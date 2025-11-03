Orkla India IPO : शेयर अलॉटमेंट पर आज रखें नजर, 49 गुना सब्सक्राइब होने के बाद ग्रे मार्केट में बढ़ा प्रीमियम

Orkla IPO Share Allotment Today : मल्टी-कैटेगरी भारतीय फूड कंपनी ओर्कला इंडिया के आईपीओ (IPO) में आज 3 नवंबर 2025 को शेयर अलॉटमेंट फाइनल किया जा सकता है. आईपीओ को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्पांस मिला है और यह ओवरआल 49 गुना के करीब सब्सक्राइब हो गया. रिटेल निवेशकों का हिस्सा 7 गुना से कुछ अधिक भरा है. वहीं, ग्रे मार्केट में भी इसे लेकर हलचल है. ऐसे में अब निवेशकों की नजर आज शेयर अलॉटमेंट और 6 नवंबर को बाजार में लिस्टिंग (stock market listing) पर रहेगी. अगर आपने बोली लगाई है तो जानना चाहिए कि शेयर अलॉटमेंट स्‍टेटस कैसे चेक कर सकते हैं.

BSE वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले BSE की वेबसाइट bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

‘Issue Type’ में ‘Equity’ चुनें.

‘Issue Name’ की ड्रॉपडाउन लिस्ट से ‘Orkla India’ सेलेक्ट करें.

अपना Application Number या PAN नंबर दर्ज करें.

कैप्चा को वेरिफाई करें और ‘Search’ पर क्लिक करें.

NSE वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

NSE के IPO एप्लीकेशन ट्रैकिंग पेज nseindia.com/invest/check-application-status पर जाएं.

वहां ‘Equity and SME IPO Bid Details’ पर क्लिक करें.

लिस्ट में से ‘Orkla India’ चुनें.

Application Number और PAN जैसी डिटेल्स भरें.

सबमिट करने पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिखेगा.

रजिस्ट्रार Kfin Technologies की वेबसाइट से चेक करें

Kfin Technologies की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

ipostatus.kfintech.com/

फिर ड्रॉपडाउन में कंपनी का नाम ‘Orkla India’ टाइप करें.

PAN, एप्लीकेशन नंबर, DP ID/Client ID या बैंक अकाउंट नंबर में से कोई एक जानकारी भरें.

फिर ‘Search’ बटन पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस जानें.

Orkla India : सब्सक्रिप्शन स्टेटस

ओवरआल : 48.73 गुना, 15.99 मिलियन इक्विटी शेयरों के मुकाबले 779.66 मिलियन इक्विटी शेयरों के लिए बोली

आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व था और यह 117.63 गुना भरा है.

आईपीओ (Orkla India) में 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व था और यह 54.42 गुना भरा है.

आईपीओ में 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व था और यह 7.05 गुना भरा है.

कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से को 14.50 गुना के करीब सब्सक्रिप्शन मिला है.

Orkla India IPO : GMP

कंपनी का अनलिस्टेड स्टॉक ग्रे मार्केट में 96 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. अपर प्राइस बैंड 730 रुपये के लिहाज से यह प्रीमियम 13.15 फीसदी से ज्यादा है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्टॉक 730 रुपये अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 826 रुपये पर लिस्ट हो सकता है.

(Disclaimer: आईपीओ को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)