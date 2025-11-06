scorecardresearch
Lenskart IPO : शेयर अलॉटमेंट पर आज रखें नजर, हाई सब्सक्रिप्शन के बाद पॉजिटिव लिस्टिंग के हैं संकेत

Lenskart IPO Allotment : आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट के आईपीओ में आज 6 नवंबर 2025 को शेयर अलॉटमेंट किया जा सकता है. आईपीओ को निवेशकों से मजबूत रिस्पांस मिला है और यह ओवरआल 28 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ है.

Lenskart IPO Allotment : आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट के आईपीओ में आज 6 नवंबर 2025 को शेयर अलॉटमेंट किया जा सकता है. आईपीओ को निवेशकों से मजबूत रिस्पांस मिला है और यह ओवरआल 28 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ है.

Sushil Tripathi
Lenskart IPO News : लेंसकार्ट अब सिर्फ एक तेजी से बढ़ने वाली ऑनलाइन (D2C) कंपनी नहीं रह गई, बल्कि वह एक बड़ी और फायदे कमाने वाली कंपनी बन रही है (Image: Lenskart)

Lenskart IPO Share Allotment Today : आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट (Lenskart) के आईपीओ (IPO) में आज 6 नवंबर 2025 को शेयर अलॉटमेंट फाइनल किया जा सकता है. आईपीओ को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्पांस मिला है और यह ओवरआल 28 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ है. हालांकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम गिरा है, लेकिन अभी भी बढ़त पर ट्रेड कर रहा है. ऐसे में अब निवेशकों की नजर आज शेयर अलॉटमेंट और 10 नवंबर को बाजार में लिस्टिंग (stock market listing) पर रहेगी. अगर आपने बोली लगाई है तो जानना चाहिए कि शेयर अलॉटमेंट स्‍टेटस कैसे चेक कर सकते हैं. 

कितना हुआ था सब्सक्राइब

आईपीओ (IPO) को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्पांस मिला था और यह (Lenskart Solutions IPO) ओवरआल 28.27 गुना सब्सक्राइब हुआ. इसे आफर किए गए 9,97,42,748 शेयरों के मुकाबले 2,81,93,62,630 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. आईपीओ में रिटेल निवेशकों दिलचस्पी दिखाई और यह 7.56 गुना सब्सक्राइब हुआ. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी को 40.36 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) का हिस्सा 18.23 गुना भरा था. जबकि कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से को 4.96 गुना बोली मिली. 

QIBs - 40.36 गुना
NIIS - 18.23 गुना
RIIs - 7.56 गुना
Employee Reserved - 4.96 गुना
कुल सब्सक्रिप्शन - 28.27 गुना

BSE वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले BSE की वेबसाइट bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

‘Issue Type’ में ‘Equity’ चुनें.

‘Issue Name’ की ड्रॉपडाउन लिस्ट से ‘Lenskart Solutions’ सेलेक्ट करें.

अपना Application Number या PAN नंबर दर्ज करें.

कैप्चा को वेरिफाई करें और ‘Search’ पर क्लिक करें.

NSE वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

NSE के IPO एप्लीकेशन ट्रैकिंग पेज nseindia.com/invest/check-application-status पर जाएं.

वहां ‘Equity and SME IPO Bid Details’ पर क्लिक करें.

लिस्ट में से ‘Lenskart Solutions’ चुनें.

Application Number और PAN जैसी डिटेल्स भरें.

सबमिट करने पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिखेगा.

रजिस्ट्रार MUFG Intime की वेबसाइट से चेक करें

रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html

फिर ड्रॉपडाउन में कंपनी का नाम ‘Lenskart Solutions’ टाइप करें.

PAN, एप्लीकेशन नंबर, DP ID/Client ID या बैंक अकाउंट नंबर में से कोई एक जानकारी भरें.

फिर ‘Search’ बटन पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस जानें.

कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में 65 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. अपर प्राइस बैंड 730 रुपये के लिहाज से यह प्रीमियम 9 फीसदी है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 730 रुपये अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 795 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. 

स्टॉक के आउटलुक पर नजरिया

रिलायंस सिक्योरिटीज का कहना है कि लेंसकार्ट अब सिर्फ एक तेजी से बढ़ने वाली ऑनलाइन (D2C) कंपनी नहीं रह गई, बल्कि वह एक बड़ी और फायदे कमाने वाली कंपनी बन रही है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चश्मे बेचती है. लेंसकार्ट की सप्लाई चेन, डिजाइन क्षमता और टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, जिसे दूसरे खिलाड़ी आसानी से कॉपी नहीं कर सकते. 

Choice Institutional Equities के अनुसार कंपनी का वैल्युएशन बहुत ज्यादा है और मुनाफे में अभी भी जोखिम है. यह उनके लिए ठीक है, जो जोखिम उठा सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं. 

निर्मल बंग के अनुसार कंपनी इनोवेशन, तकनीक और रणनीतिक विस्तार के जरिए तेजी से बढ़ रही है और दुनिया भर में मौजूदगी बढ़ा रही है. लेंसकार्ट नए प्रोडक्ट्स लाकर, नए बाजारों में प्रवेश करके, कंपनियां खरीदकर और बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाकर इंडस्ट्री से तेज़ गति से बढ़ रहा है.

(Disclaimer: आईपीओ को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Lenskart Solutions IPO