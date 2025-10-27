क्रेडिट कार्ड: दिखावे की दुनिया में उधार की चमक, जानिए असली कीमत क्या है?

लोगों ने अपने कार्ड को अपनी हैसियत से जोड़ना शुरू कर दिया. ज्यादा क्रेडिट लिमिट मतलब ज़्यादा कामयाबी.

मेटल कार्ड मतलब “अब मैं बड़ा बन गया हूँ.” प्रीमियम कार्ड अब एक बैंक प्रोडक्ट नहीं रहा वो पहचान बन गया कि आप “खास लोगों” में गिने जाते हैं.

लेकिन इस चकाचौंध में असली सच्चाई कहीं खो गई. ये सब अब भी उधार के पैसे हैं. बस फर्क इतना है कि इन्हें खूबसूरत पैकेज में लपेट दिया गया है, ऊँचे ब्याज वाले, कम अवधि के कर्ज के रूप में. और यही खूबसूरती असली खतरे को छिपा देती है. क्योंकि जब इज़्जत और पहचान किसी कार्ड से जुड़ जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि ये उधार का पैसा जो वापस करना ही पड़ता है, वो भी ब्याज समेत.

आज लाखों लोग अपने बटुए में यही झूठा भरोसा लेकर चलते हैं. वो उस “इमेज” को बनाए रखने के लिए बेझिझक खर्च करते हैं, वो उस एहसास को बचाए रखने के लिए बारीक अक्षरों में लिखी सच्चाई को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. और ऐसा करते-करते, वो धीरे-धीरे उसी जाल में फँसते जाते हैं जिसे खास दिखने के लिए ही बनाया गया था.

दिखावे को स्थिरता समझने की असली कीमत

हर बार जब कोई क्रेडिट कार्ड से खुद को “कामयाब” महसूस करता है, वो एक खामोश लेकिन खतरनाक खेल खेल रहा होता है, जहाँ असली हिसाब बिलिंग साइकिलों और देर से आने वाले झटकों के पीछे छिपा रहता है. शुरुआत में ये खर्च बड़े नहीं लगते. धीरे-धीरे बढ़ते हैं — कभी एक डिनर, कभी थोड़ी शॉपिंग, कभी एक छुट्टी सिर्फ इसलिए कि “सब कंट्रोल में है.” कार्ड हमें ये भरोसा दिलाता रहता है कि सब ठीक है, सब संभल जायेगा. ये तब तक चलता है जब तक कि एक दिन सब कुछ हाथ से निकल नहीं जाता.

लोग बहुत कम बात करते हैं उस बात की, जो कार्ड स्वाइप करने के बाद होती है. बिल देखने का डर, ब्याज का धीरे-धीरे बढ़ना, एक और खरीदारी करके गिल्ट को छिपाना, और लोगों के बीच दिखावा करना कि सब ठीक है, जबकि अंदर सब गड़बड़ चल रहा होता है.

और आंकड़े भी यही सच बताते हैं.

लगभग आधे कार्डधारक हर महीने अपना पूरा बिल नहीं चुकाते, बस बाकी रकम आगे बढ़ाते रहते हैं. इसका मतलब ये है कि वे क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपनी बनी-बनाई लाइफ़स्टाइल को चलाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. और बात यहीं खत्म नहीं होती. कई लोग सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरते हैं, जिससे वे धीरे-धीरे लंबे कर्ज के जाल में फँसते जाते हैं. कुछ लोग तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते. इसका असर दिमाग और दिल दोनों पर पड़ता है, चिंता, चीज़ों से बचने की आदत, और शर्म जैसी बातें आम हो जाती हैं. क्योंकि जो ज़िंदगी बाहर से अच्छी और संभली हुई दिखती है, वो असल में उधार के पैसों पर टिकी होती है.