DCB Bank, HDFC Bank से PNB तक, मोतीलाल ओसवाल ने निवेश के लिए चुने टॉप 5 बैंकिंग स्टॉक

Top 5 Banking Stocks to Invest : अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए मजबूत बैंक शेयरों की तलाश में हैं तो ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के लेटेस्‍ट रिकमंडेशन पर नजर डाल सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस ने निवेश के लिए 5 बैंकिंग स्‍टॉक के नाम दिए हैं. यह निवेश की सलाह तिमाही नतीजों पर आधारित हैं. सितंबर तिमाही में प्रदर्शन के बाद इन सभी बैंक के आउटलुक बेहतर नजर आ रहे हैं और उनमें आगे भी हेल्‍दी ग्रोथ की उम्‍मीद है. जिसका फायदा उनके शेयरों में तेजी के रूप में दिख सकता है.

मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने निवेश के लिए आईसीआईसीआई बैंक , एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक और डीसीबी बैंक को चुना है. इन बैंकों के स्‍टॉक आगे 28 फीसदी तक रिटर्न दे सकते हैं. ब्रोकरेज के अनुसार सभी की एसेट क्‍वालिटी में सुधार है. वहीं हर मेट्रिक्‍स पर इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है.

ICICI Bank

रेटिंग : Buy

CMP : 1,437 रुपये

TP : 1,700 रुपये

रिटर्न अनुमान : 18%

ब्रोकरेज का कहना है कि आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) एक और बेहतरीन तिमाही का प्रदर्शन किया. इस दौरान बैंक ने हेल्‍दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कम प्रावधान, नियंत्रित स्लिपेज और सीमित ऑपरेशन खर्च दिखाया. बैंक का फोकस बेहतर रिटर्न देने वाले एसेट्स पर होने के कारण, NIMs में कमी पर बैंक का नियंत्रण बना हुआ है. आने वाली तिमाही में CRR कटौती और फंड की लागत में बदलाव का लाभ भी बैंक को मिलने की संभावना है. बैंक की टेक्नोलॉजी में निवेश ने लगातार उत्पादकता बढ़ाई है, साथ ही मार्केट शेयर में बढ़ोतरी और कॉस्ट रेश्‍यो में स्थिर सुधार भी हुआ है. एसेट क्वालिटी नियंत्रण में बनी हुई है.

HDFC Bank

रेटिंग : Buy

CMP : 1,003 रुपये

TP : 1,175 रुपये

रिटर्न अनुमान : 17%

ब्रोकरेज का कहना है कि एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने हाल ही में एक स्थिर तिमाही रिपोर्ट की है, जिसमें अर्निंग अपेक्षा से बेहतर रही. इसका मुख्य कारण स्वस्थ NII (नेट इंटरेस्ट इनकम) और मजबूत ट्रेजरी गेन रहा. नेट इंटरेस्ट मार्जिन में तिमाही बेसिस पर 8 बेसिस प्‍वॉइंट की गिरावट आई है, लेकिन भविष्य में यह सुधार की उम्मीद है. लोन ग्रोथ में तेजी आई है, जिससे CD रेश्‍यो 98% तक बढ़ गया. हालांकि, मैनेजमेंट का अनुमान है कि यह मिड टर्म में 90% से नीचे आ जाएगा.

स्लिपेज में कमी आई और रिकवरी हेल्दी रही, जिससे कोर क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट संभव हुई. बैंक ने अतिरिक्त 15 बिलियन रुपये का आकस्मिक प्रावधान किया और 214 बिलियन रुपये का फ्लोटिंग प्रावधान बनाए रखा. उच्च लागत वाले कर्ज के धीरे-धीरे रिटायर होने और ऑपरेटिंग लीवरेज तथा प्रावधान बफर में सुधार से आने वाले साल में रिटर्न रेश्‍यो को समर्थन मिलेगा.

DCB Bank

रेटिंग : Buy

CMP : 129 रुपये

TP : 165 रुपये

रिटर्न अनुमान : 28%

ब्रोकरेज हाउस के अनुसार डीसीबी बैंक (DCB Bank) ने हाल ही में एक स्थिर तिमाही रिपोर्ट दी है, जिसमें अर्निंग अपेक्षा से बेहतर रही. इसका मुख्य कारण कम प्रावधान, हेल्‍दी नेट इंटरेस्ट इनकम और नियंत्रित ओपेक्स रहा. मार्जिन में तिमाही बेसिस पर 3 बेसिस प्‍वॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, और बैंक को उम्मीद है कि यदि आगे कोई रेट कट नहीं होता है तो यह और बेहतर होगा. बिजनेस ग्रोथ भी अच्छी रही, खासकर गोल्‍ड लोन और को-लेंडिंग पर बढ़ते फोकस के कारण. एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ, और स्लिपेज लगातार कम हुई. मैनेजमेंट का अनुमान है कि पूरे साल क्रेडिट कॉस्ट 45 बेसिस प्‍वॉइंट से कम रहेगी.

Federal Bank

रेटिंग : Buy

CMP : 212 रुपये

TP : 250 रुपये

रिटर्न अनुमान : 18%

ब्रोकरेज के अनुसार फेडरल बैंक (Federal Bank) ने हाल ही में एक मजबूत तिमाही रिपोर्ट की है, जिसका मुख्य कारण उम्मीद से बेहतर नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा. यह मुख्य रूप से कास्ट ऑफ फंड में तेज कमी, CASA मिक्स में सुधार, और मिड-यील्डिंग एसेट्स की तरफ उत्पाद मिश्रण के बदलाव की वजह से हुआ.

लोन ग्रोथ मॉडरेट रही, जो मुख्य रूप से SME सेक्टर में तेजी और गोल्ड व CV पोर्टफोलियो में ग्रोथ के कारण हुई. MFI बुक में भी कुछ सुधार देखा गया. डिपॉजिट ग्रोथ सामान्य रही, हालांकि, सेविंग्स अकाउंट की तेज बढ़ोतरी ने CASA मिक्स को 31% तक सुधारने में मदद की. एसेट क्वालिटी रेश्यो में सुधार है.

NIMs में विस्तार हुआ क्योंकि बैंक ने T+1 लोन रीप्राइसिंग पर काम किया और CoF में कमी के कारण 2QFY26 में NIMs में 12bp का तिमाही बेसिस पर सुधार हुआ. बैंक को उम्मीद है कि यह गति जारी रहेगी, यदि आगे कोई रेट कट नहीं होता.

Punjab National Bank

रेटिंग : Buy

CMP : 114 रुपये

TP : 135 रुपये

रिटर्न अनुमान : 19%

ब्रोकरेज के अनुसार PNB ने हाल ही में एक सामान्य तिमाही का प्रदर्शन किया. इसमें कम ओपेक्स होने के बावजूद, लोअर अदर इनकम और अधिक प्रावधान के कारण संतुलन बना. नेट इंटरेस्ट मार्जिन में तिमाही बेसिस पर 10 बेसिस प्‍वॉइंट की कमी आई, लेकिन बैंक को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही से सुधार शुरू होगा. बिजनेस ग्रोथ अच्छी रही, और मैनेजमेंट ने FY26 के लिए 11-12% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है. एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया. एनुअल स्लिपेज रेश्‍यो 0.7% पर स्थिर रही, जबकि बैंक का गाइडेंस 1% था.