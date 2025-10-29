Gold Rate Today : सोना 2600 रुपये की तेजी के साथ 1,24,400 पर, चांदी में भी 6,700 रुपये का उछाल, क्या है आगे का रुझान

Gold Rate Today, Sone Chandi Ka Bhav Aaj Ka : देश भर के सर्राफा बाजारों में बुधवार को सोने और चांदी दोनों के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिला. दो दिन की गिरावट के बाद सोना फिर से चमक उठा और दिल्ली में इसका भाव 2,600 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी ने भी जोरदार वापसी की और 6,700 रुपये की तेजी के साथ 1,51,700 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा पहुंची.

दो दिन की गिरावट के बाद सोने की वापसी

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 2,600 रुपये की तेजी के साथ 1,23,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जो पिछले बंद भाव 1,21,200 रुपये से ज्यादा है. वहीं 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना, जो मंगलवार को 1,21,800 रुपये पर बंद हुआ था, अब तेजी के साथ ऊपर चढ़ गया है. इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों का सेफ-हेवन यानी सुरक्षित निवेश की ओर रुख करना रहा.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की चमक

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के भाव में तेजी देखने को मिली. स्पॉट गोल्ड 77.26 डॉलर यानी करीब 1.95 प्रतिशत उछलकर 4,029.53 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया. तीन दिन की लगातार गिरावट के बाद यह एक बड़ी रिकवरी रही. अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की नीति बैठक के नतीजों से पहले निवेशकों में खरीदारी बढ़ी.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, “बुधवार को गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली, जिसने फिर से 4,000 डॉलर प्रति औंस का स्तर हासिल कर लिया है. यह तेजी अमेरिकी फेड की नीति बैठक से पहले सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण आई है.” सौमिल गांधी के अनुसार, मिडल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और सस्ते भावों पर खरीदारी ने भी सोने की कीमतों को सहारा दिया है.

अमेरिकी फेड के फैसले पर टिकी निगाहें

मिरे एसेट शेयरखान के हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसीज़, प्रवीण सिंह ने कहा, “स्पॉट गोल्ड इस वक्त 4,020 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो मंगलवार के 3,886 डॉलर के निचले स्तर से उबरने की कोशिश है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) से ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की उम्मीद की जा रही है क्योंकि उसका फोकस अब कमजोर होती जॉब मार्केट पर है.” उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल सोने के लिए खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर फेड रेट में कटौती करता है तो इसकी गिरावट सीमित रहेगी.

डॉलर इंडेक्स और अंतरराष्ट्रीय संकेत

बुधवार को डॉलर इंडेक्स 0.15 प्रतिशत बढ़कर 98.82 पर पहुंच गया, जिससे सोने की तेजी थोड़ी सीमित रही. हालांकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने की उम्मीद ने सेफ-हेवन मांग को कुछ हद तक थामा रखा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी भी 2.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 48.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई.

इस बीच, अमेरिकी सीनेट में सरकारी शटडाउन खत्म करने वाला बिल पारित न हो पाने और रूस पर नई पाबंदियों के चलते भू-राजनीतिक जोखिम अभी भी बने हुए हैं. व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित बैठक भी रद्द कर दी है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि ये तमाम घटनाएं आने वाले समय में भी सोने को सपोर्ट देती रहेंगी.

घरेलू बाजार में ट्रेडिंग रेंज

एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एनालिस्ट, कमोडिटी एंड करेंसी), जतिन त्रिवेदी ने बताया,

“बुधवार को सोने की कीमतों में करीब 1,850 रुपये की तेजी देखी गई और यह 1,21,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया. कॉमेक्स पर गोल्ड करीब 75 डॉलर की तेजी के साथ 4,026 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है. यह तेजी पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग और अमेरिकी फेड से दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती की उम्मीदों के कारण आई है. आने वाले दिनों में सोने का ट्रेडिंग रेंज 1,20,000 से 1,24,500 रुपये के बीच रहने की संभावना है.”

आगे क्या है संकेत

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने में एक बार फिर से तेजी का दौर देखने को मिल सकता है. वहीं अगर डॉलर मजबूत बना रहा तो यह तेजी सीमित रह सकती है. कुल मिलाकर निवेशकों के लिए यह वक्त सावधानी और रणनीति के साथ निवेश करने का है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही करें.)