निवेश-बचत

Nippon India Small Cap : 21% CAGR के साथ टॉप च्वॉइस, 15 साल के चार्ट पर नंबर 1 बनने के पीछे क्या है स्ट्रैटेजी

Nippon India Small Cap Fund Winning Strategy Decode : ये फंड ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों को चुनता है, जिनमें भविष्य के मिड कैप बनने की क्षमता होती है. इनमें तेज ग्रोथ की संभावना होती है और वैल्यूएशन भी कम होता है.

Written bySushil Tripathi

Sushil Tripathi
Decoding Nippon India Small Cap Success Story : निप्पॉन इंडिया स्‍मॉलकैप फंड 15 साल के रिटर्न चार्ट पर दूसरी सभी इक्विटी स्कीम से आगे है. Photograph: (Freepik)

Nippon India Small Cap 21% CAGR Strategy : निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (Nippon India Mutual Fund) की टॉप इक्विटी स्कीम में शामिल निप्पॉन इंडिया स्‍मॉलकैप फंड 15 साल के रिटर्न चार्ट पर दूसरी सभी इक्विटी स्कीम से आगे है. इस फंड ने 15 साल के लम्प सम निवेश पर करीब 21 फीसदी सालाना और एसआईपी (SIP) करने वालों को 23 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. यह फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के मामले में भी फंड हाउस की सबसे बड़ी स्कीम है. इसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की मजबूत रेटिंग दी है. आपको भी यह जानना चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी के दम पर यह 15 साल से निवेशकों का टॉप च्वॉइस बना हुआ है. 

फंड के रेगुलर प्लान को 15 साल पूरे हो चुके हैं. इस फंड को 16 सितंबर 2010 को शुरू किया गया था. फंड का कुल एयूएम 30 सितंबर 2025 तक 66,136 करोड़ रुपये था. जबकि एक्सपेंस रेश्यो 31 अक्टूबर 2025 तक 1.39% था. इस फंड में कम से कम 5000 रुपये लम्प सम निवेश किया जा सकता है. जबकि कम से कम 100 रुपये की एसआईपी जरूरी है. 

लेटेस्ट NAV (31 अक्टूबर 2025) : 171.1762 रुपये
स्टैंडर्ड डेविएशन : 16.46
बीटा : 0.80
शार्प रेश्यो : 0.97

(source : fact sheet)

फंड का लम्‍प सम प्रदर्शन

निप्‍पॉन इंडिया स्‍मॉलकैप फंड के रेगुलर प्लान की शुरूआत 16 सितंबर 2010 को हुई थी. यह फंड 15 साल से कुछ ज्यादा पुराना है. लॉन्‍च के बाद से इस फंड का लम्‍प सम निवेश पर रिटर्न 20.51 फीसदी सालाना रहा है. अगर फंड की शुरूआत में किसी ने इसमें 1 लाख रुपये एकमुश्‍त निवेश किया होगा तो उसके पैसे की वैल्‍यू बढ़कर अब निवेश 16,57,840 रुपये हो गई.

लॉन्‍च के बाद से लम्प सम रिटर्न : 20.51% सालाना
वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये
लॉन्‍च के बाद 1 लाख रुपये निवेश की वैल्‍यू : 16,57,840 रुपये

(source : fact sheet)

फंड का SIP प्रदर्शन

निप्‍पॉन इंडिया स्‍मॉलकैप फंड में SIP के आंकड़े वैल्‍यू रिसर्च पर 15 साल के मौजूद हैं. 15 साल में इस फंड ने SIP करने वालों को 22.84 फीसदी एनुअलाइज्‍ड रिटर्न दिया है. इस फंड में शुरूआत से अगर किसी ने 1 लाख अपफ्रंट निवेश के साथ मंथली 10 हजार रुपये की SIP की होगी तो उसके निवेश की कुल वैल्‍यू अब बढ़कर 1,44,75,433 रुपये हो गई होगी.

15 साल में SIP का एनुअलाइज्‍ड रिटर्न : 22.84%
अपफ्रंट निवेश : 1,00,000 रुपये
मंथली SIP अमाउंट : 10,000 रुपये
15 साल में कुल निवेश : 19,00,000 रुपये
15 साल बाद SIP की कुल वैल्‍यू : 1,44,75,433 रुपये

(source : value research)

फंड की निवेश करने की रणनीति

यह फंड स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक में निवेश करके बेहतर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न कमाने की कोशिश करता है. स्मॉल कैप, वह कंपनियां होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की टॉप 250 कंपनियों से कम होती है.

ये फंड (Small Cap Funds) ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों को चुनता है, जिनमें भविष्य के मिड कैप बनने की क्षमता होती है. इनमें तेज ग्रोथ की संभावना होती है और इनका वैल्यूएशन भी तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी कम दाम में बड़ा मौका.

फंड की स्ट्रैटेजी है : 

तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां चुनना
जिनका साइज ठीक हो
मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी हो
वैल्यूएशन तर्कसंगत हो

यह निवेश तरीका सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलता है, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अलग-अलग सेक्टर व स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन. इसका उद्देश्य है समय के साथ बेहतर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न देना है. कुल मिलाकर यह फंड छोटे लेकिन संभावनाओं से भरपूर कंपनियों को चुनकर, समझदारी से जोखिम मैनेज करते हुए, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देने का लक्ष्य रखता है.

पोर्टफोलियो में टॉप 10 शेयर 

MCX : 2.18%
HDFC Bank : 1.91%
किर्लोस्कर ब्रदर्स : 1.30%
करूर व्यासा बैंक : 1.22%
SBI : 1.20%
एनएलसी इंडिया : 1.17
ट्यूब इन्वेस्टमेंट : 1.17%
जायडस वेलनेस : 1.16 
प्रदीप फास्‍फेट : 1.13 
Apar Industries : 1.11%

पोर्टफोलियो  में टॉप 10 सेक्‍टर

कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स : 7.89%
इंडस्ट्रियल प्रोडक्‍ट्स : 6.73%
ऑटो कंपोनेंट्स : 6.50%
बैंक : 6.38%
इलेक्ट्रिकल इक्‍यूपमेंट : 6.13%
फार्मा एंड बॉयोटेक : 5.36%
कैपिटल मार्केट्स : 4.95%
केमिकल्‍स एंड पेट्रोकेमिकल्‍स : 3.84%
फाइनेंस : 3.63%
हेल्‍थ केयर सर्विसेज  : 3.60%

(नोट : किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होती है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

Small Cap Funds Nippon India Mutual Fund