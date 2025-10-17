शहरी भारत में बच्चे पालना अब 1 करोड़ का खेल! जानिए क्यों पेरेंटहुड इतना महंगा हो गया है!

कॉलेज की मेरी एक करीबी दोस्त, जो हमारी क्लास में टॉपर थी और एक शानदार इंजीनियर भी, हाल ही में माँ बनी है. मैंने उसे बधाई देने के लिए फोन किया. हमारी बात करीब 105 मिनट तक चली, जिसमें से सिर्फ 10 मिनट कॉलेज वाली मस्ती और हंसी-ठिठोली में गए. चलो मेरी इस दोस्त को हम ‘अनु’ कहते हैं.

अनु ने कहा कि अब नींद एक लग्जरी बन गई है, और उसे मिलना मुश्किल है. इस बात ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया. एक पिता होने के नाते मैंने उसे यह बताना ज़रूरी समझा कि अभी शिकायत करने का वक्त नहीं है. क्योंकि सच कहूँ तो, आज के इस समय में, सबसे बड़ी लग्जरी parenthood (माता-पिता बनना) है. और यही जिंदगी की असली खुशी है.

Advertisment

यह बात उसे बिलकुल पसंद नहीं आई. वह बहुत गुस्से में थी! अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हमारी कॉल 100 मिनट से ज़्यादा क्यों चली. मुझे उसे यह बात धीरे-धीरे समझानी पड़ी. उसने अपने करियर को पीछे छोड़कर अपने बच्चे के साथ रहने का फैसला किया था. और मैं उसके इस निर्णय बहुत सम्मान करता हूँ. लेकिन इसका मतलब यह भी हुआ कि अब उनके घर का सालाना बजट करीब 12 लाख रुपये कम हो गया है.

फिर मुझे थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी, और मैंने उसे चीज़ें गिनवानी शुरू करवाई. डायपर और दूसरी जरूरी चीज़ें—करीब 5,000 रुपये प्रति महीने. ऑर्गेनिक फॉर्मूला मिल्क फिर से 5,000 रुपये. और अचानक बच्चे के लिए पेडियाट्रिशियन के पास जाना, जिससे उसके जेब पर 2,500 रुपये का खर्चा पड़ गया.

"अब तो साफ़ हो गया कि हम पहले ही 50,000 रुपये की कमी में क्यों हैं?"

अनु की कहानी अकेली नहीं है; भारत में बहुत लोग हैं जो उसके और उसके पति जैसी स्थिति में हैं. सच यही है कि बच्चा होने के बाद पैसों की योजना अक्सर पूरी तरह से बदल जाती है.

कई भारतीय माता-पिता प्यार और पैसों के बीच फंसे रहते हैं. 2025 में, शहर में एक बच्चा पालना सिर्फ बच्चों की परवरिश नहीं है; यह पैसों का भी बहुत बड़ा खेल है, जिसे दोनों माता-पिता संभालते हैं. पालने (cradle) से लेकर कॉलेज तक, खर्च आम तौर पर 50 लाख रुपये या कभी-कभी 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. स्कूल की फीस तेजी से बढ़ रही है, बच्चे की एक्टिविटीज़ के लिए भी खूब पैसे चाहिए, और छोटे-छोटे बच्चे भी महंगे ब्रांड पसंद करते हैं जो स्टेटस दिखाते हैं.

मिडल क्लास परिवारों में, बच्चे की खुशी अक्सर पैसे की टेंशन से ढक जाती है.

Also Read: Infosys के शेयरों में गिरावट जारी, इस साल 23% हो चुका है कमजोर, क्‍या अलर्ट रहने का आ गया समय?

स्कूल का बिल और दर्द-ए-जिंदगी

चलो कुछ दशक पीछे चलते हैं. जब मैं 90 के दशक में स्कूल में था, मेरी स्कूल फीस 5वीं कक्षा में महीने के 5 रुपये थी, 6वीं कक्षा में 6 रुपये, और इसी तरह बढ़ती गई.

2012 की बात है, जब मेरा पहला बच्चा प्री-स्कूल शुरू करने वाला था और मैं और मेरी पत्नी उसके लिए स्कूल ढूंढ रहे थे. हमारे घर के सबसे करीब साउथ मुंबई में एक ‘पॉश’ स्कूल था. और यही वह जगह है जहाँ हमें झटका लगा. प्ले स्कूल की फीस सालाना 1.5 लाख रुपये थी. और अगर आपको यह भी ज्यादा लगे, तो सबसे नज़दीकी इंटरनेशनल स्कूल सालाना 3 लाख रुपये ले रहा था. ध्यान रहे, यह 2012 की बात है.

यह मेरे और मेरी पत्नी के लिए एक बड़ा झटका था, हम दोनों इंजीनियर हैं, और हमारी पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उस इंटरनेशनल स्कूल की सिर्फ एक साल की फीस से भी कम था.

यहाँ कुछ आंकड़ों को देखना समझदारी होगी. नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के 80वें राउंड के कुछ डेटा इस संदर्भ को समझने में मदद करेंगे.

जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां गांवों में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, शहरों में चीजें बिलकुल उलटी हैं. शहरी क्षेत्रों में 51% से ज्यादा बच्चे बिना सहायता वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं.

'ग्लोबल सिटिजन’ का डरावना सच

कोई सोच सकता है कि खर्च सिर्फ स्कूल फीस और उससे जुड़े खर्चों तक ही है. लेकिन ऐसा नहीं है. जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पहले बच्चों और माता-पिता के लिए मज़े का तरीका थीं, अब वे ‘भविष्य के लिए तैयार’ यानी कई शहरों में कहे जाने वाले‘Global Citizens’ बनाने की दौड़ बन गई हैं. एबेकस, मेंटल मैथ, डांस, पार्कोर, थिएटर… और भी बहुत कुछ. इन सब पर हर बच्चे पर सालाना 1-2 लाख रुपये और खर्च हो जाते हैं, जिससे खेल अब दबाव में बदल गया है.

बेंगलुरु की दिव्या गुप्ता ने Reddit के FIREIndia पर लिखा, 'कोच कहते हैं कि ये सब कॉलेज रिज़्यूमे के लिए है. लेकिन 2 लाख रुपये सालाना स्कूल फीस के साथ, हम अपनी बचत से ही ये खर्च कर रहे हैं.' उनके पोस्ट पर कई माता-पिता ने भी सहमति जताई. शहर के ज्यादातर माता-पिता के लिए ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अब ऑप्शनल नहीं रह गई हैं, बल्कि जरूरी बन गई हैं.

प्राइवेट स्कूल इस आग में और तेल डालते हैं. स्कूल के अपने क्लब्स के लिए ‘Activity fees’ हर टर्म 10,000 से 20,000 रुपये तक होती हैं, जबकि बाहर की academy ‘Certified’ स्किल्स के लिए प्रीमियम चार्ज करती हैं. हैदराबाद की एक मां ने X (पहले Twitter) पर लिखा: ‘मेरे 12 साल के बच्चे ने टेनिस क्लासेस के लिए भीख मांगी. सालाना 60,000 रुपये. हमने अपनी एनिवर्सरी ट्रिप छोड़ दी. यह प्यार है या दौड़?’

Also Read: Canara HSBC Life ​ने निवेशकों को किया निराश, आईपीओ प्राइस पर ही लिस्ट हुआ स्टॉक, नो गेंस नो लॉस

शरारती बच्चे से ब्रांडेड बच्चे तक का सफर

आजकल बच्चों की परवरिश सिर्फ खेल-कूद तक नहीं है. कपड़ों और ब्रांडेड चीज़ों पर खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया और प्लेग्राउंड में दिखावे के लिए.

ग्लोबलाइजेशन ने बच्चों के लिए लग्ज़री चीज़ें आसान तो कर दी हैं, लेकिन महंगी भी बना दी हैं. मॉल या ऑनलाइन शॉपिंग की एक ही ट्रिप में 10,000 रुपये या उससे ज्यादा आसानी से खर्च हो जाते हैं. खाना, कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, नया मोबाइल, खिलौने और भी न जाने क्या क्या चीजें जरूरत की हैं.

लेकिन ध्यान दें, यह सिर्फ फैशन की बात नहीं है… यह ग्रुप में घुलने-मिलने की बात है. प्राइवेट स्कूल में, जहां बच्चे अपने नए AirPods (18,000 रुपये के) दिखाते हैं, वहां शामिल होने का मतलब चीजें खरीदना बन गया है. अपने दोस्तों के साथ फिट होने का दबाव बहुत बड़ा है, और बच्चे इसे संभाल नहीं पाते. साल-दर -साल ये छोटे-छोटे खर्च बड़े होकर लाखों रुपये बन जाते हैं और बजट चुपचाप खाली कर देते हैं.

इसीलिए आजकल कई युवा कपल्स एक बहुत चर्चा वाले आइडिया को अपनाने लगे हैं.

Also Read: Stocks to Watch : आज RIL, Infosys, Wipro, Jio Financial Services, HDFC Bank समेत इन शेयरों में रहेगा एक्‍शन

DINK Escape: आज़ादी या खालीपन?"

कुछ कपल्स मिलकर तय करते हैं कि बच्चों के लिए वे तैयार नहीं हैं. इसके लिए एक नाम भी है: DINKs – Dual Income, No Kids. यह शहरी भारत में एक बढ़ता हुआ ट्रैंड है. ये लोग अपनी आज़ादी का मज़ा लेना चाहते हैं. “कोई फीस नहीं, कोई कोचिंग का झंझट नहीं, यात्रा करते हैं, सालाना लाखों बचाते हैं. और बच्चे? शायद कभी नहीं…”

DINKs अपनी पसंद पर ध्यान देते हैं. फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है, क्योंकि उन्हें बच्चों के महंगे खर्च झेलने नहीं पड़ते जो कभी-कभी आय का 50% तक होता है.

Also Read: बिहार चुनाव 2025: वोटों का गणित और विपक्षी गठबंधन – क्या एनडीए को मिल सकती है टक्कर?

अगर हम DINK पेरेंट न बनना चाहें तो?

2025 के भारत में बच्चे को पालना दिल और जेब के बीच जंग जैसा है. हमारे स्कूल वाले दिनों की फीस के मुकाबले अब फीस चार गुना बढ़ चुकी है. प्राइवेट स्कूल की फीस हर साल नई ऊंचाइयां छू रही है. एक्स्ट्रा एक्टिविटी और ब्रांड्स बच्चों के सपनों पर भारी पड़ते हैं.

बच्चा होना या न होना व्यक्तिगत चुनाव है. असली समस्या तब शुरू होती है जब बच्चे के लिए ठोस योजना बनाए बिना माता-पिता बन जाते हैं. यहां कुछ एक्सपर्ट्स के सुझाव हैं जो मदद कर सकते हैं.

फीस मॉन्स्टर को हराएँ: बच्चे की पढ़ाई के लिए विशेष म्यूचुअल फंड में जल्दी से SIP शुरू करें. सालाना 12% की आमदनी से आप 10% की शिक्षा महंगाई को मात दे सकते हैं.

आपात स्थिति की योजना बनाएं: एक अच्छा चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस प्लान लें. यह आपके बच्चे की higher education के लिए एक सुरक्षित और टैक्स फायदे वाला फंड बनाने में मदद करता है और साथ ही आपकी ज़िंदगी का कवरेज देता है, ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी बच्चे की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद बनी रहे.

बेटी पढ़ाओ: अगर आपकी बेटी है, तो सरकार समर्थित बचत योजनाओं से शुरुआत करें, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना (SSY). यह टैक्स-फ्री योजना है और 2025 में इसमें 8.2% ब्याज मिलता है. आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक इसमें निवेश कर सकते हैं.

बचत शुरू करें: बेटों के लिए या सामान्य बचत के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) चुनें, जिसमें 7.1% ब्याज मिलता है. इसे 15 साल के लिए लॉक करना होता है, लेकिन आगे बढ़ाया जा सकता है.

सस्टेनेबल किड मॉडल: बच्चों की पढ़ाई के लिए कौशल विकसित करें और स्कॉलरशिप्स खोजें, ताकि शिक्षा कम खर्च में पूरी हो सके.

सेफ्टी नेट: एक डाइवर्सिफाइड इमरजेंसी फंड बनाएं, जो जरूरत पड़ने पर मदद करे और आपको कर्ज़ के जाल में फंसने से बचाए.

प्रैक्टिस और प्रीच: बच्चों को बचत करना, निवेश करना और स्कैम से बचना सिखाएं. उन्हें बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी दें.

सिर्फ़ वही करें जो कर सकते हैं: अपने बजट के हिसाब से सही स्कूल चुनें. याद रखें, जो आप आज कर सकते हैं, हर बार वही संभव नहीं हो सकता.

सबसे स्मार्ट तरीका: शायद यह पुरानी बात लगे, लेकिन बच्चों को जल्दी ही यह सिखाएं कि जरूरत और चाहत में क्या फर्क होता है. यह लंबे समय में बहुत मदद करता है.

"शुभकामनाएँ!"

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.