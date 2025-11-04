वर्ल्ड कप जीत के बाद 'विमेन इन ब्लू' अब एंडोर्समेंट फीस में भी करने जा रही हैं बड़ी कमाई

महिला क्रिकेट के सुनहरे भविष्य की ओर

संतोष एन का मानना है कि तेजी से बढ़ती वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) और खिलाड़ियों को मिली बेहतर आर्थिक स्थिरता ने महिला क्रिकेटरों को अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने और अपनी कौशल को निखारने का मौका दिया है. इससे आने वाले समय में खेल का मैदान और भी बराबरी वाला होता दिखाई देगा. वे कहते हैं कि इन सभी बदलावों से न सिर्फ महिला क्रिकेट का भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि ये खिलाड़ी अब ब्रांड्स के लिए भरोसेमंद चेहरों के रूप में भी स्थापित होंगी.

वहीं, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर करण यादव का कहना है कि यह जीत सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगी — इसका असर दर्शकों की सोच और नजरिए पर भी पड़ेगा. उनके अनुसार, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स और स्मृति मंधाना जैसी स्टार खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू और भी मजबूत होगी, जबकि असली दिलचस्पी अब उभरती हुई नई प्रतिभाओं पर रहेगी, जो भविष्य में महिला क्रिकेट की अगली पहचान बनेंगी.

Also Read: Stocks to Watch : आज Titan, Airtel, Hero MotoCorp, Power Grid, SBI, Adani Enterprises समेत इन शेयरों में रहेगा एक्‍शन

महिला क्रिकेट का बढ़ता आकर्षण, दर्शकों और ब्रांड्स दोनों ने दिखाया भरोसा

शफाली वर्मा पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा और सीएटी (CEAT) जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़ी रही हैं, जबकि ऋचा घोष ने प्यूमा (Puma) और बूस्ट (Boost) के लिए विज्ञापन किए हैं. दीप्ति शर्मा भी पहले बूस्ट की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं.

रविवार रात का फाइनल मुकाबला इस बात का सबूत था कि अब महिला क्रिकेट भी दर्शकों का उतना ही ध्यान खींचती है जितना पुरुष क्रिकेट. जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर मैच के आखिरी पलों तक 300 मिलियन से ज्यादा दर्शकों ने खेल देखा, जबकि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दर्शकों की खचाखच भीड़ ने माहौल को और ऐतिहासिक बना दिया.

डब्ल्यूपीएल से पहले बढ़ी ब्रांड्स की दिलचस्पी, नई सितारों पर टिकी निगाहें

आगामी विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) से पहले ब्रांड्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

आईटीडब्ल्यू यूनिवर्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज के सीईओ शुभोदीप पाल का कहना है कि इस ऐतिहासिक विश्व कप जीत के बाद कई युवा खिलाड़ी, जैसे दीप्ति शर्मा और शफाली वर्मा, अब ब्रांड पार्टनरशिप चर्चाओं में शामिल की जा रही हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि डब्ल्यूपीएल शुरू होने से पहले कम से कम 3 से 4 बड़े ब्रांड्स इन खिलाड़ियों के साथ नए एंडोर्समेंट करार कर सकते हैं. पाल का मानना है कि इस जीत ने महिला क्रिकेट को एक नया मंच दिया है जहाँ खेल, व्यवसाय और लोकप्रियता तीनों का संगम देखने को मिलेगा.

शुभोदीप पाल का कहना है कि ब्रांड्स आम तौर पर अपने एंडोर्सर्स चुनने में समय लेते हैं ताकि वे अपने लिए सही चेहरा तय कर सकें. लेकिन इस ऐतिहासिक जीत ने इन युवा खिलाड़ियों को पहली बार सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है.पाल ने आगे कहा कि जो ब्रांड्स अगले साल होने वाले WPL से पहले तेजी से कदम उठाएंगे, उन्हें पहले पहल करने का फायदा (first mover’s advantage) मिलेगा. यानी जो कंपनियाँ अभी इन खिलाड़ियों के साथ जुड़ेंगी, वे आने वाले समय में महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा लाभ उठा सकेंगी.

Also Read: Top Tech Fund's Negative Returns : टेक फंड्स में 1 साल में डूबा पैसा ! इन 5 स्कीम ने कराया सबसे बड़ा नुकसान, अब क्या करें निवेशक?