं. आज के कारोबार में शेयर 3 फीसदी से ज्यादा गिरकर 2,516 रुपये पर आ गया है, जबकि गुरूवार को 2,601 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, साथ ही इंटरिम डिविडेंड का भी एलान किया है. बाजार को ये नतीजे उम्मीद से कमजोर लग रहे हैं. वहीं नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर मिली जुली राय दे रहे हैं.

मोतीलाल ओसवाल : Buy रेटिंग

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever) के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 3,050 रुपये तय किया है. यह करंट प्राइस 2,602 रुपये से 17% अधिक है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अब अपने उत्पादों की बिक्री (वॉल्यूम) बढ़ाने पर जोर देगी. इसके साथ ही नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे और पुराने प्रोडक्ट्स की वैल्यू को फिर से मजबूत किया जाएगा. उम्मीद है कि इससे वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही (2HFY26) से कंपनी की ग्रोथ और तेज होगी.

ब्रोकरेज को लगता है कि देश के मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स भी कंजंप्शन को बढ़ावा देंगे. हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्यादातर दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बाजार की लीडर है, इसलिए अपनी रणनीतियों के साथ यह सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है.

ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY25-28 के बीच कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट 8%, 8% और 9% की CAGR दर्ज करेंगे. कई नई रणनीतियां चल रही हैं, जिससे आने वाले तिमाहियों में कंपनी के कामकाज के और मजबूत होने की उम्मीद है. न्यू लीडरशिप इन परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाकर बिक्री में अच्छा विस्तार कर सकती है.

नोमुरा : Buy रेटिंग

ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने भी HUL (हिंदुस्तान यूनिलीवर) के शेयर पर निवेश की सलाह दी है और 2,900 रुपये का टारगेट प्राइस फिक्स किया है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के मुताबिक, बाजार में अभी भी पुराने दामों वाले उत्पादों का स्टॉक (इन्वेंटरी) मौजूद है. इसलिए अक्टूबर महीने की बिक्री (सेल्स) पर इसका असर पड़ सकता है.

HUL की बताई गई रिकवरी हमारी उम्मीद के अनुसार अक्टूबर के मध्य तक नहीं हुई है. इसलिए संभावना है कि कम दाम वाले नए उत्पाद (GST बदलाव के बाद) बाजार में त्योहारी सीजन के दौरान या बाद में आएंगे, जिससे बिक्री पर कुछ दबाव रह सकता है. अभी यह कहना मुश्किल है कि यह अस्थायी असर (ट्रांजिएंट इंपैक्ट) पूरे साल के नतीजों पर कितना असर डालेगा. इसका सही अंदाजा तीसरी तिमाही (3Q) के परिणाम आने पर लगेगा.

CLSA : अंडरपरफॉर्म रेटिंग

CLSA ने HUL के लिए अंडरपरफॉर्म रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस 1,966 रुपये प्रति शेयर तय किया है. CLSA का कहना है कि HUL अभी भी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को नया रूप देने और वॉल्यूम आधारित ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है.

होम केयर सेगमेंट में लिक्विड उत्पादों से बिक्री बढ़ी, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी अभी भी निगेटिव रही. ब्यूटी सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन हुआ, खासकर स्किनकेयर की मजबूत बिक्री से. हालांकि पर्सनल केयर उत्पादों की बिक्री मात्रा में गिरावट देखी गई. फूड सेगमेंट में बिक्री साल-दर-साल 3% बढ़ी, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ मामूली रही (लो सिंगल-डिजिट).

HUL : डिविडेंड की घोषणा

HUL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए 19 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है. कंपनी ने कहा कि यह डिविडेंड उन शेयरधारकों को मिलेगा जिनके नाम रिकॉर्ड डेट तक रजिस्टर में दर्ज होंगे.

कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2025 तय किया है. यानी इस डेट तक कंपनी के शेयर रखने वालों को ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा. जबकि शेयरधारकों को 20 नवंबर 2025 को डिविडेड का भुगतान किया जाएगा. FMCG कंपनी करीब 11 लाख शेयरहोल्डर्स को 4,464 करोड़ रुपये का डिविडेंड पे कर सकती है.