LIC Mutual Fund Consumption Fund launch : एलआईसी म्‍यूचुअल फंड ने अपना एनएफओ (NFO) एलआईसी कंजम्‍पशन फंड लॉन्‍च किया है. यह न्‍यू फंड ऑफर 31 अक्‍टूबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 14 नवंबर 2025 को बंद होगा. यह एक ओपेन एडेड इक्विटी स्‍कीम है, जो इक्विटी थीमैटिक कैटेगरी का है. इन एनएफओ में कम से कम 5,000 रुपये लम्‍प सम निवेश किया जा सकता है. इसमें एसआईपी की भी सुविधा है. यह फंड निवेश की 6 खास स्‍ट्रैटेजी अपनाकर लंबी अवधि में निवेशकों के लिए हाई रिटर्न तलाशने की कोशिश करेगा.

फंड हाउस : LIC म्‍यूचुअल फंड

एनएफओ ओपेन डेट : 31 अक्‍टूबर, 2025

एनएफओ क्‍लोजिंग डेट : 14 नवंबर, 2025

टाइप : ओपेन एंडेड

कैटेगरी : इक्विटी थीमैटिक कंजम्‍पशन

कम से कम निवेश : 5,000 रुपये

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : 90 दिनों के अंदर भुनाने पर 1%

रिस्‍कोमीटर : वेरी हाई

बेंचमार्क : निफ्टी इंडिया कंजम्‍पशन टीआरआई

निवेश का क्या है उद्देश्य

इस योजना (New Fund Offer) का उद्देश्य लंबे समय में दौलत में बढ़ोतरी करना है. इसके लिए यह स्कीम मुख्य रूप से उन कंपनियों के शेयरों और शेयर-संबंधित विकल्पों में निवेश करेगी जो कंजम्पशन (उपभोग) थीम का पालन करते हैं. हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम अपना निवेश उद्देश्य प्राप्त कर पाएगी.

भारत में कंजम्पशन आधारित अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. बढ़ती आय, बेहतर जीवनशैली और संगठित सेक्टर की ओर झुकाव जैसे फैक्टर इसे आगे बढ़ा रहे हैं. LIC MF Consumption Fund इन लंबी अवधि के ट्रेंड्स का लाभ उठाने के लिए बनाया गया है.

निवेश की 6 खास स्ट्रैटेजी

शहरीकरण (Urbanization) : ऐसे सेक्टर्स पर जोर जो जीवन की क्वालिटी बेहतर बनाते हैं, जैसे यात्रा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा आदि.

इनकम गोथ (Income Growth) : बढ़ती आमदनी से लोग सिर्फ जरूरतों पर नहीं बल्कि अपने शौक पर भी खर्च कर रहे हैं.

डिस्क्रेशनरी और एक्सपीरियंस वाली चीज़ों पर खर्च बढ़ रहा है, जैसे यात्रा, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट.

प्रीमियमाइजेशन (Premiumization) : जरूरतों, इच्छाओं और संपन्नता में तेजी से बढ़ोतरी के कारण प्रीमियम कैटेगरी, जैसे होटल-ट्रैवल, टूरिज्म और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान्य बाजार से तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है.

फॉर्मलाइजेशन और कंसोलिडेशन (Formalization & Consolidation) : बिना ब्रांड से ब्रांडेड और संगठित बाजार की ओर शिफ्ट. अनब्रांडेड से ब्रांडेड कंजम्पशन की ओर बढ़त.

लाइफस्टाइल अपग्रेड्स (Lifestyle Upgrades) : लग्जरी घरों, प्रीमियम कारों, हाई-एंड गैजेट्स (जैसे प्रीमियम फोन, घड़ियां) की मांग में बढ़ोतरी.

टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण (Technology & Digitization) : ऑनलाइन शॉपिंग, क्विक कॉमर्स, ऑनलाइन गेमिंग और फिनटेक का तेजी से विस्तार. डिजिटल प्लेटफॉर्म उपभोक्ता व्यवहार को बदल रहे हैं.

इस फंड में क्यों करना चाहिए निवेश

कंजम्पशन ग्रोथ पकड़ने की रणनीति : टैक्स कटौती, कम ब्याज दरें, पे कमीशन के लाभ और सरकारी कल्याण योजनाओं से बढ़ते वैकल्पिक खर्च का फायदा उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार.

विविध लेकिन फोकस्ड पोर्टफोलियो : एक ऐसा एक्टिव मैनेज्ड पोर्टफोलियो, जो खपत थीम से जुड़े कई सेक्टर्स में निवेश का मौका देता है.

क्वालिटी-फोकस्ड, मार्केट कैप से फ्री रणनीति : लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) ऊंची हो और जिनमें लंबी अवधि की ग्रोथ क्षमता हो.

हर मार्केट साइकिल में मजबूती : खपत से जुड़े सेक्टर आर्थिक सुस्ती या वैश्विक अनिश्चितता के समय भी स्थिर बने रहते हैं.

भारत की ग्रोथ स्टोरी का सीधा हिस्सा : ऐसी कंपनियों में निवेश जो भारत की बढ़ती खपत से फायदा उठाती हैं, यानी ये थीम सीधे देश की ग्रोथ इंजन को पकड़ती है.