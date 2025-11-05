Digital Life Certificate Free : EPFO पेंशनर्स घर बैठे मुफ्त बनवाएं जीवन प्रमाण पत्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सर्विस

Free Digital Life Certificate at Home for EPFO Pensioners : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है. अब ईपीएस 95 (EPS’95) योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स को जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए बैंक की ब्रांच या ईपीएफओ के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. वे घर बैठे ही अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) बनवा सकेंगे.

EPFO और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने मिलाया हाथ

आसानी से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) मुहैया कराने के लिए ईपीएफओ और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank - IPPB) ने हाथ मिलाया है. इस साझेदारी के तहत EPFO पेंशनर्स को ये सुविधा दी जाएगी. ये सर्विस पूरी तरह आधार से जुड़े बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Aadhaar-enabled biometric authentication) पर आधारित है. इससे एंप्लॉईज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (Employees’ Provident Fund Organisation) के पेंशनर्स के लिए पूरी प्रॉसेस काफी आसान, तेज और पूरी तरह मुफ्त हो गई है.

घर बैठे कैसे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) अपने बड़े नेटवर्क, प्रशिक्षित डाकिया (Postman) और ग्राम डाक सेवक (Gramin Dak Sevak) के जरिये से यह सुविधा घर बैठे उपलब्ध करा रहा है. इस प्रॉसेस में चेहरे की पहचान करने वाली टेक्नॉलजी (face authentication technology) और उंगलियों के निशान पर आधारित ऑथेंटिकेशन (fingerprint biometric authentication) का इस्तेमाल किया जाता है. यानी पूरी प्रॉसेस डिजिटल और पेपरलेस होती है, जिससे पेंशनर्स को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती.

पेंशनर्स को बस अपने पोस्टमैन (Postman), ग्राम डाक सेवक (Gramin Dak Sevak) या नजदीकी डाकघर (Post Office) से संपर्क करना होगा.

इसके लिए डाक विभाग (Department of Posts) ने पोस्ट इन्फो ऐप (Post Info App) और अपनी वेबसाइट पर भी बुकिंग की सुविधा दी है.

जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रॉसेस के दौरान पेंशनर्स को अपने आधार नंबर (Aadhaar number) और पेंशन का ब्योरा (pension details) देना होगा.

इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के इस्तेमाल से यह प्रॉसेस पूरी कर ली जाएगी.

जीवन प्रमाणपत्र बनने के बाद पेंशनर को मोबाइल पर एक कन्फर्मेशन मैसेज (confirmation SMS) मिलेगा.

सर्टिफिकेट तैयार होने पर यूजर को एक प्रमाण आईडी (Pramaan ID) मिलती है.

पेंशनर जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट (Jeevan Pramaan portal) पर जाकर अपनी आईडी की मदद से लॉगिन (Jeevan Pramaan Login) करके अपना प्रमाणपत्र चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

जीवन प्रमाण पत्र के लिए इन चीजों की जरूरत होगी

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवाने से पहले पेंशनर्स को कुछ जरूरी चीजें तैयार रखनी होंगी –

आधार नंबर (Aadhaar number) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (registered mobile number) पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बैंक या डाकघर (bank/post office) के खाते के साथ आधार पहले से लिंक होना चाहिए पेंशन के प्रकार (type of pension), सैंक्शनिंग अथॉरिटी (sanctioning authority), पीपीओ नंबर (PPO number) और पेंशन खाते का नंबर (account number) भी उपलब्ध होना चाहिए अगर किसी पेंशनर ने पहले भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवाया है, तो ये जानकारी सिस्टम में पहले से भरी हुई मिल जाएगी.

क्या कोई फीस लगेगी?

ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate - DLC) जारी करने का पूरा खर्च वह खुद उठाएगा. यानी पेंशनर्स को इस डोरस्टेप सर्विस के लिए कोई डोरस्टेप चार्ज (doorstep charge) नहीं देना होगा. यानी यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त जीवन प्रमाण सेवा (free life certificate service) के रूप में उपलब्ध रहेगी, जिससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिलेगी. यह पूरी प्रॉसेस पेपरलेस (paperless), आसान (seamless) और बिना झंझट वाली (hassle-free) है.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या है?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) एक बायोमेट्रिक डिजिटल सर्विस (biometric-enabled digital service) है, जिसकी मदद से पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करना आसान हो जाता है.

पेंशन चाहे केंद्र सरकार (central government) दे रही हो या राज्य सरकार (state government) या फिर ईपीएफओ (EPFO), पेंशनर्स इसका लाभ ले सकते हैं.

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की यह सर्विस सिर्फ आईपीपीबी के ग्राहकों के लिए ही नहीं बल्कि गैर-आईपीपीबी ग्राहकों (non-IPPB customers) के लिए भी उपलब्ध है. पेंशनर नजदीकी डाकघर (post office) से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन भी डोरस्टेप रिस्क्वेस्ट (doorstep request) बुक कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह-मशविरा करने के बाद ही करें)