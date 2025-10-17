scorecardresearch
देश

बिहार विधान सभा चुनाव 2025: मनोज बाजपेयी ने बिहार चुनाव से पहले फर्जी वीडियो को किया खारिज, कहा मेरा किसी दल से नहीं है संबंध

Written byFE Hindi Desk

बाजपेयी ने बिहार चुनाव से पहले फर्जी वीडियो फैलने पर साफ़ किया कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. सोशल मीडिया पर फैंस ने उनका समर्थन किया. हाल ही में कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी छवि की सुरक्षा के लिए कानूनी कदम उठाए हैं.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Manoj Bajpai

फर्जी वीडियो फैलने पर बाजपेयी ने विरोध जताया. Photograph: (X)

Bihar Election 2025: अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बिहार चुनाव से पहले उनके कथित राजनीतिक समर्थन को दिखाने वाले ऑनलाइन वायरल “फेक” वीडियो की कड़ी निंदा की है. वायरल क्लिप वास्तव में प्राइम वीडियो इंडिया के लिए उनके पुराने विज्ञापन का हेरफेर किया हुआ संस्करण है.

अभिनेता ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और जो वीडियो वायरल हो रहा है वह पूरी तरह से फर्जी है.

Advertisment

अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, “मैं सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. जो वीडियो फैलाया जा रहा है वह @PrimeVideoIN के लिए किए गए मेरे विज्ञापन का फर्जी, एडिट किया हुआ संस्करण है. मैं सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि कृपया ऐसे विकृत कंटेंट को साझा करना बंद करें और लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस प्रकार की भ्रामक सामग्री के साथ न जुड़ें और इसे बढ़ावा न दें.”

बाजपेयी ने जनता से अपील की कि वे इस एडिटेड वीडियो को साझा करना या इसके साथ किसी भी तरह की भागीदारी करना बंद करें, और उन्होंने गलत सूचना फैलने के खिलाफ चेतावनी भी दी. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब चुनाव प्रचार के दौरान सेलेब्रिटी वीडियो के दुरुपयोग की घटनाएँ बढ़ रही हैं.

नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया

बाजपेयी का पोस्ट लाइव होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया. फैन्स और फॉलोअर्स ने अभिनेता की गलत जानकारी के खिलाफ आवाज उठाने की सराहना की. एक यूज़र ने लिखा, “खुश हूँ कि आपने इसे स्पष्ट किया. लोगों को ऐसे एडिटेड क्लिप पर विश्वास करने से पहले जांच करनी चाहिए, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि यह वीडियो @yadavtejashwi के असली X अकाउंट से पोस्ट नहीं किया गया था.”

एक अन्य यूज़र ने लिखा, “आज के डिजिटल युग में, डीपफेक (deepfakes) और भ्रामक एडिटिंग हर पब्लिक फिगर की प्रतिष्ठा के लिए वास्तविक खतरा हैं. ऐसे हेरफेर किए गए कंटेंट पर भरोसा करके किसी की राजनीतिक निष्ठा तय करना सटीक राजनीतिक चर्चा की बुनियाद को ही कमजोर करता है. हमें इससे बेहतर होना चाहिए.”

अन्य सेलेब्रिटीज़ ने अपनी छवि की सुरक्षा के लिए लीगल कदम उठाए

हाल के महीनों में कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी छवि और पब्लिसिटी राइट्स की कानूनी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं. अभिनेता ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपने लुक का व्यावसायिक लाभ के लिए अनधिकृत उपयोग के खिलाफ प्रोटेक्शन हासिल किया है.

ऐसे ही अन्य सितारे जिन्होंने इसी तरह के कदम उठाए हैं, उनमें करण जौहर, सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार शामिल हैं.

Bihar Election 2025