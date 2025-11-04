IndiGo Q2 Results: इंडिगो एयरलाइन्स को 2,582 करोड़ का घाटा, जून तिमाही में हुआ था 2176 करोड़ का मुनाफा, कहां से लगा झटका?

IndiGo Q2FY26 Results : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस को सितंबर तिमाही (Q2FY26) में 2,582 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. जबकि इसी साल जून तिमाही में कंपनी ने 2,176 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. यानी तीन महीने में ही कंपनी के नतीजे पूरी तरह पलट गए.

कंपनी ने बताया कि इस घाटे की बड़ी वजह विदेशी मुद्रा (Forex) में भारी नुकसान और बढ़ते खर्च हैं. हालांकि ऑपरेशन्स के मोर्चे पर इंडिगो ने मजबूती दिखाते हुए कहा है कि साल के दूसरे हिस्से में उसे आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है.

फॉरेक्स लॉस से बिगड़े तिमाही के आंकड़े

इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation) ने बताया कि इस तिमाही में डॉलर आधारित देनदारियों पर करेंसी मूवमेंट (Currency Movement) का बड़ा असर पड़ा.

कंपनी ने कहा कि अगर करेंसी मूवमेंट के असर को छोड़ दिया जाए, तो सितंबर तिमाही में इंडिगो को 103 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ होता, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 754 करोड़ रुपये का घाटा था.

फॉरेक्स लॉस (Forex Loss) इस बार 2,892 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह सिर्फ 240 करोड़ रुपये था. यही वजह रही कि कंपनी का कुल खर्च (Total Expenses) 18.3% बढ़कर 22,081 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मजबूती बरकरार

कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers, CEO, IndiGo) ने कहा, “हमारे ऑप्टिमाइज्ड कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट (Optimized Capacity Deployment) ने हमें टॉपलाइन रेवेन्यू (Topline Revenue) में 10% की ग्रोथ हासिल करने में मदद की. करेंसी मूवमेंट के असर को छोड़ दें, तो हमने इस तिमाही में 104 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल प्रॉफिट (Operational Profit) दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में हमें ऑपरेशनल लॉस हुआ था.”

उन्होंने आगे कहा, “साल की शुरुआत में एविएशन इंडस्ट्री (Aviation Industry) के सामने कई बाहरी चुनौतियां थीं, लेकिन जुलाई से स्थिरता आई और अगस्त-सितंबर में रिकवरी दिखी. हम साल के दूसरी छमारी में मांग को पूरा करने और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल प्लान को और मजबूत कर रहे हैं.”

सितंबर तिमाही में रेवेन्यू और खर्च का हाल

सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल इनकम (Total Income) 10.4% बढ़कर 19,599 करोड़ रुपये हो गई.

पैसेंजर टिकट रेवेन्यू (Passenger Ticket Revenue) 11.2% बढ़कर 15,967 करोड़ रुपये तक पहुंची.

एंसिलरी रेवेन्यू (Ancillary Revenue) 14.2% बढ़कर 2,141 करोड़ रुपये रही.

रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस (Revenue from Operations) 9.3% की बढ़त के साथ 18,555 करोड़ रुपये रही.

ईंधन की लागत (Fuel Cost) में 9.7% की कमी आई लेकिन अन्य खर्चों में 33.7% की बढ़ोतरी हुई.

कंपनी का कॉस्ट पर अवलेबल सीट किलोमीटर (Cost per Available Seat Kilometer - CASK) 10% बढ़कर 5.16 रुपये हो गया, जबकि ईंधन को माइनस कर दें तो इसमें (CASK Ex-Fuel) 25.4% की बढ़ोती हुई.

फ्लीट और नेटवर्क के विस्तार पर फोकस

सितंबर 2025 तक इंडिगो के पास कुल 417 विमान (Fleet) थे जिनमें A320 CEO, A320 NEO, A321 NEO, ATR, A321 Freighter और डैम्प लीज पर लिए गए बोइंग 777 और 787 शामिल हैं. कंपनी ने इस दौरान 2,244 डेली फ्लाइट्स ऑपरेट कीं और 94 डोमेस्टव एवं 41 अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन्स (Destinations) को जोड़ा. कंपनी का कहना है कि तीसरी तिमाही में उसकी कैपेसिटी (Capacity) “हाई टीन्स” यानी 15-19% तक बढ़ सकती है.

कैश की स्थिति और कर्ज का बोझ

30 सितंबर 2025 तक इंडिगो के पास कुल कैश (Total Cash) 53,515 करोड़ रुपये था, जिसमें से 38,516 करोड़ रुपये फ्री कैश (Free Cash) और 14,998 करोड़ रुपये रिस्ट्रिक्टेड कैश (Restricted Cash) था. कंपनी का कुल कर्ज (Total Debt) 74,813 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें ऑपरेटिंग लीज लायबिलिटी (Operating Lease Liability) भी शामिल है.

कंपनी को भरोसा : आगे सुधरेंगे हालात

इंडिगो ने कहा है कि हेजिंग एक्शन (Hedging Actions) और इंटरनेशनल ऑपरेशंस से बढ़ी फॉरेन करेंसी इनकम (Foreign Currency Income) भविष्य में करेंसी मूवमेंट के असर को कम करने में मदद करेगी. CEO एल्बर्स का कहना है कि “आने वाले महीनों में कंपनी अपने नेटवर्क विस्तार (Network Expansion) और कैपिसिटी बढ़ाने पर फोकस करने जा रही है. साल 2026 की दूसरी छमाही में मजबूत डिमांड की उम्मीद है.”