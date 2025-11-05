Short-Term Loser, Long-Term Winner : टाटा म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए पिछले एक साल का समय थोड़ा निराशाजनक रहा है. कंपनी की 5 लोकप्रिय इक्विटी स्कीमें पिछले 1 साल में गिरावट में गई हैं और निगेटिव रिटर्न दिया है. हालांकि ये स्कीम पहले हमेशा बेहतर रिटर्न देती रही हैं, लेकिन इस समय मार्केट की उठापटक का असर इन पर (Tata Mutual Fund) भी दिखा है और ये शॉर्ट-टर्म लूजर बन गई हैं.

लेकिन पूरी कहानी इससे अलग है. अगर इन स्कीमों के 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के रिटर्न देखें तो ये अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और अच्छे रिटर्न दे रही हैं. इससे एक बड़ी निवेश सीख मिलती है, छोटी अवधि की गिरावट से घबराना नहीं चाहिए, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जहां लंबे समय तक धैर्य रखने वाले निवेशकों को ही बड़ा लाभ मिलता है. कह सकते हैं कि लंबे समय से निवेश करने वालों को इन स्‍कीम में गिरावट एक मौका भी बन सकती है.

Tata Small Cap Fund

टाटा स्‍मॉलकैप फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान ने एक साल में लम्‍प सम निवेश पर -8.50 फीसदी रिटर्न दिया है. इस फंड को वैल्‍यू रिसर्च पर 4 स्‍टार रेटिंग मिली है.

3 साल का रिटर्न : 20.86%

5 साल का रिटर्न : 31.17%

टाटा स्‍मॉलकैप फंड की शुरूआत 12 नवंबर 2018 को हुई थी. लॉन्‍च के बाद से इसका लम्‍प सम रिटर्न 23.69% सालाना रहा है. इस फंड के लिए बेंचमार्क NIFTY Smallcap 250 TRI है.

30 सितंबर 2025 तक इस फंड का कुल एसेट्स 11,637 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 31 अक्‍टूबर 2025 तक 0.33% था.

एसआईपी का डेटा : हालांकि इस फंड ने अपने लॉन्‍च के बाद 7 साल में SIP करने वालों को 24.64% सालाना की दर से रिटर्न दिया है.

Tata Infrastructure Fund

टाटा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान ने एक साल में लम्‍प सम निवेश पर -6.79 फीसदी रिटर्न दिया है. इस फंड को वैल्‍यू रिसर्च पर 1 स्‍टार रेटिंग मिली है.

3 साल का रिटर्न : 19.79%

5 साल का रिटर्न : 29.75%

7 साल का रिटर्न : 19.88%

10 साल का रिटर्न : 15.85%

टाटा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड की शुरूआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी. लॉन्‍च के बाद से इसका लम्‍प सम रिटर्न 15.31% सालाना रहा है. इस फंड के लिए बेंचमार्क BSE India Infrastructure TRI है.

30 सितंबर 2025 तक इस फंड का कुल एसेट्स 2,144 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 31 अक्‍टूबर 2025 तक 1.11% था.

एसआईपी का डेटा : हालांकि इस फंड ने अपने लॉन्‍च के बाद 12 साल में एसआईपी करने वालों को 17.63% सालाना की दर से रिटर्न दिया है.

Tata Ethical Fund

टाटा एथिकल फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान ने एक साल में लम्‍प सम निवेश पर -3.84 फीसदी रिटर्न दिया है. यह फंड वैल्‍यू रिसर्च पर नॉट रेटेड है.



3 साल का रिटर्न : 12.21%

5 साल का रिटर्न : 17.98%

7 साल का रिटर्न : 15.59%

10 साल का रिटर्न : 12.52%

टाटा एथिकल फंड की शुरूआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी. लॉन्‍च के बाद से इसका लम्‍प सम रिटर्न 14.86% सालाना रहा है. इस फंड के लिए बेंचमार्क NIFTY 500 Shariah TRI है.

30 सितंबर 2025 तक इस फंड का कुल एसेट्स 3,616 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 31 अक्‍टूबर 2025 तक 0.65% था.

एसआईपी का डेटा : हालांकि इस फंड ने अपने लॉन्‍च के बाद 12 साल में एसआईपी करने वालों को 14.1% सालाना की दर से रिटर्न दिया है.

Tata Digital India Fund

टाटा डिजिटल इंडिया फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान ने एक साल में लम्‍प सम निवेश पर -6.97 फीसदी रिटर्न दिया है. यह फंड वैल्‍यू रिसर्च पर नॉट रेटेड है.

3 साल का रिटर्न : 15.24%

5 साल का रिटर्न : 20.05%

7 साल का रिटर्न : 20.53%

टाटा डिजिटल इंडिया फंड की शुरूआत 28 दिसंबर 2015 को हुई थी. लॉन्‍च के बाद से इसका लम्‍प सम रिटर्न 18.75% सालाना रहा है. इस फंड के लिए बेंचमार्क NIFTY IT TRI है.

30 सितंबर 2025 तक इस फंड का कुल एसेट्स 11,203 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 31 अक्‍टूबर 2025 तक 0.44% था.

एसआईपी का डेटा : हालांकि इस फंड ने अपने लॉन्‍च के बाद 9 साल में एसआईपी करने वालों को 20.77% सालाना की दर से रिटर्न दिया है.

Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund

टाटा निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्‍स फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान ने एक साल में लम्‍प सम निवेश पर -1.19 फीसदी रिटर्न दिया है. इस फंड को वैल्‍यू रिसर्च पर 2 स्‍टार रेटिंग मिली है.



3 साल का रिटर्न : 21.25%

टाटा निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्‍स फंड की शुरूआत 20 अक्‍टूबर 2022 को हुई थी. लॉन्‍च के बाद से इसका लम्‍प सम रिटर्न 22.06% सालाना रहा है. इस फंड के लिए बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 Moment 50 TRI है.

30 सितंबर 2025 तक इस फंड का कुल एसेट्स 949 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 31 अक्‍टूबर 2025 तक 0.44% था.

एसआईपी का डेटा : हालांकि इस फंड ने अपने लॉन्‍च के बाद 3 साल में एसआईपी करने वालों को 19.31% सालाना की दर से रिटर्न दिया है.

