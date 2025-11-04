बिल गेट्स की पसंदीदा किताब 1969 की वह क्लासिक जिसे वॉरेन बफेट भी मानते हैं सर्वश्रेष्ठ!

बिल गेट्स (Bill Gates) अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और निरंतर जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध हैं. यही गुण उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ( Microsoft) जैसी विश्व-प्रसिद्ध टेक कंपनी बनाने में मददगार साबित हुए. गेट्स हमेशा से नई चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वे खुद स्वीकार करते हैं कि एक सलाह ने उनके व्यापार और नेतृत्व के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया और वह सलाह उन्हें वॉरेन बफेट (Warren Buffett) से मिली.

साल 1991 में जब बिल गेट्स पहली बार वॉरेन बफेट से मिले तो उन्होंने सोचा था कि उनकी बातचीत तकनीक, निवेश या व्यापारिक रणनीतियों पर केंद्रित होगी. आखिरकार, दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों के दिग्गज थे एक टेक्नोलॉजी में और दूसरा निवेश की दुनिया में.

Advertisment

लेकिन गेट्स की उम्मीदों के विपरीत, बफेट ने उन्हें किसी जटिल रणनीति या निवेश योजना के बारे में नहीं बताया. इसके बजाय उन्होंने उन्हें एक साधारण, लेकिन जीवन बदल देने वाली सलाह दी- एक पुरानी व्यवसायिक किताब पढ़ने की. बफेट ने कहा कि यह किताब आधुनिक बिज़नेस गाइड्स की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक और गहरी समझ प्रदान करती है. यही सुझाव गेट्स के सोचने का तरीका बदलने वाला साबित हुआ.

Also Read: Flipkart Big Bachat Days sale November 2025: Apple iPhone 16 को Flipkart के Big Bachat Days Sale में ₹58,000 या उससे कम में कैसे खरीदें?

वह पल जिसने बदल दी बिल गेट्स की सोच और शुरू की एक अनोखी दोस्ती

वह पल न केवल बिल गेट्स के व्यापार को देखने के नजरिए को बदलने वाला था, बल्कि दो अरबपतियों- बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के बीच एक आजीवन दोस्ती और मार्गदर्शन के रिश्ते की शुरुआत भी बना. गेट्स अक्सर कहते हैं कि बफेट से मिली सीखों ने उनके जीवन और नेतृत्व के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया है. बफेट ने उन्हें धैर्य, लोगों को समझने की क्षमता और दीर्घकालिक सोच का महत्व सिखाया.

इन सिद्धांतों ने गेट्स के सफलता, निर्णय लेने और प्रबंधन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया. आज भी गेट्स मानते हैं कि बफेट से मिली ये शिक्षाएं किसी भी आधुनिक बिज़नेस थ्योरी से कहीं अधिक मूल्यवान हैं क्योंकि वे जीवन, अनुभव और मानवीय समझ पर आधारित हैं.

Also Read: Bank Holiday on November 5: बुधवार को बैंक बंद रहेंगा या खुलेंगे? इस महीने छुट्टियों की लिस्ट चेक करें