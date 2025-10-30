scorecardresearch
दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, विवेक विहार में AQI 415; घनी धुंध से प्रदूषण बढ़ा

Written bySakshi Kuchroo

दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुँच गई है. कई इलाकों में AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज हुआ. धीमी हवाएं और घनी धुंध से प्रदूषण फैल नहीं पा रहा. न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है और शाम को हल्की धुंध लौटने की संभावना है.

Sakshi Kuchroo
दिल्ली AQI: वायु गुणवत्ता बिगड़ने के बाद गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की परत छाने से लोग धुंध के बीच सफर करते नजर आए. Photograph: (PTI)

दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण ने हालात बिगाड़ दिए हैं. दिवाली से पहले ही राजधानी घने धुंध और धुएं की चादर में लिपटी नजर आई. गुरुवार सुबह शहर में दृश्यता काफी कम हो गई और हवा में जहरीले कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बुधवार के 279 से बढ़कर गुरुवार को 357 हो गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं की कमी और स्थिर मौसम के कारण प्रदूषक हवा में फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.

प्रदूषण (pollution) में बढ़ोतरी के चलते दिल्ली में दृश्यता भी घट गई है और सुबह-शाम की धुंध ने सड़कों पर सफर को और मुश्किल बना दिया है. अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है.

धुंध ने दिल्ली की हवा को और जहरीला बनाया

दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, शहर का वेंटिलेशन इंडेक्स- जो यह बताता है कि हवा प्रदूषकों को कितनी अच्छी तरह फैला सकती है- आदर्श स्तर 6,000 m²/s से नीचे बना हुआ है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 किमी प्रति घंटा से कम रफ्तार वाली धीमी हवाओं और धुंध के कारण प्रदूषक जमीन के पास ही फंसे हुए हैं. इसका असर यह हुआ है कि आसमान पर धुंध और धुएं की परत छा गई है, जिससे दृश्यता घट गई और हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है.

सुबह की धुंध ने बढ़ाई दिल्लीवालों की मुश्किलें

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार,सुबह 7:30 बजे पालम में दृश्यता 1,000 मीटर और सफदरजंग में 800 मीटर दर्ज की गई. दोनों जगहों पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, जिससे धुंध और गहरी हो गई. दिल्ली के कई इलाकों जैसे कर्तव्य पथ, आनंद विहार, बुराड़ी और अक्षरधाम में सुबह घनी धुंध छाई रही. इस वजह से लोगों को रास्ते साफ नहीं दिखे और आवागमन में परेशानी हुई.

दिल्ली के कई इलाकों में हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँची

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, विवेक विहार और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर (Severe)’ स्तर पर पहुँच गई है, जहाँ AQI क्रमशः 415 और 408 दर्ज किया गया. पूरी दिल्ली में 33 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा की गुणवत्ता को ‘बहुत खराब (Very Poor)’ श्रेणी में दर्ज किया, जहाँ AQI 300 से ऊपर रहा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अगर 0 से 50 के बीच हो तो उसे “अच्छा”, 51 से 100 “संतोषजनक”, 101 से 200 “सामान्य”, 201 से 300 “खराब”, 301 से 400 “बहुत खराब” और 401 से 500 के बीच होने पर “गंभीर” श्रेणी में माना जाता है.

 इस बीच गुरुवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20.1°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है. सुबह 8:30 बजे आर्द्रता (Humidity) 90% रही. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अधिकतम तापमान लगभग 30°C तक रह सकता है और शाम के समय हल्की धुंध फिर से देखने को मिल सकती है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

