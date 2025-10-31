8वां वेतन आयोग: जानिए कौन हैं वे 3 सदस्य जो 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन तय करेंगे

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें: फिटमेंट फैक्टर और अन्य मानक

7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया था, यानी कर्मचारियों के मूल वेतन को 2.57 से गुणा कर नई वेतन संरचना बनाई गई थी. इसके साथ ही आयोग ने सरल वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) लागू की और विभिन्न वेतन बैंड्स को मिलाकर प्रणाली को आसान बनाया. हालांकि, उस समय आयोग की महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को लेकर की गई सिफारिशें कुछ हद तक सीमित और सतर्क मानी गई थीं, जिसके कारण इसे आलोचना का सामना करना पड़ा.

अब, जब 8वां वेतन आयोग लगभग एक दशक बाद बन रहा है, तो कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. वे चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो, भत्तों (allowances) को महंगाई के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, और पेंशन सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए ताकि बढ़ते खर्चों का सामना आसानी से किया जा सके.

डेटा और समझदारी से तय होगा नया वेतन ढांचा

पहले के वेतन आयोग ज़्यादातर आर्थिक आंकड़ों और सरकारी खर्च की सीमाओं पर निर्भर रहते थे. लेकिन 8वां वेतन आयोग इससे एक कदम आगे जाने वाला है. इसमें अब डेटा एनालिटिक्स और कॉस्ट-एफिशिएंसी मॉडलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है.

इसका श्रेय प्रोफेसर पुलक घोष जो डेटा और एआई के जानकार हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट पंकज जैन, जिन्हें वित्त और खर्चों का गहरा अनुभव है, जैसे विशेषज्ञों को जाता है. इनके अनुभव से आयोग को ज्यादा सही, समझदारी भरी और ज़मीन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी.

8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं

सरकार द्वारा मंज़ूर किए गए Terms of Reference (ToR) यानी कार्य-सीमाएं, आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में दिशा देंगी. लेकिन वेतन और पेंशन बढ़ाने का फैसला देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च की सीमा, राज्यों की वित्तीय स्थिति, नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स का बोझ और निजी क्षेत्र के वेतन के साथ संतुलन जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगा.

इसका मतलब है कि आयोग को कर्मचारियों के हित और बजट अनुशासन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा. हालांकि, महामारी के बाद बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए इस बार वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीदें जताई जा रही हैं.

आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय है. इसकी सिफारिशें न सिर्फ कर्मचारियों की आमदनी और पेंशन को प्रभावित करेंगी, बल्कि सरकारी खर्च, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और देश के कंसम्पशन पैटर्न्स पर भी बड़ा असर डालेंगी.