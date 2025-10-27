तेजस्वी यादव: क्रिकेट नेट से बिहार की सियासत के पावर प्ले तक

9 नवंबर 1989 को जन्मे तेजस्वी यादव का जन्म उस समय हुआ था जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) बिहार के मुख्यमंत्री बनने से महज चार महीने दूर थे. तेजस्वी नौ भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. कई मायनों में, तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा बिहार की बदलती राजनीति को दिखाती है — जहां कभी परिवारवाद हावी था, अब वहां नई पीढ़ी सोशल मीडिया के जरिए रोजगार और अच्छे शासन की बात कर रही है.

तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा

करीब 15 साल पहले जब तेजस्वी यादव पहली बार आरजेडी कार्यालय से मीडिया के सामने आए थे, तो बहुत कम लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया. उस वक्त वे एक ऐसे नौजवान थे जो अभी अपना रास्ता तलाश रहे थे. क्रिकेट का सपना छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, तेजस्वी ने उस समय संजय यादव को अपने साथ जोड़ा, जो अब उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं. इसी दौरान उन्होंने परिवार की राजनीति को करीब से समझना शुरू किया.

उनकी औपचारिक राजनीतिक पारी की शुरुआत 2015 में हुई, जब उन्होंने वैशाली जिले की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार को हराया. सतीश को 68,503 वोट मिले, जबकि तेजस्वी ने22,733 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

उस जीत ने तेजस्वी यादव को सीधे नीतीश कुमार (NItish Kumar) की सरकार में उपमुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा दिया.

अपने 17 महीने के छोटे कार्यकाल में उन्होंने सड़क निर्माण मंत्री के रूप में अच्छा काम किया. एक युवा, आत्मविश्वासी और राजनीति में नए होने के बावजूद उन्होंने एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान बनाई. हालाँकि, 2017 में यह गठबंधन टूट गया, जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देते हुए अपना पाला बदल लिया.

विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी का उदय

2017 की राजनीतिक झटके के बाद, तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता की भूमिका में खुद को मजबूत किया. उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ कभी आक्रामक तो कभी संयमित अंदाज में मोर्चा खोला. उनका असली राजनीतिक ब्रेकथ्रू 2020 के विधानसभा चुनावों में आया, जब उन्होंने लगभग एनडीए सरकार को गिरा ही दिया था.

इस चुनाव में तेजस्वी ने रोजगार के मुद्दे को केंद्र में रखकर जोरदार प्रचार किया.

“10 लाख नौकरियों” का आरजेडी का नारा बिहार के बेरोजगार युवाओं के बीच खूब गूंजा और तेजस्वी को राज्य के सबसे मजबूत विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर दिया.

उपमुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल (2022–24)

अपने दूसरे कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री रहते हुए, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर रोजगार के वादे पूरे करने का दबाव बनाए रखा. इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने पाँच लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियाँ कीं जिसे एक तरह का राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना गया. इससे तेजस्वी की छवि सिर्फ वादे करने वाले नेता से बढ़कर काम करने वाले नेता की बन गई. नीतीश कुमार के हाल ही में फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद भी तेजस्वी ने अपना ध्यान रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही केंद्रित रखा है. उन्होंने बीजेपी के “जंगल राज” वाले आरोपों का जवाब अपराध के आँकड़ों और वर्तमान सरकार की नाकामियों को दिखाकर दिया है.

कई रिपोर्टों के मुताबिक, तेजस्वी यादव अच्छी तरह जानते हैं कि आगे की लड़ाई आसान नहीं है. उन्हें न सिर्फ मजबूत एनडीए तंत्र का सामना करना है, बल्कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत से जुड़ी जनता की शंका से भी जूझना है. फिर भी, 2020 का चुनाव और उस समय मिली जबरदस्त जनता की प्रतिक्रिया आज भी उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी हुई है.

आज तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी के बदलाव का प्रतीक हैं जहाँ पुरानी निष्ठाएँ और नई आकांक्षाएँ एक साथ दिखाई देती हैं. क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति के मैदान तक उन्होंने सीखा है कि सही समय, धैर्य और रणनीति ही खेल का रुख बदल सकती है. एक यूट्यूब शो “Unfiltered with Samdish” में दिए इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा था, “हमें 2025 के चुनाव में सत्ता पाने की कोई जल्दी नहीं है. विचारधारा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. क्रिकेट की तरह, राजनीति में भी धैर्य जरूरी है हर गेंद को मारने की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी गेंद को आने देना चाहिए, फिर सही समय पर शॉट खेलना चाहिए.”

तेजस्वी यादव की संपत्ति कितनी है?

चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे के मुताबिक, तेजस्वी यादव और उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब ₹8.98 करोड़ है, जिसमें लगभग ₹87 लाख के गहने शामिल हैं. उन्होंने अपने खिलाफ 18 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जिनमें से 4 मामले अपील के लिए लंबित हैं. तेजस्वी कक्षा 9 के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके पास कोई अपनी कोई कार नहीं है, लेकिन उनके पास एक मजबूत समर्थक वर्ग और बढ़ता राष्ट्रीय प्रभाव जरूर है.

उनकी पत्नी राजश्री (Rachel Iris Godinho) और उनकी दो बेटियाँ कात्यायनी आयरिश यादव और इराज लालू यादव आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं.

2024 में, चोट और थकान को नजरअंदाज करते हुए तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार का दौरा किया. पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने The Wire में लिखा कि तेजस्वी ने 57 दिनों में 251 रैलियाँ, 92 बैठकें और 160 इंटरव्यू किए.

उनका यह ऊर्जावान प्रचार अभियान नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी की “अनिवार्यता” की धारणा को काफी हद तक कमजोर करने में सफल रहा.

अब जब महागठबंधन ने उन्हें अपना चेहरा घोषित किया है, तो कहा जा सकता है कि तेजस्वी की अगली पारी उनकी सबसे निर्णायक पारी साबित हो सकती है.