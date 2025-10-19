scorecardresearch
Diwali Stock Picks 2025 : दिवाली के लिए 3 ब्रोकरेज की टॉप 21 स्टॉक पिक्स, 52% तक रिटर्न की उम्मीद

Diwali Investment : FY26 में कुछ पॉजिटिव बातें भी रही हैं. हाल ही में सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर रही GST 2.0 सुधार, जो उम्मीद से बेहतर साबित हुए हैं. इससे FY26 की दूसरी छमाही से कॉरपोरेट अर्निंग में उछाल आने की संभावना है.

Sushil Tripathi
Diwali stock picks 2025 : इनकम टैक्स और GST दरों में कटौती से कंज्यूमर्स की परचेंजिंग पार बढ़ी है. (AI Image)

Muhurat Trading Diwali Stock Picks 2025, Diwali Muhurat trading : पिछला साल भारतीय शेयर बाजारों के लिए काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. पूरे साल निफ्टी ज्यादातर समय 25,000 के स्तर के आसपास ही घूमता रहा, जिससे बाजार का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा. इस अस्थिरता के पीछे मुख्य वजह रहीं, वैश्विक घटनाएं, जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ वार, और कई बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन.

हालांकि, घरेलू स्तर पर स्थिति बेहतर रही. महंगाई दर 3% से नीचे रही, राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहा, जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% पर मजबूत बनी रही, और ब्याज दरों में भी करीब 100 बेसिस अंकों की कमी आई (CY25 में). इसके अलावा, RBI ने सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखने पर ध्यान दिया, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी रही.

दिवाली के पहले पॉजिटिव इंडीकेटर्स

हालांकि FY26 में कुछ पॉजिटिव बातें भी रही हैं. हाल ही में सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर रही GST 2.0 सुधार, जो उम्मीद से बेहतर साबित हुए हैं. इससे FY26 की दूसरी छमाही से कॉरपोरेट अर्निंग में उछाल आने की संभावना है. 

इनकम टैक्स और GST दरों में कटौती से कंज्यूमर्स की परचेंजिंग पार बढ़ी है.

निकट भविष्य का प्रमुख ट्रिगर है, त्योहारों के मौसम में कंज्यूमर डिमांड में बढ़ोतरी, जो GST दरों में कटौती और संभावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील की वजह से देखने को मिल सकती है.

FY25-27 के बीच कंपनियों की अर्निंग में 12% की औसत सालाना बढ़त (CAGR) का अनुमान है. उम्मीद है कि FY27 से डबल डिजिट ग्रोथ फिर से शुरू होगी, जिससे इक्विटी निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है. 

सरकार का लगातार मैन्युफैक्चरिंग GDP बढ़ाने पर ध्यान है.

पिछले कुछ समय में ग्लोबल इक्विटी, बॉन्ड, और सोना-चांदी जैसे अन्य एसेट क्लास ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. 

ऐसे में अब समय है कि भारतीय शेयर बाजार अपने विदेशी पियर्स से बेहतर प्रदर्शन करें.

आशिका स्टॉक ब्रोकिंग  

Punjab National Bank 

मार्केट कैप : 1,34,050 करोड़ रुपये
किस भाव पर खरीदें : 115 रुपये
टारगेट प्राइस : 140 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 21.7%

Dabur India 

मार्केट कैप : 86,150 करोड़ रुपये
किस भाव पर खरीदें : 483 रुपये
टारगेट प्राइस : 580 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 20.1%

Aditya Birla Lifestyle Brands 

मार्केट कैप : 17,120 करोड़ रुपये
किस भाव पर खरीदें : 140 रुपये
टारगेट प्राइस : 175 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 25.0%

Standard Glass Lining Technology 

मार्केट कैप : 3,540 करोड़ रुपये
किस भाव पर खरीदें : 177 रुपये
टारगेट प्राइस : 220 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 24.3%

Ganesha Ecosphere 

मार्केट कैप : 3,220 करोड़ रुपये
किस भाव पर खरीदें : 1,213 रुपये
टारगेट प्राइस : 1,490 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 22.8%

RedTape Ltd. 1980 133 165 24.1% 

मार्केट कैप : 1,980 करोड़ रुपये
किस भाव पर खरीदें : 133 रुपये
टारगेट प्राइस : 165 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 24.1%

आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज के टॉप दिवाली पिक्‍स 

HDFC Bank    

बॉय रेंज : 940-985 रुपये
टारगेट प्राइस : 1,150
रिटर्न अनुमान : 18% 
 
Credit Access Grameen 

बॉय रेंज : 1,350-1,450 रुपये 
टारगेट प्राइस : 1,600 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 15% 

Larsen and Toubro  

बॉय रेंज : 3,600-3,800 रुपये 
टारगेट प्राइस : 4,500 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 20%

AIA Engineering 

बॉय रेंज : 3,100-3,300 रुपये 
टारगेट प्राइस : 4,060 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 26%

Allied Blenders & Distillers 

बॉय रेंज : 515-555 रुपये
टारगेट प्राइस : 640 रुपये
रिटर्न अनुमान : 18.1%

Kaynes Technology 

बॉय रेंज : 6,500-6,900 रुपये
टारगेट प्राइस : 8,900 रुपये
रिटर्न अनुमान : 32%

Data Patterns 

बॉय रेंज : 2,630-2,800 रुपये
टारगेट प्राइस : 3,560 रुपये
रिटर्न अनुमान : 30%

Greenlam Industries 

बॉय रेंज : 240-260 रुपये
टारगेट प्राइस : 300 रुपये
रिटर्न अनुमान : 20%

निर्मल बंग के टॉप दिवाली पिक्‍स 

Diffusion Engineers 

करंट प्राइस : 383 रुपये 
आरगेट प्राइस : 466 रुपये 
रिटर्न अनुमान : 22%

Finolex Industries 

करंट प्राइस : 191 रुपये
आरगेट प्राइस : 278 रुपये
रिटर्न अनुमान : 46%

GlaxoSmithKline Pharma 

करंट प्राइस : 2,760 रुपये
आरगेट प्राइस : 3,425 रुपये
रिटर्न अनुमान : 24%

GNG Electronics 

करंट प्राइस : 318 रुपये
आरगेट प्राइस : 482 रुपये
रिटर्न अनुमान : 52%

ICICI Bank

करंट प्राइस : 1,384 रुपये
आरगेट प्राइस : 1,631 रुपये
रिटर्न अनुमान : 18%

Stove Kraft 

करंट प्राइस : 669 रुपये
आरगेट प्राइस : 870 रुपये
रिटर्न अनुमान : 30%

Tata Consultancy Services 

करंट प्राइस : 2,960 रुपये
आरगेट प्राइस : 3,611 रुपये
रिटर्न अनुमान : 22%

Varun Beverages 

करंट प्राइस : 441 रुपये
आरगेट प्राइस : 541 रुपये
रिटर्न अनुमान : 23%

(Disclaimer : कंपनियों के स्‍टॉक पर निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

