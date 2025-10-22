बिहार चुनाव 2025: नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कोई आश्चर्यजनक चेहरा – कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री?

Bihar Election 2025: अब एक महीने से भी कम समय में बिहार में नई विधानसभा बनेगी. 243 विधायकों के बीच यह तय होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा. NDA में JD(U) बार-बार कह रहा है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे. कई बीजेपी नेता भी इस बात से सहमत हैं.

जहाँ तक महागठबंधन की बात है, तेजस्वी यादव इसके असली नेता माने जा रहे हैं. इसके पीछे वजहें भी हैं. उनकी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD), इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी सदस्य पार्टी है. 243 सदस्यीय विधानसभा में उनकी 143 उम्मीदवारों की सूची से यह साफ दिखता है. कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन दिया है.

लेकिन फिर भी, जब तक नाम का ऐलान नहीं होता, राजनीति के मैदान में कुछ भी पक्का नहीं है. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही राज्य के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं. इसके अलावा और भी लोग हैं, जिन्होंने शीर्ष पद के लिए खुद को तैयार किया है, जिससे चर्चाएं तेज हो गई हैं.

बिहार मुख्यमंत्री पद के दावेदार

नीतीश कुमार – कई लोगों के लिए स्पष्ट पसंद

सूची में पहला और सबसे स्पष्ट नाम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का है. वे 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सिवाय 2014 में नौ महीने के छोटे अंतराल के, जब उन्होंने लोकसभा चुनावों में JD(U) के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था.

बिहार में नीतीश कुमार की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कम सीटें होने के बावजूद NDA ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते.

वर्तमान में भी अगर NDA उन्हें मुख्यमंत्री बनाता है, तो यह किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं होगी. ऐसा लगता है कि सीटों के बंटवारे के दौरान गठबंधन ने भविष्य में किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा की होगी.

सोमवार को कांग्रेस ने भी कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान देगी, और दावा किया कि बीजेपी और चिराग पासवान उन्हें हटाने की साजिश रच रहे हैं.

तेजस्वी यादव – पूरे विपक्ष को आगे बढ़ा रहे युवा नेता

बिहार में, RJD के नेता तेजस्वी यादव पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं. महागठबंधन में उनके अलावा कोई और मजबूत चेहरा नहीं है. कई लोग उन्हें बदलाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ, जैसा कि NDA कहता है, वह अपने पिता लालू यादव के ‘जंगल राज’ की याद दिलाते हैं.

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कई नीतियों और मुद्दों पर सवाल उठाने में भी मुख्य भूमिका निभाई है और महागठबंधन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में राहुल गांधी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत या बहुमत के करीब सीटें मिलती हैं, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में चुने जा सकते हैं – बशर्ते उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहे, जो विपक्ष की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

प्रशांत किशोर – क्या किंगमेकर खुद बन सकते हैं किंग?

नीतीश कुमार समेत कई नेताओं के चुनाव अभियान संभालने वाले प्रशांत किशोर बिहार राजनीति के तीसरे सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं. महीनों से वे राज्य में उभरते तीसरे मोर्चे के लिए प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने NDA पर हमला करने के लिए नीतीश सरकार के कथित विवादों और भ्रष्टाचार को उजागर किया, और साथ ही RJD-कांग्रेस को भी निशाने पर रखा.

उनकी पार्टी, जन सुराज अकेले ही चुनाव मैदान में उतरी है. किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वह जोरदार प्रचार कर रहे हैं. कभी रणनीतिकार और अब राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर कई महत्वपूर्ण चालें चुनाव तक के लिए अपने पास रख सकते हैं.

नई छवि और नई कहानी के साथ, किशोर अकेले चुनाव जीतने में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पक्ष के लिए उन्हें मुख्य खिलाड़ी बनाना फायदेमंद हो सकता है.

अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्हें छह महीने के भीतर राज्य की किसी एक सीट से निर्वाचित होना होगा, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा.

सम्राट चौधरी – तेजतर्रार बीजेपी नेता

जहाँ तक बीजेपी की बात है, कुछ भी पक्का नहीं माना जा सकता, खासकर जब पार्टी को मुख्यमंत्री चुनना हो. बीजेपी अपने फैसलों में अक्सर आश्चर्यचकित कर देती है, और सम्राट चौधरी कई लोगों के लिए ऐसा ही आश्चर्य बन सकते हैं.

वर्तमान में बिहार में बीजेपी के उपमुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी, चुनावों से पहले तेजी से चर्चा में आ रहे हैं. वे एक नए नेतृत्व के चेहरे के रूप में उभर रहे हैं और गठबंधन के साथ काम करने का अनुभव भी रखते हैं.

चिराग पासवान – केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री तक?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार राजनीति में एक प्रमुख नाम हैं, जिनका JD(U) के खिलाफ विवाद रहा है. 2020 में उनकी पार्टी ने बिहार में अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था. तब वे JD(U) के खिलाफ थे, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘हनुमान’ कहते थे.

उस चुनाव में उनकी पार्टी LJP (RV) केवल एक सीट जीत पाई थी. इस बार NDA ब्लॉक के तहत उनकी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसे कई बैठकों और असंतोष की रिपोर्ट के बाद तय किया गया.

पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदार और नीतीश कुमार के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. जबकि बीजेपी उन्हें एक साथ चलने के लिए राजी करने की कोशिश कर रही है, NDA के लिए पासवान एक आश्चर्यजनक विकल्प भी बन सकते हैं.

उपेंद्र कुशवाहा – क्या RLM प्रमुख बन सकते हैं मुख्यमंत्री?

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार हैं. उन्होंने कहा है कि अगर NDA जीतता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश होंगे, लेकिन अक्सर चर्चाओं में आश्चर्यजनक नाम भी सामने आते हैं.

हालांकि उनकी पार्टी केवल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन गठबंधन के लिए हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी के पास ज्यादा या कम सीटें हैं. कुशवाहा दो बार सांसद रहे हैं – लोकसभा और राज्यसभा दोनों में. 2014 में वे केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा रहे और 2000-2005 तक बिहार विधानसभा सदस्य भी रहे.

बिहार राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम कुशवाहा, कुशवाहा समुदाय की दिशा में निर्णायक भूमिका रखते हैं, जिस पर सभी नजरें हैं. इसलिए अगर NDA उन्हें राज्य का नेतृत्व करने का विकल्प चुनता है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व वाला NDA अक्सर वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं को शीर्ष पद पर लाने की रणनीति अपनाता रहा है.