“शानदार विचार, लेकिन…” चिदंबरम ने बेंगलुरु सुधार के लिए किरण मजूमदार-शॉ के प्रस्ताव पर दिया जवाब

पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “मैंने दिलचस्पी के साथ देखा कि श्रीमती किरण मजुमदार-शॉ ने बेंगलुरु की कुछ सड़कों के विकास के लिए फंड देने की पेशकश की है. शानदार पेशकश! बधाई!"

उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक कार्यों में मुख्य समस्या पैसे की कमी नहीं बल्कि क्रियान्वयन (execution) है. “हमारे सार्वजनिक कार्यों की समस्या सार्वजनिक पैसे की कमी नहीं है; समस्या तो इन कार्यों के सही तरीके से लागू करने में है.”

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक गवर्नेंस मॉडल का प्रस्ताव रखा.

“सरकार शॉ के विचार में बदलाव कर सकती है: ठेकेदार चुनने के लिए सार्वजनिक पैसा, टेंडर आदि प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. चयन के बाद, ठेकेदार को शॉ जैसी इच्छुक कंपनी या उद्योगपति की निगरानी में रखा जाएगा.”

चिदंबरम ने कहा कि ठेकेदार सार्वजनिक कार्य को पूरा करेगा, और निगरानी करने वाली कंपनी या उद्योगपति, इस मामले में मजूमदार-शॉ, कार्य की गुणवत्ता और उसके समय पर पूरा होने की जिम्मेदारी लेंगे.

उन्होंने सुझाव दिया, “ठेकेदार सार्वजनिक कार्य (जैसे सड़क) पूरा करेगा. हालांकि, निगरानी करने वाली कंपनी या उद्योगपति कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने के लिए जिम्मेदार होंगे.” उन्होंने आगे कहा, “कोई भी जुर्माना या लागत अधिक होने की जिम्मेदारी निगरानी करने वाली कंपनी या उद्योगपति की होगी.”