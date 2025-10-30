ITC Q2 Results : आईटीसी का कन्सॉलिडेटेड मुनाफा 4.2% बढ़कर 5,186 करोड़, ग्रॉस रेवेन्यू 1.6% घटी, नतीजों की 10 बड़ी बातें

ITC Limited Q2FY26 Results : आईटीसी लिमिटेड ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी का कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4.2% बढ़कर 5,186.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि कन्सॉलिडेट ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.6% घटकर 21,387 करोड़ रुपये से 21,047 करोड़ रुपये रह गई. हालांकि एग्री-बिजनेस को अलग कर दें, तो कंपनी की ग्रॉस रेवेन्यू (ex-Agri Business) सालाना आधार पर 7.9% बढ़ी है. कंपनी के ग्रुप सेगमेंट्स जैसे ITC Infotech और ITC Hotels ने भी मजबूत परफॉर्मेंस दी.

1. आईटीसी का तिमाही मुनाफा 4.2% बढ़ा

सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी (ITC Ltd) का नेट प्रॉफिट 5,186.5 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 5,054 करोड़ रुपये था. कंपनी का EBITDA 2.2% बढ़ा, जबकि PBT (Profit Before Tax) में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई.

2. ग्रॉस रेवेन्यू में 1.6% की गिरावट

कंपनी की कन्सॉलिडेट ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.6% घटी है. Q2FY25 में यह आंकड़ा 21,387 करोड़ रुपये था, जो सितंबर 2025 में खत्म तिमाही में 21,047 करोड़ रुपये रह गया है. हालांकि कृषि कारोबार को अलग रखकर देखें, तो कंपनी की कन्सॉलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू 7.9% बढ़ी है. एफएमसीजी, होटल्स और आईटी सर्विसेज जैसे अन्य सेगमेंट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

3. एग्री बिजनेस पर हाई बेस इफेक्ट का असर

आईटीसी का एग्री बिजनेस सेगमेंट सितंबर तिमाही में हाई बेस इफेक्ट से प्रभावित रहा. एग्री बिजनेस की रेवेन्यू सितंबर तिमाही में 31.2% घटकर 3976 करोड़ रुपये रह गई, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 5781 करोड़ रुपये थी. हालांकि H1 में कंपनी की एग्री रेवेन्यू 7% और सेगमेंट रिजल्ट 10% बढ़ी. लीफ टोबैको एक्सपोर्ट्स में मजबूत ग्रोथ जारी रही.

4. सिगरेट बिजनेस बना ग्रोथ इंजन

आईटीसी की सिगरेट सेगमेंट रेवेन्यू (Cigarettes Segment Revenue) 6.7% बढ़कर 8,723 करोड़ रुपये रही. प्रीमियम और डिफरेंशिएटेड वैरिएंट्स ने मजबूत ग्रोथ दिखाई. कंपनी ने अवैध व्यापार (illicit trade) से मुकाबला करने और मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं.

5. FMCG सेगमेंट की मजबूत ग्रोथ

आईटीसी के पूरे एफएमसीजी सेगमेंट (FMCG) की रेवेन्यू सालाना आधार पर 6.8% बढ़कर 14,687 करोड़ रुपये हो गई. स्टेपल्स, डेयरी, पर्सनल वॉश और अगरबत्ती कैटेगरी ने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया. ज्यादा बारिश और नए जीएसटी ट्रांजिशन के बावजूद कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया.

6. पेपरबोर्ड और पैकेजिंग बिजनेस का हाल

पेपर सेगमेंट में आईटीसी का मुनाफा तिमाही आधार पर 17% बढ़ा और मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गया. हालांकि सालाना आधार पर इस सेगमेंट का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा. इंडस्ट्री अब भी लो-प्राइस्ड इम्पोर्ट और हाई वुड प्राइस की चुनौती से जूझ रही है, कंपनी ने बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो ऑगमेंटेशन के जरिए प्रदर्शन में सुधार किया है.

7. आईटीसी इंफोटेक और होटल्स का प्रदर्शन

कंपनी की सब्सिडियरीज़ ITC Infotech और ITC Hotels ने तिमाही में मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दी. ITC Infotech ने स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया में नई डील्स हासिल कीं, जबकि ITC Hotels ने घरेलू मांग में सुधार का पूरा फायदा उठाया.

8. नए प्रोडक्ट लॉन्च और प्रीमियम पोर्टफोलियो

आईटीसी ने इस तिमाही में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनमें आशीर्वाद हाई प्रोटीन आटा (Aashirvaad High Protein Atta), सनफीस्ट बेक्ड क्रिएशन (Sunfeast Baked Creations), बिंगो पिंक साल्ट (Bingo! Pink Salt) और एनगेज ईडीटी परफ्यूम (Engage EDT Perfumes) शामिल हैं. डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स जैसे योगाबार (Yogabar), मदर स्पर्श (Mother Sparsh) और प्रसूमा (Prasuma) ने भी अच्छी ग्रोथ दी, जिनके एनुअल रन रेट करीब 1,100 करोड़ रुपये रहे.

9. सस्टेनेबिलिटी में ITC का प्रदर्शन

आईटीसी लगातार 23 सालों से ‘Water Positive’, 20 सालों से ‘Carbon Positive’ और 18 सालों से ‘Solid Waste Recycling Positive’ बनी हुई है. कंपनी को सातवें साल लगातार MSCI ESG में ‘AA’ रेटिंग मिली है, जो ग्लोबल टोबैको कंपनियों में सबसे ऊंची है.

10. बोर्ड के बड़े फैसले

आईटीसी के बोर्ड ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से अपनी लिस्टिंग खत्म करने (voluntary delisting) को मंजूरी दी. साथ ही, अमिताभ कांत को 1 जनवरी 2026 से 5 साल के लिए स्वतंत्र निदेशक (Independent Director) नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.