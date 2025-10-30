दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, विवेक विहार में AQI 415; घनी धुंध से प्रदूषण बढ़ा

दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण ने हालात बिगाड़ दिए हैं. दिवाली से पहले ही राजधानी घने धुंध और धुएं की चादर में लिपटी नजर आई. गुरुवार सुबह शहर में दृश्यता काफी कम हो गई और हवा में जहरीले कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बुधवार के 279 से बढ़कर गुरुवार को 357 हो गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं की कमी और स्थिर मौसम के कारण प्रदूषक हवा में फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.

प्रदूषण (pollution) में बढ़ोतरी के चलते दिल्ली में दृश्यता भी घट गई है और सुबह-शाम की धुंध ने सड़कों पर सफर को और मुश्किल बना दिया है. अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है.

धुंध ने दिल्ली की हवा को और जहरीला बनाया

दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, शहर का वेंटिलेशन इंडेक्स- जो यह बताता है कि हवा प्रदूषकों को कितनी अच्छी तरह फैला सकती है- आदर्श स्तर 6,000 m²/s से नीचे बना हुआ है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 किमी प्रति घंटा से कम रफ्तार वाली धीमी हवाओं और धुंध के कारण प्रदूषक जमीन के पास ही फंसे हुए हैं. इसका असर यह हुआ है कि आसमान पर धुंध और धुएं की परत छा गई है, जिससे दृश्यता घट गई और हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है.

सुबह की धुंध ने बढ़ाई दिल्लीवालों की मुश्किलें

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार,सुबह 7:30 बजे पालम में दृश्यता 1,000 मीटर और सफदरजंग में 800 मीटर दर्ज की गई. दोनों जगहों पर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, जिससे धुंध और गहरी हो गई. दिल्ली के कई इलाकों जैसे कर्तव्य पथ, आनंद विहार, बुराड़ी और अक्षरधाम में सुबह घनी धुंध छाई रही. इस वजह से लोगों को रास्ते साफ नहीं दिखे और आवागमन में परेशानी हुई.

