अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस के क्रूड ऑयल का हिस्सा 13% घटाया: रिपोर्ट

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की रूस से क्रूड तेल (crude oil) की सबसे बड़ी खरीदार है, ने प्रतिबंधित कंपनियों से अपने आयात को 24% कम कर दिया है यह बात द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताई गई है. इसका मतलब है कि अक्टूबर में सितंबर महीने की तुलना में कंपनी के पूरे क्रूड तेल के आयात में 13% की कमी हुई है.

यह कदम कथित तौर पर अमेरिका द्वारा मॉस्को की दो बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल, पर लगाए गए प्रतिबंधों और भारत पर रूस से तेल कम खरीदने के लगातार दबाव के बाद उठाया गया है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 21 से लागू होने वाले प्रतिबंध से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्टूबर में 534,000 बैरल प्रति दिन (bpd) क्रूड आयात किया, जो अप्रैल-सितंबर के औसत से 23% कम है. यह आंकड़े Kpler के डेटा पर आधारित हैं.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्रूड आयात में रूस का हिस्सा अक्टूबर में 43% पर आ गया, जबकि सितंबर में यह 56% था.

यह ध्यान देने योग्य है कि रूस की रिफाइनरी पर प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया है, क्योंकि भारत रूस के तेल का एक बड़ा खरीदार है. यह उनकी व्यापार वार्ता में भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है.

Kepler के अनुसार, रूस से भारत को क्रूड तेल का निर्यात 27 अक्टूबर तक के सप्ताह में औसतन 1.19 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) रहा. यह पिछले दो हफ्तों में रिकॉर्ड किए गए 1.95 मिलियन bpd की तुलना में काफी गिरावट दिखाता है.

रोसनेफ्ट (Rosneft) का निर्यात 27 अक्टूबर तक के सप्ताह में 0.81 मिलियन bpd पर आ गया, जबकि इसके पहले के सप्ताह में यह 1.41 मिलियन bpd था. वहीं, लुकोइल ने उस सप्ताह भारत को कोई शिपमेंट नहीं भेजा जो पहले 0.24 मिलियन bpd था.

रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी अमेरिका, EU और ब्रिटेन के नए तेल प्रतिबंधों का पालन

23 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि भारत ने रूस से तेल की अपनी खरीद कम करने पर सहमति दी है. इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया था कि वह रूस से क्रूड तेल आयात और यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स निर्यात पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा लागू किए गए सभी नए प्रतिबंधों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगी.

कंपनी ने कहा कि वह इन प्रतिबंधों के प्रभावों का आकलन कर रही है, जिसमें नई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी शामिल हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा, “जब भी इस संदर्भ में भारतीय सरकार के कोई दिशा-निर्देश होंगे, जैसा हमेशा होता है, हम उनका पूरी तरह पालन करेंगे.”

रूस से तेल आयात में 39% गिरावट, रिलायंस ने मध्य पूर्व और अमेरिका से बढ़ाई खरीद

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूस से क्रूड तेल की आयात में गिरावट को पूरा करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मध्य पूर्व से अपनी खरीद बढ़ा दी है. सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति 87% बढ़ी और इराक से 31% बढ़ी, जिससे अक्टूबर में इन दोनों देशों का कंपनी के क्रूड बास्केट में हिस्सा 26% से बढ़कर 40% हो गया.

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात भी लगभग दोगुना हो गया, जो अब रिलायंस के कुल क्रूड आयात का लगभग 10% बन गया, जबकि यह सितंबर में 5% था.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में इसका और बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्टूबर में प्राप्त रूस के माल अगस्त में ऑर्डर किए गए थे. आम तौर पर ऑर्डर लोडिंग से एक महीने पहले दिए जाते हैं और टैंकरों को भारत पहुंचने में एक और महीना लगता है.

EU ने मिक्स-सोर्स रिफाइनरियों से ईंधन निर्यात के लिए शर्तें बताईं

पिछले महीने यूरोपीय संघ (EU) ने साफ किया कि रिफाइनरियां रूस का क्रूड इस्तेमाल करने के बावजूद यूरोप को ईंधन भेज सकती हैं. EU के मुताबिक, “अगर रिफाइनरी रूस का तेल अलग करके अलग से प्रोसेस कर सकती है, तो EU में निर्यात की अनुमति है. बस यह साबित करना होगा कि यूरोप भेजा गया तेल उसी लाइन से बना है जिसमें गैर-रूसी तेल इस्तेमाल हुआ.”

अगर कोई रिफाइनरी रूस का क्रूड अलग नहीं कर सकती, तो भी वह EU को निर्यात कर सकती है, बस यह दिखाना होगा कि पिछले 60 दिनों में उस प्रोडक्शन लाइन में कोई रूस का तेल इस्तेमाल नहीं हुआ.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.