बिहार चुनाव 2025: वोटों का गणित और विपक्षी गठबंधन – क्या एनडीए को मिल सकती है टक्कर?

Bihar election 2025: सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) दोनों खेमों में उपयुक्त फार्मूला तय करने के लिए बिहार और दिल्ली में कई दौर की बैठकें और चर्चाएं हुईं. बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है.

जानकारी के अनुसार, एनडीए गठबंधन सीट बंटवारे की घोषणा और उम्मीदवारों की सूची जारी करने के मामले में आगे चल रहा है. वहीं दूसरी ओर, महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है. सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं होने के बावजूद कई राजद (RJD) नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया है.

सत्तारूढ़ एनडीए के लिए बिहार चुनाव अपनी ताकत दिखाने का मौका है. इस चुनाव में जीत हासिल कर एनडीए यह साबित करना चाहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी सरकार के दावे सही हैं और जनता उनके कामकाज पर भरोसा करती है. वहीं विपक्षी महागठबंधन (इंडिया ब्लॉक) के लिए बिहार की जंग उनकी रणनीति, एकजुटता, गठबंधन के प्रति समर्पण और तालमेल की असली परीक्षा मानी जा रही है.

तीसरे मोर्चे की पार्टियों जैसे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, तेज प्रताप यादव की जन जनशक्ति जनता दल और आम आदमी पार्टी (आप) के अलावा, महागठबंधन ही वह गठबंधन है जो एनडीए के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन सकता है. इस चुनावी मुकाबले का असली जादू सीट बंटवारे के गणित में छिपा है, जो तय करेगा कि किस खेमे का पलड़ा भारी रहेगा.

बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टियां और उनके गठबंधन पर एक नजर:

बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी

राष्ट्रीय जनता दल (RJD): बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा स्थापित और वर्तमान में उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, RJD मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में JDU और पूरे NDA के खिलाफ खड़ी है. यह पार्टी दलितों, ओबीसी और वंचित वर्गों के समर्थन से मजबूत हुई है और राज्य की राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

इस बार RJD ने अपनी चुनावी रणनीति को चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित किया है. तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया है, जिससे बिहार चुनाव अभियान और भी तेज और जोरदार हो गया है.

RJD की वर्तमान स्थिति और सीटें:

बिहार विधानसभा में RJD के पास वर्तमान में 75 सीटें हैं. हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरों के अनुसार पार्टी ने 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है. पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से अधिक उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न दिए जा चुके हैं.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC):

यह पुरानी और प्रतिष्ठित पार्टी 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों बड़े पराजय के बाद अपनी चमक फिर से हासिल करने में संघर्ष कर रही है. बिहार में कांग्रेस की जमीन कभी मजबूत नहीं रही, हालांकि यह महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है. लेकिन इसकी भूमिका की अहमियत हमेशा सवालों के घेरे में रही है.

कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में समर्थन दिया है. इसके बावजूद दोनों सहयोगियों के बीच कुछ मतभेद देखे जा रहे हैं. खबरों के मुताबिक, कांग्रेस ने 65 सीटों की मांग की, जबकि RJD ने केवल 55 सीटें देने पर सहमति दी. चूंकि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

बिहार विधानसभा में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं.

