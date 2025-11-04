बिल गेट्स की पसंदीदा किताब 1969 की वह क्लासिक जिसे वॉरेन बफेट भी मानते हैं सर्वश्रेष्ठ!

बिल गेट्स (Bill Gates) अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और निरंतर जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध हैं. यही गुण उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ( Microsoft) जैसी विश्व-प्रसिद्ध टेक कंपनी बनाने में मददगार साबित हुए. गेट्स हमेशा से नई चीज़ें सीखने और समझने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वे खुद स्वीकार करते हैं कि एक सलाह ने उनके व्यापार और नेतृत्व के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया और वह सलाह उन्हें वॉरेन बफेट (Warren Buffett) से मिली.
साल 1991 में जब बिल गेट्स पहली बार वॉरेन बफेट से मिले तो उन्होंने सोचा था कि उनकी बातचीत तकनीक, निवेश या व्यापारिक रणनीतियों पर केंद्रित होगी. आखिरकार, दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों के दिग्गज थे एक टेक्नोलॉजी में और दूसरा निवेश की दुनिया में.
लेकिन गेट्स की उम्मीदों के विपरीत, बफेट ने उन्हें किसी जटिल रणनीति या निवेश योजना के बारे में नहीं बताया. इसके बजाय उन्होंने उन्हें एक साधारण, लेकिन जीवन बदल देने वाली सलाह दी- एक पुरानी व्यवसायिक किताब पढ़ने की. बफेट ने कहा कि यह किताब आधुनिक बिज़नेस गाइड्स की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक और गहरी समझ प्रदान करती है. यही सुझाव गेट्स के सोचने का तरीका बदलने वाला साबित हुआ.
वह पल जिसने बदल दी बिल गेट्स की सोच और शुरू की एक अनोखी दोस्ती
वह पल न केवल बिल गेट्स के व्यापार को देखने के नजरिए को बदलने वाला था, बल्कि दो अरबपतियों- बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के बीच एक आजीवन दोस्ती और मार्गदर्शन के रिश्ते की शुरुआत भी बना. गेट्स अक्सर कहते हैं कि बफेट से मिली सीखों ने उनके जीवन और नेतृत्व के हर पहलू को गहराई से प्रभावित किया है. बफेट ने उन्हें धैर्य, लोगों को समझने की क्षमता और दीर्घकालिक सोच का महत्व सिखाया.
इन सिद्धांतों ने गेट्स के सफलता, निर्णय लेने और प्रबंधन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया. आज भी गेट्स मानते हैं कि बफेट से मिली ये शिक्षाएं किसी भी आधुनिक बिज़नेस थ्योरी से कहीं अधिक मूल्यवान हैं क्योंकि वे जीवन, अनुभव और मानवीय समझ पर आधारित हैं.
वह बातचीत जिसने सब कुछ शुरू किया
जब बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से पूछा कि उन्होंने अब तक की सबसे बेहतरीन बिज़नेस किताब कौन सी पढ़ी है, तो बफेट ने बिना एक पल रुके जवाब दिया- “बिज़नेस एडवेंचर्स” (Business Adventures) जिसे जॉन ब्रूक्स ने लिखा है. इतना ही नहीं, बफेट ने गेट्स को अपनी व्यक्तिगत प्रति (personal copy) भी डाक से भेज दी ताकि वे खुद इसे पढ़ सकें.
बिल गेट्स ने बाद में यह पूरी कहानी अपने ब्लॉग पर साझा की. उन्होंने लिखा, “1991 में जब मेरी वॉरेन बफेट से पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी पसंदीदा बिज़नेस किताब कौन-सी है. उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया- ‘इट्स बिज़नेस एडवेंचर्स, बाय जॉन ब्रूक्स.’ और फिर उन्होंने कहा, ‘मैं तुम्हें अपनी कॉपी भेज दूँगा.’”
गेट्स ने बताया कि बफेट ने सचमुच उन्हें अपनी व्यक्तिगत कॉपी भेजी थी और वह किताब उनके लिए बेहद खास साबित हुई. सालों बाद भी बिल गेट्स इस किताब को अब तक की सबसे बेहतरीन बिज़नेस किताब मानते हैं. उन्होंने लिखा, “जब वॉरेन ने मुझे यह किताब दी थी, तब से दो दशक से अधिक बीत चुके हैं और इसके पहली बार प्रकाशित होने के चार दशक बाद भी, ‘बिज़नेस एडवेंचर्स’ अब तक की सबसे अच्छी बिज़नेस किताब है जो मैंने कभी पढ़ी है.”
एक क्लासिक किताब, जिसकी सीख आज भी प्रासंगिक है
“बिज़नेस एडवेंचर्स” वर्ष 1969 में प्रकाशित हुई थी. यह किताब अमेरिका की प्रमुख कंपनियों से जुड़ी 12 वास्तविक कहानियों का संग्रह है. इन कहानियों में व्यापार की दुनिया के उतार-चढ़ाव, मानवीय गलतियाँ और निर्णयों के परिणामों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. किताब में फोर्ड की असफल कार “एडसेल”, ज़ेरॉक्स (Xerox) के राइज और अन्य बड़े कॉर्पोरेट क्षणों की कहानियाँ शामिल हैं जो यह दिखाती हैं कि किसी भी कंपनी की सफलता या असफलता केवल रणनीति या पूंजी पर नहीं बल्कि लोगों के फैसलों, दृष्टिकोण और मूल्यों पर निर्भर करती है.
बिल गेट्स कहते हैं कि भले ही “बिज़नेस एडवेंचर्स” एक पुरानी किताब है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. उनके शब्दों में, “व्यापार की बारीकियाँ बदल गई हैं, लेकिन उसके मूल सिद्धांत अब भी वही हैं.” बिल गेट्स ने “बिज़नेस एडवेंचर्स” की तुलना एक और मशहूर किताब से की बेंजामिन ग्राहम की है. यह किताब है “द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर”. यह वही किताब है जिसे वॉरेन बफेट अब तक की सबसे बेहतरीन निवेश (investing) किताब मानते हैं.
क्यों वॉरेन बफेट और बिल गेट्स अब भी पढ़ने में विश्वास रखते हैं
वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों ही आजीवन सीखने और पढ़ने के लिए जाने जाते हैं. बफेट अपने दिन का ज्यादातर समय पढ़ने और नई चीज़ें सीखने में बिताते हैं, जबकि गेट्स अक्सर अपने ब्लॉग पर अपनी पसंदीदा किताबों की सूची साझा करते हैं जिससे दुनिया भर के लाखों लोग प्रेरित होते हैं.
गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें अपने 'यंगर सेल्फ' को कोई सलाह देनी हो तो वे कहेंगे, “सिर्फ तर्क (logic) और IQ पर ध्यान मत दो, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस (emotional intelligence) और लोगों को समझने की कला पर भी काम करो.” उनका मानना है कि “बिज़नेस एडवेंचर्स” की कहानियों ने उन्हें यह सिखाया कि सफल व्यवसाय चलाने की कुंजी केवल दिमाग नहीं बल्कि लोगों को समझने की क्षमता भी है.
आज भी, जब दुनिया नई तकनीक और तेज़ी से बदलते ट्रेंड्स से भरी हुई है, तब भी गेट्स और बफेट का क्लासिक किताबों के प्रति प्रेम यह साबित करता है कि अच्छा बिज़नेस सिर्फ नंबरों या मुनाफे के बारे में नहीं होता. एक अच्छा बिज़नेस चलाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं,सीखने की चाह और दूसरों को समझने की समझ सबसे ज़रूरी होती है.
