L T Q2 Results : एल एंड टी का मुनाफा 15.6% बढ़ा, रेवेन्यू 68 हजार करोड़ के पार — नतीजों की 5 बड़ी बातें

L&T Q2FY26 Results : इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने सितंबर तिमाही (Q2 FY2025-26) में मजबूत नतीजे पेश किए हैं. कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 15.6% बढ़कर 3,926 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,395 करोड़ रुपये था. वहीं कंपनी की कुल आय (Revenue from operations) 10% बढ़कर 67,983 करोड़ रुपये रही. बेहतर ऑर्डर इंफ्लो और मजबूत प्रोजेक्ट एक्जिक्यूशन ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई.

ऑर्डर बुक और रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ

कंपनी ने बताया कि इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में L&T को 2,10,237 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले, जो पिछले साल की तुलना में 39% ज्यादा हैं. इनमें से 59% ऑर्डर अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से मिले हैं. कंपनी की कुल ऑर्डर बुक अब 6,67,047 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो मार्च 2025 के मुकाबले 15% अधिक है.

L&T ने तिमाही के दौरान 67,983 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 10% की वृद्धि दर्शाता है. कंपनी को भारत और मिडल ईस्ट में कैपेक्स खर्च बढ़ने से काफी ऑर्डर्स मिले हैं.

चुनौतियों के बीच भी मजबूती से आगे बढ़े : CMD

कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस. एन. सुब्रह्मण्यन ने कहा, “कंपनी ने सभी फ्रंट पर एक मजबूत प्रदर्शन किया है. अलग-अलग सेक्टर्स और देशों से बार-बार बड़े ऑर्डर हासिल करना हमारे EPC डोमेन में नेतृत्व का सबूत है. हमारे डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लगातार बेहतर परफॉर्मेंस हमारी क्षमता को दर्शाता है. हम स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बीच भी मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “हमने तेलंगाना सरकार के साथ L&T मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सिद्धांत रूप में समझौता कर लिया है. यह हमारी ‘लक्ष्य 2026’ रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत हम पब्लिक कंसेशन पोर्टफोलियो से बाहर निकलना चाहते हैं.”

सेगमेंट परफॉर्मेंस : एनर्जी और IT बिजनेस रहे मजबूत

कंपनी के एनर्जी प्रोजेक्ट्स सेगमेंट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जहां ऑर्डर वैल्यू 100% से अधिक बढ़कर 38,156 करोड़ रुपये रही. वहीं, IT और टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेगमेंट का रेवेन्यू 13% बढ़कर 13,274 करोड़ रुपये पर पहुंचा.

हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी 33% की ग्रोथ दर्ज की गई. फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट का प्रॉफिट 9% बढ़कर 989 करोड़ रुपये रहा, जो रिटेल लोनिंग ग्रोथ का नतीजा है.

भविष्य की रणनीति

L&T का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में मजबूत बनी रहेगी. कंपनी का कहना है कि भारत और मिडल ईस्ट में बढ़ते निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान से आने वाली तिमाहियों में ऑर्डर्स का फ्लो मजबूत रहेगा.

सुब्रह्मण्यन ने कहा, “हम नए टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बिजनेस पर फोकस बढ़ा रहे हैं ताकि कोर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ तालमेल बनाकर लंबे समय तक ग्रोथ बनाए रखी जा सके.”

L&T Q2 Results 5 Highlights