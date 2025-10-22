चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गए, सबको हँसाने वाले असरानी

वरिष्ठ अभिनेता गोवर्धन असरानी का कल मुंबई में निधन हो गया. वो एक ऐसे कलाकार थे जो सिर्फ अपनी एक नजर से आपको हँसा सकते थे. अपने 50 साल से ज्यादा के करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किय. उन्होंने फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि अपनी कला से वे भारतीय सिनेमा में कॉमेडी का चेहरा बन गए.

असरानी की बॉलीवुड यात्रा

असरानी की बॉलीवुड (Bollywood) यात्रा आसान नहीं थी. उन्होंने छोटे-छोटे रोल्स से शुरुआत की और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया. लेकिन उनके भावपूर्ण अभिनय और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने सभी का दिल और ध्यान जीत लिया. चाहे कॉमेडी हो, ड्रामा हो या गंभीर रोल्स, वह सब कुछ बखूबी निभा सकते थे.

Advertisment

यहां हम उनकी दस सबसे यादगार फिल्मों (films) की सूची दे रहे हैं, जो दिखाती हैं कि असरानी की हँसी का प्रभाव हमेशा जीवित रहेगा.

Also Read: Bihar Election: जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का मिलेगा दर्जा, 30 हजार महीना होगी सैलरी, तेजस्वी का ऐलान

असरानी के सबसे यादगार रोल्स जो हम कभी नहीं भूलेंगे

शोले (1975): इस फिल्म को कौन नहीं जानता! असरानी ने फिल्म में प्रसिद्ध जेलर का किरदार निभाया था. भले ही यह रोल छोटा था लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने इसे लेजेंड्री बना दिया था. उनका डायलॉग, “हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं,” आज भी लोगों द्वारा दोहराया जाता है. उन्होंने बॉसी लिटिल जेलर वाले रोल को बेहद मजेदार बना कर इस साइड रोल को क्लासिक बना दिया.

चुपके चुपके (1975): यह एक कॉमेडी फिल्म थी जो गलत पहचान (mistaken identity) पर आधारित कहानी थी, और इसे ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था. असरानी की होशियार और चतुर भूमिका ने कहानी को और भी मजेदार बना दिया था. फिल्म में उनके स्मार्ट डायलॉग्स और नैचुरल रिएक्शंस आज भी लोगों को हँसा देते हैं.

Also Read: मुद्रास्फीति कैलकुलेटर: अंदाजा लगाएँ, 2050 में ₹1 करोड़ से आप कितना सोना खरीद पाएंगे?

अमर अकबर एंथनी (1977): यह एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें सितारों की भरमार थी, लेकिन असरानी ने फिल्म में अपनी अलग पहचान बनाई. उनका मजेदार सहायक रोल फिल्म में और भी ऊर्जा भर देता था.

नमक हराम (1973): अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की इस फिल्म में असरानी अपने मजेदार एक्सप्रेशन्स, अनोखी बॉडी लैंग्वेज और चतुर डायलॉग्स के लिए जाने जाते थे जो कई बार शो चुरा लेते थे.

तक़दीरवाला (1995): 90 के दशक की यह क्लासिक कॉमेडी फिल्म थी! असरानी और कादर खान ने साथ मिलकर फिल्म में अभिनय का जादू बिखेरा था. उनकी मजेदार बातों का आदान-प्रदान पूरी फैंटेसी-एक्शन कहानी में दर्शकों को हँसाता रहा.

Also Read: DCB Bank, HDFC Bank से PNB तक, मोतीलाल ओसवाल ने निवेश के लिए चुने टॉप 5 बैंकिंग स्टॉक