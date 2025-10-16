बिहार विधानसभा चुनाव 2025: उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी, पिछड़ा वर्ग मुख्य आधार, नीतीश गुट में मुस्लिम सिर्फ 4

जेडीयू की पहली सूची में कोई मुस्लिम नहीं

JD(U) ने भी 101 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें पहली सूची में 57 और दूसरी सूची में 44 उम्मीदवार शामिल हैं. एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुस्लिम समुदाय, जो जेडीयू का एक अहम वोट बैंक माना जाता है, का पहली सूची में कोई नाम शामिल नहीं है. इसके बजाय कुर्मी और कुशवाहा समूहों (OBCs) और EBCs को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये वह वर्ग है जिसे कुमार और JD(U) के प्रति वफादार माना जाता है.

पिछले चुनावों में, 2020 में JD(U) ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, और उससे पहले 2010 में भी सूची में 11 मुस्लिम चेहरे थे. अब यह संख्या घटकर केवल चार रह गई है. ये सभी चार उम्मीदवार दूसरी सूची में शामिल हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव लड़ेंगे.

जेडीयू के उम्मीदवारों में शामिल हैं – जामा खान (चैनपुर), सबा ज़फर (अमौर), मंज़र आलम (जोकीहाट) और शगुप्ता अज़ीम (अररिया).

रिपोर्टों के अनुसार, पिछली बार किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत न होने के कारण इस बार संख्या कम कर दी गई है. सूची में आरक्षित सीटों के लिए अनुसूचित जाति (SC) के 12 उम्मीदवार भी शामिल किए गए हैं.

बिहार में जेडीयू की जातीय गणित बैठाने की कोशिश

मुस्लिम-यादव (MY) फार्मूला आरजेडी (RJD) के लिए लंबे समय से एक मजबूत आधार रहा है, जिसे इस बार JD(U) तोड़ने की कोशिश कर रही है. दूसरी महत्वपूर्ण जाति कुर्मी है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबंध है.

इसके अलावा, पार्टी ने पिछड़े वर्गों (Backward Classes) के 37 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, EBC और सामान्य वर्ग (General Category) को 22-22 सीटें आवंटित की हैं. अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 15 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है.

इसके अलावा, पहली सूची में 4 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी सूची में 13 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.