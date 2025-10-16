विराट कोहली की रहस्यमयी पोस्ट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले फैंस में उनकी ODI टीम वापसी को लेकर चिंता बढ़ाई.

Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ वन डे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट डाली है. यह पोस्ट पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहला मैच होने से तीन दिन पहले आई है. टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली कि इस पोस्ट ने उनके अंतराष्ट्रीय भविष्य को लेकर नई अफवाहों को जन्म दे दिया है.

Also Read: सुनील मित्तल का रियल एस्टेट साम्राज्य ‘बिलियनेयर्स रो’ से 5000 करोड़ के निवेश तक

Advertisment

कोहली ने गुरुवार सुबह X पर लिखा, “आप सच में तब ही असफल होते हैं जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं.” यह पोस्ट अब वायरल हो गया है और सिर्फ 25 मिनट में इसे 1,78,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

कोहली ने आखिरी बार भारत की टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था, जो संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी. ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाने के बाद, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी अहम भूमिका निभाई और इस टूर्नामेंट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने.

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

कोहली के फैंस ने इस पोस्ट का मतलब समझने की कोशिश की. कई फैंस ने सोचा कि यह पोस्ट उनके ODI मैचों के प्रति उनके समर्पण को दिखा रही थी. लेकिन कुछ घंटे बाद पता चला कि यह पोस्ट वास्तव में पूर्व भारतीय कप्तान द्वारा एंडोर्स किए गए एक ब्रांड के विज्ञापन का टीज़र था.

Also Read: Zoho Mail या Gmail: कौन सी ईमेल सेवा है आपके लिए सही?

ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान खराब प्रदर्शन के बाद, कोहली ने मई में, IPL 2025 सीजन के बीच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का बड़ा ऐलान किया. IPL 2025 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ, उन्होंने अपने करियर में पहली बार ट्रॉफी भी जीती. कोहली ने तब सोशल मीडिया पर लिखा था, “सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत खास है. लंबे समय तक मेहनत करना, दिन भर खेलना, और वो छोटे-छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन हमेशा याद रहते हैं. जब मैं इस फॉर्मेट से दूर हो रहा हूँ, यह आसान नहीं लग रहा लेकिन सही लग रहा है. मैंने इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी, और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कुछ दिया.”

Also Read: EPFO ने नए नियमों पर दी सफाई, नौकरी छूटने पर फौरन निकाल सकेंगे 75% रकम, 12 महीने तक लॉक रहेंगे 25% पैसे

गंभीर की कोहली और रोहित पर राय

टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की जीत के बाद, टीम इंडिया (team India) के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कोहली और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की वापसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अभी 2027 के ODI वर्ल्ड कप के बारे में सोचना सही नहीं है, और उनकी यही इच्छा है कि ये दोनों सीनियर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अच्छा खेलें.

Also Read: HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर दिग्‍गज ब्रोकरेज हुए लट्टू, इस म्‍यूचुअल फंड स्‍टॉक क्‍यों आने वाली है तेजी

गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बहुत अच्छे और अनुभवी खिलाड़ी हैं. 2027 वर्ल्ड कप अभी दो साल से ज्यादा दूर है, इसलिए टीम को अभी वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए. उनका मानना है कि कोहली और रोहित की वापसी टीम के लिए फायदेमंद होगी. गंभीर ने उम्मीद जताई कि उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा सफल रहेगा और टीम वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express



