केरल ने लॉन्च किए नए रोमांचक पर्यटन पैकेज, यात्रियों के लिए खास पेशकश

Kerala Tourism: राज्य सरकार ने बताया कि केरल पर्यटन ने त्योहारों और सर्दियों की छुट्टियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही देशी और विदेशी यात्रियों के लिए कई नए अनुभवात्मक उत्पाद और पैकेज लॉन्च किए हैं. केरल के पर्यटन मंत्री पी. ए. मोहम्मद रियास ने कहा कि सरकार केरल को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो पूरे राज्य में यात्रियों को विविध विकल्प प्रदान करता है.

ग्लोबल ब्रांड के रूप में नई पहचान

रियास ने कहा, “एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में, केरल पर्यटन ने खुद को एक इंक्लूसिव, एक्सपेरिएन्टिअल और रीजेनरेटिव डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करके एक बड़ा बदलाव किया है, जो राज्य के कोने-कोने से आने वाले पर्यटकों को विविध अनुभव प्रदान करता है.”

Biennale और लिटरेरी फेस्टिवल से बढ़ेगा आकर्षण

आगामी पर्यटन सीजन का समय 6th Kochi-Muziris Biennale (12 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026) के साथ ही शुरू हो रहा है. इसके अलावा, केरल ने भारत का पहला ट्रैवल लिटरेरी फेस्टिवल ‘यानम 2025’ वर्कला में आयोजित किया, जिसमें दुनिया भर के लेखक और इन्फ्लुएंसर्स शामिल हुए. इन आयोजनों से राज्य की सांस्कृतिक और रचनात्मक पहचान को और मजबूती मिली है.

महिला यात्रियों और उद्यमियों के लिए नई दिशा

भारत का पहला वुमन -फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसी वाला राज्य होने के नाते केरल में अकेली और समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इनमें से कई यात्राओं का नेतृत्व महिला उद्यमी कर रही हैं, जिससे पर्यटन में महिलाओं की भूमिका और सशक्त हो रही है.

डेस्टिनेशन वेडिंग्स को मिल रही है बढ़ावा

राज्य डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भी बढ़ावा दे रहा है, और कोच्चि में अगस्त में हुए एक सम्मेलन से इस पहल को और ताकत मिली है. केरल अपने सुंदर समुद्र तटों, पहाड़ियों और बैकवाटर्स के साथ शादी के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में उभर रहा है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.