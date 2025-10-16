बिहार विधानसभा चुनाव 2025: उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी, पिछड़ा वर्ग मुख्य आधार, नीतीश गुट में मुस्लिम सिर्फ 4

Bihar Election 2025: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के दो सबसे बड़े सहयोगी –बीजेपी और JD(U) ने बिहार चुनाव के लिए अपने पूरे 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. टिकट वितरण को लेकर नेताओं के बीच मतभेद की खबरों के बावजूद, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है.
दोनों पार्टियों ने विभिन्न जातियों और समाज के विभिन्न वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाने की कोशिश की है. यही संतुलन, नागरिकों के वोटों के साथ मिलकर, किसी पार्टी या गठबंधन को बिहार में जीत दिला सकता है. दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की सूची में नजर आने वाला यह संतुलन और उनका गणित बिहार चुनाव में NDA की परफेक्ट रणनीति की ओर इशारा करता है.
सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ भगवा पार्टी ने 16 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया. पिछली बार पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए केवल 101 सीटें मिली हैं, यानी नौ सीटों की कमी हुई है इसलिए कुछ त्याग अवश्य होने थे.
बीजेपी की बिहार चुनाव की पहली सूची
जातीय संतुलन
बीजेपी ने अपनी पहली 71 उम्मीदवारों की सूची में कुल 11 उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से, 20 को OBC से और 9 महिलाओं को मैदान में उतारा है. भगवा पार्टी ने अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों को 5 सीटें, अनुसूचित जनजाति (ST) को 1 सीट और सामान्य वर्ग को 34 सीटें आवंटित की हैं.
यह किसी से छिपा नहीं है कि सामान्य वर्ग बीजेपी के लिए एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है, और पार्टी ने बिहार की लड़ाई में संतुलन दिखाने के लिए अन्य वर्गों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है.
विभिन्न जातियों में, पार्टी ने विशेष ध्यान देते हुए 15 टिकट राजपूतों को, 11 भूमिहारों को, 7 ब्राह्मणों को और 15 कायस्थों को आवंटित किए हैं.
कुल मिलाकर पार्टी ने 13 महिलाओं को मैदान में उतारा है – पहली सूची में 9, जबकि दूसरी और तीसरी सूची में दो-दो महिलाएं शामिल हैं.
पुराने चेहरे बनाम नए चेहरे – बीजेपी ने क्या किया?
जैसा कि अक्सर होता है, कुछ चेहरे फिर से चुनाव लड़ते हैं, जबकि कुछ को विदाई लेनी पड़ती है. बीजेपी ने अपने दोनों उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को पटना साहिब से टिकट नहीं दिया. उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है.
बीजेपी ने जिन अन्य मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया है, उनमें मोतीलाल प्रसाद (रीगा), रामप्रीत पासवान (राजनगर), जय प्रकाश यादव (नरपतगंज), राम सुरत कुमार (औराई), निक्की हेम्ब्रम (कटोरिया), अरुण सिन्हा (कुम्हरार), अमरेंद्र प्रताप (आरा), प्रणव कुमार (मुंगेर) और स्वर्णा सिंह (गौरा बौराम) शामिल हैं. हालांकि, अधिकांश उम्मीदवार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं.
बीजेपी की दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें 9 नए चेहरे हैं, जिनमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं. दो मौजूदा विधायक – हायाघाट के रामचंद्र प्रसाद और रोसरा के बीरेन्द्र कुमार – फिर से चुनाव लड़ेंगे.
जेडीयू की पहली सूची में कोई मुस्लिम नहीं
JD(U) ने भी 101 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें पहली सूची में 57 और दूसरी सूची में 44 उम्मीदवार शामिल हैं. एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुस्लिम समुदाय, जो जेडीयू का एक अहम वोट बैंक माना जाता है, का पहली सूची में कोई नाम शामिल नहीं है. इसके बजाय कुर्मी और कुशवाहा समूहों (OBCs) और EBCs को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये वह वर्ग है जिसे कुमार और JD(U) के प्रति वफादार माना जाता है.
पिछले चुनावों में, 2020 में JD(U) ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, और उससे पहले 2010 में भी सूची में 11 मुस्लिम चेहरे थे. अब यह संख्या घटकर केवल चार रह गई है. ये सभी चार उम्मीदवार दूसरी सूची में शामिल हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव लड़ेंगे.
जेडीयू के उम्मीदवारों में शामिल हैं – जामा खान (चैनपुर), सबा ज़फर (अमौर), मंज़र आलम (जोकीहाट) और शगुप्ता अज़ीम (अररिया).
रिपोर्टों के अनुसार, पिछली बार किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत न होने के कारण इस बार संख्या कम कर दी गई है. सूची में आरक्षित सीटों के लिए अनुसूचित जाति (SC) के 12 उम्मीदवार भी शामिल किए गए हैं.
बिहार में जेडीयू की जातीय गणित बैठाने की कोशिश
मुस्लिम-यादव (MY) फार्मूला आरजेडी (RJD) के लिए लंबे समय से एक मजबूत आधार रहा है, जिसे इस बार JD(U) तोड़ने की कोशिश कर रही है. दूसरी महत्वपूर्ण जाति कुर्मी है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबंध है.
इसके अलावा, पार्टी ने पिछड़े वर्गों (Backward Classes) के 37 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, EBC और सामान्य वर्ग (General Category) को 22-22 सीटें आवंटित की हैं. अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 15 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है.
इसके अलावा, पहली सूची में 4 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी सूची में 13 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.
