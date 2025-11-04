scorecardresearch
PPF Secret : जीरो रिस्क के साथ लाइफ टाइम इनकम, आपको पता है पीपीएफ का ये राज

Written bySushil Tripathi

Earn Monthly Pension From PPF : एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि PPF को लाइफटाइम मंथली इनकम प्लान, यानी पेंशन प्लान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो भी बिना मार्केट रिस्क या प्राइवेट पेंशन प्लान पर निर्भर हुए.

Sushil Tripathi
Monthly Income From PPF : अगर बिना निवेश के स्कीम को 5 साल एक्सटेंड करते हैं तो क्लसेजिंग बैलेंस पर ब्याज मिलता रहता है. Photograph: (AI Image)

Turn Your PPF Into Monthly Income : पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) सिर्फ एक सेविंग्स स्कीम नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के लिए निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प है, जिसके जरिए लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. यह करोड़ों भारतीयों के लिए दौलत बढ़ाने वाला सीक्रेट प्लान है. भारत सरकार की गारंटी वाला PPF जीरो रिस्क, टैक्स फ्री और पक्के रिटर्न देता है. इसी वजह से इसे देश की सबसे सुरक्षित लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है.

लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि PPF को आप लाइफटाइम मंथली इनकम प्लान, यानी पेंशन प्लान (Pension) के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो भी बिना किसी मार्केट रिस्क या प्राइवेट पेंशन प्लान पर निर्भर हुए. इस गाइड में हम आपको वह स्मार्ट PPF स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे आपकी रेगुलर सेविंग्स से हर महीने फिक्स इनकम मिल सकती है.

साथ ही यह भी समझेंगे कि अगर आप 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 12,500 रुपये महीने PPF में जमा करते हैं तो भविष्य में आपको हर महीने कितनी इनकम मिल सकती है. अगर आप एक सुरक्षित, सरकारी गारंटी वाला तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे रिटायरमेंट में गारंटीड मंथली इनकम मिले, तो यह PPF फॉर्मूला आपके लिए सबसे सही हथियार है.

मैच्योरिटी के बाद कैसे होगी मंथली इनकम

पीपीएफ (PPF) में अगर मंथली इनकम प्लान के बारे में समझना है तो इसके लिए इस स्कीम में मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड रूल को समझना होगा. पीपीएफ के नियम के अनुसार 15 साल की मैच्योरिटी के बाद इसे 5 साल और 5 साल करके कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं. 

वहीं अगर बिना निवेश के स्कीम को 5 साल एक्सटेंड करते हैं तो क्लसेजिंग बैलेंस पर ब्याज मिलता रहता है. अभी ब्याज 7.1 फीसदी सालाना है. वहीं हर साल एक बार आप पूरी रकम का कितना फीसदी भी निकाल सकते हैं. यह 100 फीसदी तक हो सकता है.

PPF Calculator : 5,000 रुपये मंथली निवेश 

पीपीएफ में मंथली निवेश : 5,000 रुपये 
ब्याज दर : 7.1% सालाना
15 साल में कुल जमा : 9,00,000 रुपये
15 साल बाद कुल फंड : 16,27,284 रुपये

एक्‍सटेंड पीरियड में हर साल ब्‍याज : 16,27,284 रुपये 
मंथली ब्‍याज : 9,628 रुपये 

PPF Calculator : 10,000 रुपये मंथली निवेश

पीपीएफ में मंथली निवेश : 10,000 रुपये
ब्याज दर : 7.1% सालाना
15 साल में कुल जमा : 18,00,000 रुपये
15 साल बाद कुल फंड : 32,54,567 रुपये

एक्‍सटेंड पीरियड में हर साल ब्‍याज : 2,31,074 रुपये
मंथली ब्‍याज : 19,256 रुपये

PPF Calculator : 12,500 रुपये मंथली निवेश

पीपीएफ में मंथली निवेश : 12,500 रुपये
ब्याज दर : 7.1% सालाना
15 साल में कुल जमा : 22,50,000 रुपये
15 साल बाद कुल फंड : 40,68,209 रुपये

एक्‍सटेंड पीरियड में हर साल ब्‍याज : 2,88,842 रुपये
मंथली ब्‍याज : 24,070 रुपये

कैसे खुलेगा PPF अकाउंट?

कोई भी भारतीय नागरिक पोस्‍ट ऑफिस (Post Office Small savings) में यह अकाउंट अपने या अपने बच्चे के नाम पर खोल सकता है. इसके लिए जरूरी डॉक्युमेंट ये हैं.

किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने वाले केवाईसी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि.
पैन कार्ड
एड्रेस प्रूफ
नॉमिनी की घोषणा के लिए फॉर्म
पासपोर्ट साइज फोटो

(source : india post, clear tax)

