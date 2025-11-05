SIP कब तक जारी रखें? जानें सही समय और रणनीति

जब आप SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है, वह है- अनुशासन और धैर्य. एक बार जब आप SIP शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निवेश में अनुशासन बनाए रखना और दूसरा है धैर्य रखना ताकि आप मार्केट के उतार-चढ़ाव को देखते हुए अपनी निवेश यात्रा को बाधित न करें. यहां तक कि महान निवेशक वॉरेन बफेट भी अपनी सफलता के पीछे अनुशासन, समय और कम्पाउंडिंग को श्रेय देते हैं.

सभी वित्तीय विशेषज्ञ और म्यूचुअल फंड के गुरु यही कहते हैं कि SIP की जादुई ताकत केवल समय देने पर ही दिखाई देती है. असल रिटर्न, असल कम्पाउंडिंग औरअसल धन निर्माण सभी समय पर निर्भर करते हैं.

Advertisment

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बाजार कुछ कठिन दौर से गुजरते हैं तो अनुभवी निवेशक भी घबराकर SIP रोकने के बारे में सोच सकते हैं.

लेकिन जब बाजार स्टेबल होता है और समय के साथ लगातार अच्छे रिटर्न मिलते हैं तो एक सवाल हर निवेशक के मन में आता है कि SIP कितने समय तक जारी रखा जाए? यह लेख यही बताएगा कि एक SIP निवेशक अच्छी धनराशि बना सके उसके लिए निवेश (investment) का आइडियल टाइम कितना होना चाहिए.

एक साल, तीन साल या दस साल? अधिकांश निवेशक SIP शुरू करते ही यह सवाल पूछते हैं: “मैंने पहले ही इतना निवेश कर लिया है, क्या मुझे इसे रोक देना चाहिए?” तो, यह जानने से पहले कि SIP को कितना समय देना चाहिए, आइए समझते हैं कि SIP क्या है और यह कैसे काम करता है ताकि आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आए कि विशेषज्ञ बार-बार निवेश को पर्याप्त समय देने की सलाह क्यों देते हैं.

Also Read: Digital Life Certificate Free : EPFO पेंशनर्स घर बैठे मुफ्त बनवाएं जीवन प्रमाण पत्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सर्विस

SIP यात्रा में समय को भार उठाने दें

SIP निवेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं होती. जब आप SIP शुरू करते हैं तो आप हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं- कभी यूनिट्स कम कीमत पर खरीदी जाती हैं और कभी उच्च कीमत पर. यही SIP का मुख्य लाभ है, उच्च कीमत पर खरीदी गई यूनिट्स का औसत कम कीमत पर खरीदी गई यूनिट्स के साथ संतुलित हो जाता है. इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग (Rupee Cost Averaging) कहते हैं.

लेकिन इस औसत को पूरी तरह काम करने के लिए निवेश को पर्याप्त समय तक जारी रखना आवश्यक है. एक या दो साल के भीतर मार्केट उतार-चढ़ाव के कारण रिटर्न नजर नहीं आ सकते, जबकि 7–10 साल की अवधि में यह अस्थिरता संतुलित हो जाती है. यही वित्तीय विशेषज्ञ सुझाते हैं.

जिराल मेहता, सीनियर मैनेजर- रिसर्च, FundsIndia कहतीं हैं, “हमारे विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एक इक्विटी SIP में कम से कम सात साल का निवेश करने से सकारात्मक रिटर्न पाने की संभावना और पूंजी हानि के जोखिम को कम करने में काफी मदद मिलती है. पिछले दो दशकों में 7+ साल की अवधि में कभी भी नकारात्मक रिटर्न नहीं मिले, और लगभग 81% मामलों में 10% से अधिक वार्षिक रिटर्न मिला.”

वे आगे कहतीं हैं, “यदि आपके SIP चक्र के अंत में कोई बड़ा मार्किट फॉल होता है, तो 1–2 साल के लिए निवेश बढ़ाने से रिटर्न में तेज़ सुधार होता है. हमारा मानना है कि दीर्घकालिक SIP अनुशासन ही बाजार चक्रों के माध्यम से संपत्ति और मजबूती बनाने की कुंजी है. यह उन निवेशकों के लिए जरूरी है जो अपने इक्विटी (equity) पोर्टफोलियो से लगातार मजबूत प्रदर्शन चाहते हैं.”

Also Read: Tata Mutual Fund Shock : टाटा म्‍यूचुअल फंड की 5 स्‍कीम बनीं 1 साल की लूजर, लॉन्‍ग टर्म में हैं टॉपर

शॉर्ट-टर्म बनाम लॉन्ग-टर्म SIP: अंतर स्पष्ट है

यदि आप सिर्फ 2–3 साल के लिए SIP शुरू करते हैं, तो रिटर्न मुख्य रूप से मार्केट सेंटिमेंट पर निर्भर करेंगे. कभी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, कभी नहीं. लेकिन जब आप 7–10 साल या उससे अधिक समय तक SIP जारी रखते हैं, तो कम्पाउंडिंग का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

उदाहरण के लिए, एक अच्छे इक्विटी फंड में ₹5,000 की SIP 3 साल में लगभग ₹2.25 लाख तक बढ़ सकती है, अगर हम वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर (CAGR) 15% मानें. यही SIP 5 साल में ₹4.37 लाख तक पहुंच सकती है. वहीं, ₹10,000 की SIP निवेश से 7 साल बाद कुल राशि लगभग ₹7.16 लाख बन जाती है.

लेकिन यदि वही SIP अगले 3 साल (कुल 10 साल) तक 15% औसत रिटर्न मानकर जारी रखी जाए, तो कुल राशि लगभग ₹13.15 लाख हो जाएगी. अंतर स्पष्ट है — 10 साल के निवेश में, कुल ₹6 लाख के निवेश से राशि दोगुनी से अधिक हो जाती है.

इसका मतलब है कि समय में ही सच्ची कम्पाउंडिंग कि पावर है- जितनी लंबी अवधि, उतना अधिक रिटर्न.

जब हम 7 साल और 10 साल की SIP रिटर्न की तुलना करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि अंतिम कुछ वर्षों में रिटर्न में तेज़ वृद्धि होती है.

नोट: इस उदाहरण में हमने 15% वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर (CAGR) मानकर गणना की है, जो कई म्यूचुअल फंड्स के पिछले रिटर्न डेटा, विशेषकर बड़े कैप फंड्स, के आधार पर काफी हासिल करने योग्य है.

इसका मतलब है कि केवल तीन और साल निवेश में रहने से आपके निवेश का असर काफी बढ़ जाता है. इस तेज़ वृद्धि के पीछे दो मुख्य कारण हैं — कम्पाउंडिंग का प्रभाव और बाजार चक्रों का बेहतर उपयोग.

Also Read: ‘अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो …’: बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने 7,278 करोड़ रुपये के लेन्सकार्ट आईपीओ पर क्या कहा, जानिए

SIP जल्दी बंद करने के पीछे निवेशकों के कारण

कई निवेशक यह सोचकर SIP जल्दी रोक देते हैं कि बाजार स्थिर है या रिटर्न नहीं मिल रहे. वास्तव में, प्रारंभिक कुछ साल वह समय होते हैं जब लंबी निवेश यात्रा की नींव तैयार होती है और बाद के वर्षों में कम्पाउंडिंग का जादू काम करता है.

विशेषज्ञों के अनुसार SIP को बीच में रोकना सही नहीं है. वास्तविक लाभ 8वें वर्ष के बाद दिखाई देता है, क्योंकि तब एक मजबूत निवेश आधार बन चुका होता है और ब्याज पर ब्याज का असर स्पष्ट होने लगता है.

क्या 10 साल पर्याप्त है?

10 साल SIP के लिए एक अच्छा समय है, लेकिन यदि आपका लक्ष्य रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदना है, तो 15–20 साल की SIP अधिक उपयुक्त मानी जाती है.

इतनी लंबी अवधि में मार्केट कई बुल और बियर साइकिल से गुजरता है, जिससे आपका एवरेज एंट्री प्राइस आकर्षक हो जाता है.

लंबी निवेश अवधि न केवल बेहतर रिटर्न देती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है, क्योंकि हर मार्केट क्रैश की चिंता नहीं करनी पड़ती.

SIP निवेशकों के लिए मुख्य सबक

3 साल से कम की SIP में मार्केट टाइमिंग का जोखिम होता है.

5–7 साल की SIP प्रारंभिक कम्पाउंडिंग देती है.

10–15 साल की SIP वास्तविक धन निर्माण की शुरुआत करती है.

20 साल या उससे अधिक की SIP वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी हो सकती है.

Also Read: ना हँसी, ना बातचीत: तेजस्वी और तेज प्रताप की एयरपोर्ट पर खामोश टकराहट हुई वायरल

निष्कर्ष

‘SIP में कब तक बने रहें?’ का उत्तर शायद यही है — “जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए.” यदि आप 10 या 15 साल की अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मार्केट उतार-चढ़ाव आपको प्रभावित नहीं करेंगे. SIP की जादूई शक्ति केवल समय देने पर ही प्रकट होती है. याद रखें, SIP में धैर्य और समय ही सबसे बड़े इनाम देते हैं.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.