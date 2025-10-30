अरशद वारसी ने बताई वो फिल्म जिसे करने का है अफसोस, जिसमें ‘अक्षय कुमार मरने को तैयार नहीं थे’

जॉली एलएलबी के अभिनेता अरशद वारसी समीक्षकों द्वारा सराही गई कई फिल्मों (films) में नजर आ चुके हैं. ‘मुन्ना भाई’ फ्रेंचाइज़ी में अपने मशहूर किरदार ‘सर्किट’ के लिए जाने जाने वाले वारसी में अपने दर्शकों को हर तरह की भावनाएं महसूस कराने की एक सहज क्षमता है.

पॉडकास्टर राज शमानी के साथ एक खुली बातचीत में अरशद वारसी ने कई विषयों पर बात की. उन्होंने अपनी लोकप्रियता, अपनी पत्नी मारिया से मुलाकात की कहानी, और आर्यन खान की फिल्म ‘Ba*ds of Bollywood’** के लिए उनके निर्देशन की सराहना तक की. पछतावे के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें राजकुमार कोहली की फिल्म ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ (2002) में काम करने का अफसोस है.

‘जानी दुश्मन’ ने अपने थिएट्रिकल रन के दौरान दुनिया भर में सिर्फ 14 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया था. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल और कई बड़े सितारों से सजी इस फिल्म में अरशद वारसी ने एक पिता समान निर्देशक के प्रति सम्मान के कारण काम करने के लिए हामी भरी थी.

“मुझे पैसों की ज़रूरत थी” – अरशद वारसी ने बताई ‘जानी दुश्मन’ करने की वजह

अरशद वारसी ने हमेशा अपनी सादगी और ईमानदारी से दर्शकों का दिल जीता है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक दिलचस्प कहानी साझा की. यह उस समय की बात है जब निर्देशक राजकुमार कोहली ने उन्हें‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ (2002) के लिए ऑफर दिया था.

वारसी ने खुलासा किया कि उन्होंने यह फिल्म सम्मान और ज़रूरत दोनों कारणों से की थी. उन्होंने कहा, “मुझे पैसों की ज़रूरत थी. मारिया और मैं अपना घर बना रहे थे हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने फिल्म के लिए हाँ कह दी.” यह वो दौर था जब अरशद अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे. इंडस्ट्री में राजकुमार कोहली को एक अनुभवी और पिता समान निर्देशक माना जाता था. इसीलिए अरशद ने उनके प्रति आदर रखते हुए फिल्म करने का फैसला लिया.

“मेरे घर की छत और बाथरूम ‘जानी दुश्मन’ की देन हैं” –अरशद वारसी का मज़ेदार खुलासा

बातचीत के दौरान अरशद वारसी ने मज़ाकिया अंदाज़ में बताया कि ‘जानी दुश्मन’ ने उनके घर में सचमुच कुछ जोड़ दिया था. उन्होंने हंसते हुए कहा, “मेरे घर की छत? उसके लिए ‘जानी दुश्मन’ का धन्यवाद. वहाँ एक बाथरूम है? उसके लिए भी ‘जानी दुश्मन’ का धन्यवाद.”

वारसी ने साफ़ कहा कि यह फिल्म उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए की थी. हालांकि, उन्होंने निर्देशक राजकुमार कोहली की जमकर तारीफ़ भी की. उन्होंने बताया कि कोहली एक ऐसे फिल्ममेकर थे जो अपने कलाकारों को समय पर भुगतान करते थे और उन्हें काम और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखने का मौका देते थे.

वारसी का यह बयान न केवल उनके विनम्र स्वभाव को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हर अभिनेता के करियर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो भले ही कलात्मक रूप से खास न हों, लेकिन जीवन में व्यावहारिक बदलाव जरूर लाते हैं.

“सर, सबसे पहले मुझे मार दीजिए!”

‘जानी दुश्मन’ की शूटिंग के दौरान अरशद वारसी ने मज़ाक में निर्देशक से कहा, “सर, सबसे पहले मुझे मार दीजिए!” यह सुनकर पॉडकास्टर राज शमानी और अरशद दोनों हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. वारसी का यह मज़ाक उनके बेफिक्र और मस्तमौला अंदाज़ को बखूबी दिखाता है.

बातचीत के दौरान अरशद वारसी ने फिल्म ‘जानी दुश्मन’ में अपने सह-कलाकार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का ज़िक्र करते हुए कहा, “और दूसरी तरफ अक्षय था, जो मरने को तैयार ही नहीं था!” वारसी ने आगे मज़ाक में बताया कि अक्षय कुमार अक्सर निर्देशक राजकुमार कोहली के पास जाकर कहते थे, “सर, ये एक्टर नहीं आया, क्या मैं इसका रोल भी कर लूं?”

