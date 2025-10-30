NFO Alert : Groww म्यूचुअल फंड की नई मिड कैप स्कीम में 11 नवंबर तक कर सकते हैं निवेश, क्या है इसमें खास

Groww Mutual Fund NFO : ग्रो म्यूचुअल फंड का निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स (Nifty Midcap 150 Index) पर आधारित एनएफओ ग्रो निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है. इस न्यू फंड ऑफर में 11 नवंबर तक निवेश किया जा सकता है. इसके बाद ये फंड 25 नवंबर या उससे पहले से नियमित ख़रीद-बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा.
Groww Nifty Midcap 150 Index Fund
इस न्यू फंड ऑफर (New Fund Offer) के लिए बेंचमार्क निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स टीआरआई है, यानी इन फंड्स का प्रदर्शन इसी इंडेक्स के मुकाबले ट्रैक किया जाएगा. इन फंड को शशि कुमार, निखिल सताम और आकाश चौहान मैनेज कर रहे हैं. फंड के "रिस्कोमीटर" के अनुसार, इसे वेरी हाई कैटेगरी में रखा गया है.
Groww IPO : प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर, साइज 6,632 करोड़, 4 नवंबर को खुलेगा आईपीओ
फंड कहां निवेश करेगा?
इस फंड द्वारा 95%-100% रकम निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में शामिल कंपनियों के स्टॉक में लगाई जाएगी. जबकि 0%-5% पैसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट सिक्योरिटीज या लिक्विड फंड्स में निवेश किया जाएगा.
फंड का क्या है उद्देश्य
Groww निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जिसका मतलब है कि आप इसमें कभी भी पैसा लगा या निकाल सकते हैं. यह फंड Nifty Midcap 150 Index - TRI (निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स) को ट्रैक करता है, यानी यह उसी इंडेक्स की तरह प्रदर्शन करने की कोशिश करता है.
SIP करते हो गए 12 से 15 महीने लेकिन रिजल्ट मिला जीरो, आप कहां कर रहे हैं गलती? कैसे ठीक करें
इस फंड का उद्देश्य उन कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना है जो निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में शामिल हैं. यह उन शेयरों में ठीक उसी रेश्यो या वेटेज में निवेश करता है जैसा कि इंडेक्स में है.
इसका लक्ष्य यह है कि खर्चों (एक्सपेंस) को घटाने से पहले जो रिटर्न मिले, वह इंडेक्स के रिटर्न के काफी करीब हो. हालांकि, इसमें ट्रैकिंग एरर हो सकता है, जिसका मतलब है कि फंड का रिटर्न इंडेक्स से थोड़ा-बहुत अलग हो सकता है. कुल मिलाकर, इसका लक्ष्य लंबे समय में निवेशकों की दौलत में इजाफा करना है.
SIP 18 × 10 × 15 : सिर्फ दस साल में एसआईपी से 50 लाख जुटाने का परफेक्ट फॉर्मूला, क्या है ये स्ट्रैटेजी
निवेश की न्यूनतम राशि
पहली बार निवेश के लिए न्यूनतम राशि ₹500 है. इसके बाद आप 1 रुपये के मल्टीपल में और पैसा लगा सकते हैं. मंथली SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के लिए भी न्यूनतम राशि 500 रुपये है, और इसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में पैसा लगा सकते हैं.
King of Midcap Funds : 25,000 रुपये से 1 करोड़ बनाने वाला फंड, 30 साल में 22% CAGR का ट्रैक रिकॉर्ड
Groww Nifty Midcap 150 Index Fund
फंड हाउस : ग्रो म्यूचुअल फंड
इश्यू ओपेन डेट : 28 अक्टूबर, 2025
इश्यू क्लोजिंग डेट : 11 नवंबर, 2025
कैटेगरी : मिडकैप (Midcap)
कम से कम निवेश : 500 रुपये
लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं
एग्जिट लोड : कुछ नहीं
रिस्कोमीटर : वेरी हाई
बेंचमार्क : NIFTY Midcap 150 TRI