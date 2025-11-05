‘अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो …’: बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने 7,278 करोड़ रुपये के लेन्सकार्ट आईपीओ पर क्या कहा, जानिए

बॉलीवुड ऐक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में Lenskart के IPO की चर्चा में हिस्सा लिया है. कंपनी ने 31 अक्टूबर को अपना बहुप्रतीक्षित 7,278 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च किया, और इसके बाद ये काफी सुर्खियों में रहा. अपने पोडकास्ट के दौरान सोहा ने टॉप इनवेस्टर राधिका गुप्ता और इनवेस्टमेंट-बैंकर से CEO बनीं तेजल बाजला के साथ बात की थी, उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को सरल भाषा में समझाया कि IPO में निवेश कैसे किया जाता है.

लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में एक छोटा वीडियो शेयर किया. इस पॉडकास्ट में कई पहलुओं पर चर्चा हुई कि कैसे महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान निवेश जगत में फिट हो सकती हैं. अपने वीडियो के कैप्शन में सोहा ने लिखा, “फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ़ पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि जब ऐसे मौके सामने आएं तो समझदारी से फैसले लेने के बारे में है.”

सोहा अली खान का लेन्सकार्ट आईपीओ पर विचार

सोहा ने अपने दर्शकों को समझाया, “आईपीओ या प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश वह समय होता है जब कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है. आसान भाषा में कहें तो, ये ऐसा है जैसे कंपनी कह रही हो, ‘अरे, अब आप हमारी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो. इस कंपनी के बारे में बात करे तो आप सिर्फ उनके चश्मे ही नहीं, बल्कि कंपनी का एक छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हो.'

आईपीओ में निवेश के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “यह निवेशकों द्वारा समर्थित है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं?” उन्होंने आगे जोड़ा, “यह एक मजबूत ब्रांड है, एक बढ़ती हुई कंपनी है और आपके लिए यह एक प्रसिद्ध भारतीय कंपनी की कहानी का शुरुआती हिस्सा बनने का मौका है.”

वहीं दूसरी ओर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “इस IPO की कीमत अभी कंपनी के मौजूदा मुनाफ़े के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है. इसमें से कुछ पैसे उन पुराने निवेशकों को जाएंगे जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं. किसी भी निवेश की तरह, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे कमाओगे. ये अच्छा है या बुरा, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है. अगर आप लंबे समय तक इस ब्रांड पर भरोसा करते हैं, तो बढ़िया है. लेकिन अगर आप अगले शुक्रवार तक अमीर बनना चाहते हैं, तो शायद आपको दोबारा सोचना पड़े.”

सोहा की राधिका गुप्ता के साथ बातचीत

सोहा अली खान ने इस फाइनेंशियल सुपरवुमेन राधिका गुप्ता से बात करते हुए महिलाओं के पैसे और निवेश से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की, जैसे महिलाओं के लिए अलग तरीके की फाइनेंसिंग और अपने पैसे पर कंट्रोल रखना. अपने पोडकास्ट ‘All About Her’ में, जिसने पहले स्किनकेयर रूटीन से लेकर डिजिटल डिपेंडेंस तक हर चीज़ पर बात की है, उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग के मिथक को तोड़ा और इसे एक महत्वपूर्ण चर्चा बताया.

जहां राधिका गुप्ता ने महिलाओं को जल्दी निवेश शुरू करने की सलाह दी, तेजल बाजला ने उम्मीद जताई कि ज़्यादा महिलाएं बड़े HNI परिवारों से पैसे और निवेश के फैसलों की जिम्मेदारी खुद संभालें और उन पुराने रिवाजों से आगे बढ़ें जो महिलाओं को फाइनेंशियल फैसलों से दूर रखते हैं.

